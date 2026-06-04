Los datos que demuestran la crisis que tenemos encima

El Gobierno insiste en que la economía española vive uno de sus mejores momentos. Pero cuando se analizan conjuntamente los datos de deuda y crecimiento económico aparece una realidad mucho menos brillante. Entre diciembre de 2025 y marzo de 2026 la deuda pública, medida según el Protocolo de Déficit Excesivo de la Unión Europea, aumentó en 41.473 millones de euros. Durante ese mismo periodo, el PIB nominal apenas creció en 2.186 millones y el PIB real en 1.953 millones.

Traducido a un lenguaje sencillo: por cada euro adicional de riqueza real generado por la economía española, la deuda aumentó más de veinte euros.

Y esto no es un fenómeno aislado de un trimestre.

Durante todo 2025 la deuda pública aumentó en 77.651 millones de euros. Es cierto que el PIB nominal creció en 96.569 millones, pero cuando eliminamos el efecto de los precios y observamos el crecimiento real, la riqueza generada apenas aumentó en 36.373 millones. La diferencia entre ambas magnitudes es enorme.

La deuda sigue creciendo a una velocidad muy superior a la capacidad real de generación de riqueza de la economía. Y aquí aparece el verdadero problema de fondo. Durante años se nos ha explicado que el crecimiento económico acabaría reduciendo el peso de la deuda.

Sin embargo, los datos muestran exactamente lo contrario: cada ejercicio exige más endeudamiento para sostener el funcionamiento del sistema. Más gasto público. Más financiación. Más deuda. Más intereses.

El resultado es una economía que cada vez depende más del endeudamiento para mantener sus niveles de actividad. Porque una economía sana genera riqueza para reducir deuda.

Una economía enferma necesita crear deuda para sostener la apariencia de riqueza. Y los datos del primer trimestre de 2026 muestran que España sigue avanzando peligrosamente por ese segundo camino.