Madrid inyecta más de 12 millones extra para transformar la Finca de Vista Alegre hasta 2032

La Comunidad de Madrid ha aprobado una ampliación presupuestaria de 12,1 millones de euros para continuar la recuperación integral de la histórica Finca de Vista Alegre, situada en el distrito de Carabanchel. Esta nueva inversión se traducirá en actuaciones clave como la rehabilitación del Jardín Napolitano —ubicado tras el Palacio Nuevo— y la transformación del ala este de la Estufa Grande en un espacio destinado a exposiciones temporales.

El refuerzo económico llega acompañado de una extensión del Programa de Actuación que regula la intervención en el recinto, cuya vigencia se alargará cinco años más, pasando de 2027 a 2032. Esta tercera actualización del plan, impulsada por la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, busca consolidar la restauración del conjunto histórico y ampliar su uso público.

Entre los avances ya visibles destaca la apertura del jardín colindante a la calle Arnedo, que ha sumado 0,6 hectáreas de zonas verdes accesibles para los visitantes. Esta actuación ha permitido además cerrar el recorrido peatonal que conecta directamente la calle General Ricardos con la Plaza de Carabanchel, reforzando la integración del espacio en la vida del barrio.

Con esta nueva fase, el presupuesto global del proyecto superará los 30 millones de euros desde su puesta en marcha en 2018. En el ámbito patrimonial, se prevé la restauración completa de la Capilla de los Lujanes, donde se instalará un órgano de grandes dimensiones, así como la adecuación de su ala oeste para usos culturales. También se culminará la rehabilitación de las Caballerizas, cuya recuperación total permitirá destinarlas a funciones operativas y de gestión del complejo.

Los jardines palaciegos de la Finca de Vista Alegre, protegidos como Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico, permanecen abiertos al público desde 2021, tras años de reivindicación vecinal.