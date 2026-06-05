Leire Díez y el vacío legal de sus pagos al PSOE: no era autónoma cuando cobró 45.000 € de Ferraz

La pesquisa sobre Leire Díez incorpora un dato que complica aún más su imagen profesional y política. La UCO ha confirmado reuniones, contactos y transferencias de Ferraz a la «simple militante», situando nuevamente a la ‘Fontanera’ en el epicentro de una trama que entrelaza pagos, intermediación política y maniobras para influir en causas judiciales que señalaban al Gobierno, al partido y al círculo íntimo del presidente Pedro Sánchez.

Un aspecto clave que ha trascendido es su hoja de vida laboral, que refleja que no se registró como autónoma en los años en que recibió 45.000 euros del PSOE, según cuenta El Debate. Este detalle resulta significativo, ya que pone en entredicho la versión de Leire Díez sobre su relación con el partido y la naturaleza de sus ingresos.

Al mismo tiempo, los documentos judiciales y las informaciones reveladas recientemente apuntan a una trayectoria profundamente conectada con el aparato socialista, desde su etapa como concejala y teniente de alcalde en Vega de Pas hasta su paso por empresas públicas como Enusa y Correos.

El partido socialista envió al juzgado un escrito donde asegura que Díez prestó servicios profesionales como asesora técnica en comunicación para el PSOE de Cantabria entre septiembre de 2015 y septiembre de 2017, recibiendo a cambio 45.000 euros. Esta misma información subraya que, según la documentación presentada, las facturas fueron emitidas desde Portugalete y reflejaban conceptos relacionados con la prestación de servicios periodísticos.

La contradicción, según el análisis publicado el digital, radica en que durante ese período no se habría producido el alta como trabajadora autónoma. Esto plantea dudas sobre la regularidad formal de esos pagos. Mientras se esperan nuevas aclaraciones públicas, este dato se suma a un historial ya cargado de aristas políticas, laborales y judiciales.

El PSOE sostiene que no existió una relación laboral ordinaria, sino servicios profesionales.

sostiene que no existió una relación laboral ordinaria, sino servicios profesionales. La investigación periodística resalta que no consta el alta como autónoma durante los años de los pagos.

El sumario mantiene bajo sospecha la posible existencia de una estructura destinada a influir en procedimientos judiciales sensibles.

Una trayectoria marcada por el partido

La figura de Leire Díez es inseparable de su vínculo con el socialismo cántabro. El Debate recuerda que ya en 2011 trabajaba para el PSOE como regidora en Vega de Pas, llegando a ser teniente de alcalde en 2012 gracias a un pacto con el PP. Otras informaciones recientes la presentan como una militante con peso interno, posteriormente incorporada a organismos públicos y finalmente convirtiéndose en una figura clave del caso conocido como la “fontanera” del partido.

Esta expresión no es casual: los documentos judiciales citados por los medios describen una dinámica en la que se habrían buscado apoyos, documentación y contactos para debilitar causas que afectaban al entorno del Gobierno. Entre los nombres mencionados aparecen figuras como Santos Cerdán, Gaspar Zarrías, Manuel Marchena y el magistrado Santiago Pedraz, además de referencias a la investigación sobre David Sánchez y movimientos destinados a “eliminar” a determinados mandos y jueces.

El caso ha dejado dos frentes muy claros. Por un lado, está el laboral y fiscal, donde persiste la incertidumbre acerca de cómo se gestionaron los cobros de Leire Díez al PSOE. Por otro lado, está el judicial, con sospechas sobre la existencia de una red destinada a desestabilizar investigaciones sensibles y proteger intereses del partido y del Ejecutivo.

En este marco, el informe de vida laboral añade una nueva capa de desgaste a una historia ya muy perjudicial para la dirección socialista. La secuencia es clara y derriba el relato oficial en el que intentaban desmarcarse de la ‘fontanera’: etapa política local, trabajos para el partido, paso por empresas públicas y, finalmente, el estallido de unas maniobras actualmente bajo investigación judicial.