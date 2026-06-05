La investigación sobre Plus Ultra ha dado un giro inesperado y ha terminado cruzando las fronteras españolas. Lo que inicialmente parecía una investigación centrada en el rescate de una aerolínea ha acabado conectando con una compleja trama internacional que involucra movimientos de oro, empresarios venezolanos, operaciones financieras y la cooperación de autoridades de varios países.

Según la información incorporada a la investigación, el origen de las pesquisas se encuentra en una investigación internacional desarrollada por Estados Unidos, Francia y Suiza sobre posibles operaciones de blanqueo vinculadas a fondos venezolanos.

En ese contexto aparecieron referencias al transporte de entre 5 y 8 toneladas de oro del Banco de Venezuela desde Caracas hasta Dubái, una operación que llamó la atención de los investigadores y que terminó llegando a España.

Pero no hay que olvidar que ZP se sentó ante el paso de la bandera de los Estados Unidos y esa afrenta nunca se olvida. A partir de ahí, las autoridades comenzaron a seguir el rastro de distintos empresarios y sociedades vinculadas al entorno de Plus Ultra. La documentación remitida desde Estados Unidos, Francia y Suiza permitió abrir nuevas líneas de investigación que posteriormente desembocaron en actuaciones judiciales en España y en la ampliación de las pesquisas sobre la trama.

El caso ha adquirido una dimensión internacional porque ya no se limita al rescate de una compañía aérea. Los investigadores analizan posibles conexiones entre operaciones financieras, movimientos de capitales, negocios relacionados con petróleo y oro, y una red de sociedades que operaba en varios países. Lo relevante es que la investigación no nació en España.

Fueron las alertas y la información remitida por autoridades extranjeras las que permitieron abrir una vía de investigación que con el tiempo acabó llegando hasta Plus Ultra y a personas de gran relevancia política y empresarial.

Cuando una investigación judicial moviliza a Estados Unidos, Francia, Suiza y España al mismo tiempo, deja de ser un asunto nacional para convertirse en un caso con alcance internacional.