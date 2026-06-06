Los cuadernos de Leire y la lucha oculta por Telefónica, Prisa e Indra

La saga de las cloacas del PSOE ha dejado de ser únicamente una contienda interna repleta de dosieres y filtraciones. Los cuadernos de Leire Díez, la mano derecha del poder socialista, abren una puerta a un ámbito mucho más sensible: la lucha por el control de empresas esenciales como Telefónica, Indra y el grupo Prisa, que afectan directamente a la economía, la seguridad y el panorama mediático en España.

En estas anotaciones, incautadas por la UCO, se entrelazan maniobras accionariales, presiones internas, planes de integración corporativa y nombres relevantes del entorno de Moncloa, que sugieren una estrategia orquestada para aumentar la influencia sobre sectores considerados vitales.

Una hoja de ruta: de Moncloa al consejo de administración

Los apuntes de Leire Díez documentan movimientos que trascienden las meras políticas partidistas. La documentación deja claro que el objetivo era lograr un control más directo del Gobierno de Pedro Sánchez sobre tres piezas clave del tablero económico español.

Las notas mencionan varios ejes de actuación:

Ingreso o fortalecimiento del Estado en el capital de Telefónica .

. Reestructuración del poder interno en Indra , donde la SEPI actúa como accionista principal.

, donde la actúa como accionista principal. Condicionamiento de la estrategia y línea editorial del grupo Prisa, propietario de El País y Cadena SER.

Todo esto se articula en torno a una idea central que aparece en los cuadernos: crear un “macrogrupo” donde Telefónica concentre el poder tecnológico, la parte defensiva de Indra y la fuerza mediática de Prisa.

Telefónica: el gran nodo de la operación

En lo que respecta a Telefónica, las anotaciones describen maniobras para que desde Moncloa se pudiera ejercer un control decisivo sobre la operadora. Entre los elementos destacados en la documentación se encuentran:

La función de la SEPI como herramienta para influir en el accionariado.

como herramienta para influir en el accionariado. La eliminación de perfiles incómodos en la cúpula y la promoción de nombres afines al entorno gubernamental.

La propuesta de utilizar Telefónica Tech como medio para integrar activos estratégicos, comenzando por Indra.

El propósito, según esos apuntes, no era únicamente empresarial. Se buscaba un conglomerado con peso en:

Infraestructuras críticas de comunicaciones.

Proyectos relacionados con digitalización y ciberseguridad vinculados a contratos públicos.

Una posible integración futura con activos mediáticos.

Indra: defensa, tecnología y la mano de la SEPI

Indra se presenta en los cuadernos como una pieza clave dentro del plan, tanto por su perfil tecnológico como por su rol en defensa y sistemas electorales.

Las notas de Leire Díez reflejan:

El interés por parte de Moncloa en posicionar a Indra como “campeón nacional” en defensa bajo un marco público.

en posicionar a como “campeón nacional” en defensa bajo un marco público. El uso estratégico de la SEPI para influir en el consejo administrativo y dirección empresarial.

para influir en el consejo administrativo y dirección empresarial. La posibilidad real de que Telefónica adquiriera a Indra mediante su filial Telefónica Tech, fusionando así sus capacidades tecnológicas y defensivas.

Mientras tanto, las investigaciones judiciales sobre la actividad de la SEPI revelan una red compleja de influencias y contratos públicos donde se señala que Leire Díez jugó un papel crucial como intermediaria, junto a antiguos responsables del holding público y empresarios cercanos al partido.

Prisa: línea editorial, capital y presión política

En el ámbito mediático, los cuadernos colocan al grupo Prisa en el centro mismo de una negociación donde convergen capital, política y prensa.

Las anotaciones ofrecen varios datos significativos:

El rol del inversor Joseph Oughourlian , máximo accionista de Prisa , así como su conexión con Indra .

, máximo accionista de , así como su conexión con . Referencias a un posible acuerdo entre “PS” y Oughourlian , buscando equilibrar estrategia empresarial con línea editorial.

, buscando equilibrar estrategia empresarial con línea editorial. Presiones para orientar la postura del grupo hacia una mayor alineación con el Ejecutivo.

En uno de los apuntes, se puede leer que “la línea editorial está marcada por PS y Joseph”, evidenciando ese reparto informal que ahora está bajo investigación.

El papel de Leire Díez: fontanera, agenda y bisagra

Las agendas mantenidas por Leire Díez no solo incluyen nombres y movimientos empresariales; también evidencian cómo funcionaba el enlace entre las cloacas políticas y las decisiones críticas dentro del Gobierno así como en grandes empresas.

La documentación analizada por la UCO revela:

Un acceso directo a figuras clave dentro del entorno presidencial.

Reuniones constantes con responsables tanto del sector público como privado.

Un registro detallado sobre expectativas, presiones e hipotéticas contrapartidas.

Las investigaciones judiciales relacionadas con las cloacas del PSOE junto a los contratos gestionados por la SEPI, sitúan a Leire Díez como un nexo fundamental entre:

El núcleo político situado en Ferraz.

Empresarios cercanos al poder establecido.

Altos cargos dentro organismos públicos así como empresas participadas.

Así las cosas, reportajes como los publicados por Vozpópuli acerca de las maniobras para obtener un “control total” desde Moncloa sobre Telefónica, Indra y Prisa ayudan a desentrañar los movimientos reflejados en los cuadernosde esta fontanera socialista.

Una operación que mezcla economía, defensa y prensa

La interrelación entre estas tres compañías no es fortuita:

Telefónica: infraestructura crítica junto a capacidad tecnológica.

Indra: defensa, sistemas sensibles además contratos públicos.

Prisa: influencia mediática tanto en España como Latinoamérica.

La narrativa trazada por los cuadernos pertenecientes a Leire Díez no es solo un relato interno; es también un intento claro por reconfigurar el mapa del poder económico, tecnológico y mediático desde instancias políticas. Y lo que es más revelador: aún queda camino por recorrer hasta saber cómo concluirá este entramado, dado los procedimientos judiciales abiertos actualmente.

Fuentes