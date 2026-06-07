Cómo una decisión de Henry Ford hace 100 años transformó la semana laboral

La imagen del empresario que otorga tiempo libre a sus empleados suele parecer un mito. Sin embargo, en el caso de Henry Ford, la implementación de una semana laboral de cinco días fue una realidad bien calculada, cuyo impacto se siente aún hoy en fábricas, oficinas y comercios alrededor del mundo.

Hace cien años, el fundador de Ford Motor Company tomó una decisión que desafiaba las normas industriales de su tiempo: menos días de trabajo pero con el mismo salario. En una época marcada por la cadena de montaje y jornadas extenuantes, esta propuesta sonaba casi revolucionaria. Pero detrás había una mezcla de eficiencia, marketing y un agudo instinto empresarial.

De seis días a cinco: la estrategia de Henry Ford

A principios del siglo XX, en la industria estadounidense predominaban largas jornadas laborales, que muchas veces alcanzaban los seis días a la semana, con escasos descansos y salarios muy ajustados. En este contexto, Henry Ford ya había dado un golpe significativo en 1914 al establecer un salario mínimo de 5 dólares diarios para sus trabajadores, duplicando lo habitual por aquel entonces.

Unos años más tarde, su apuesta fue aún más audaz:

Se instauró la semana laboral de cinco días en lugar de seis.

en lugar de seis. Los trabajadores continuaron recibiendo el mismo salario semanal .

. El objetivo declarado: incrementar la productividad y reducir la rotación de personal en las fábricas.

Según relata un reportaje de la BBC sobre cómo Ford implementó esta medida, quedó claro que la fatiga y las jornadas interminables resultaban costosas en forma de errores, accidentes y personal que dejaba la empresa.

A partir de 1926, esta idea se consolidó: cinco días laborales con ocho horas diarias. Así, Ford se adelantó casi diez años a la Ley de Normas Laborales Justas en Estados Unidos, aprobada en 1938, que oficializó la semana laboral de 40 horas.

No fue altruismo: más tiempo libre significa más consumo

La decisión de Ford no fue un gesto desinteresado; fue una jugada muy pragmática. El propio empresario sostenía que el tiempo libre beneficiaba no solo al trabajador, sino también al negocio.

La lógica era clara:

Trabajadores mejor remunerados y con más tiempo libre tienen mayor capacidad y motivación para consumir .

. El fin de semana brinda oportunidades para nuevas actividades: compras, ocio, viajes o deporte.

Todo ese gasto adicional impulsa industrias enteras, incluida la del automóvil.

En otras palabras, aquellos que salían de la fábrica con dinero en el bolsillo y dos días libres eran clientes potenciales para los mismos coches que producían.

Esta visión, que hoy parece parte del manual básico de economía, fue casi una intuición en su momento. Ford logró así conectar la organización del trabajo con el surgimiento de una clase media consumidora capaz de sostener una producción masiva y asequible.

Cómo cambió el mundo laboral

El impacto de establecer una semana laboral de cinco días y 40 horas no fue inmediato ni universal; sin embargo, la decisión tomada por un gigante como Ford Motor Company sirvió como ejemplo práctico.

En los años posteriores:

Otras grandes empresas comenzaron a adoptar semanas laborales similares para atraer mano de obra y mejorar su imagen.

Los sindicatos utilizaron el ejemplo de Ford como argumento para luchar por reducciones horarias sin pérdida salarial.

como argumento para luchar por reducciones horarias sin pérdida salarial. Las autoridades incorporaron este modelo a la legislación laboral primero en Estados Unidos y luego en otros países.

El efecto dominó fue evidente: lo que comenzó como una decisión interna se convirtió en un estándar tácito dentro de la sociedad industrial. El concepto del fin de semana pasó a ser una institución reconocida.

Esta medida también tuvo repercusiones en:

El crecimiento del turismo masivo .

. La expansión del cine, el deporte profesional o los grandes almacenes.

Una nueva relación entre tiempo trabajado y tiempo libre que sigue estructurando nuestra vida cotidiana.

Curiosidades sobre Henry Ford: luces y sombras del pionero

La figura de Henry Ford está llena de contradicciones. Algunas curiosidades ayudan a comprender mejor al hombre detrás del famoso modelo laboral:

Defensor acérrimo de la producción en cadena , su sistema redujo drásticamente el tiempo necesario para fabricar el Modelo T , pasando de más de 12 horas a aproximadamente 90 minutos por vehículo.

, su sistema redujo drásticamente el tiempo necesario para fabricar el , pasando de más de 12 horas a aproximadamente 90 minutos por vehículo. Su obsesión por la eficiencia significó que esta reducción horaria no habría sido posible sin su afán por medir tiempos, movimientos y costos; para él, el descanso era principalmente una herramienta para mejorar el rendimiento.

En cuanto a su vida privada, proyectaba una imagen austera; a diferencia de otros magnates contemporáneos, tenía gustos relativamente modestos y un estilo vital centrado en el trabajo.

Su relación con los sindicatos fue tensa; pese a algunas innovaciones pioneras, Ford resistió durante años ante la organización sindical dentro sus fábricas y vivió conflictos laborales importantes.

resistió durante años ante la organización sindical dentro sus fábricas y vivió conflictos laborales importantes. Mostró interés por ejercer control social: sus innovaciones salariales iban acompañadas por un “Departamento de Sociología” que intervenía en las vidas personalesde los empleados para garantizar que llevaran existencias “ordenadas” y “morales”.

Este último aspecto ilustra cómo Ford combinaba convicciones personales con ingeniería social y cálculos económicos. No solo se trataba simplemente de pagar más o reducir horas; también aspiraba a crear al trabajador ideal para su industria.

Lo que perdura tras esa decisión

Hoy día, la semana laboral de cinco días sigue siendo objeto central en debates sobre empleo, productividad y bienestar general. Los ensayos sobre jornadas laborales reducidas en diferentes países nos recuerdan que lo que ahora consideramos “normal” fue alguna vez una propuesta arriesgada.

La experiencia vivida por Ford es narrada detalladamente en un análisis realizado por la BBC, donde se examina su razón detrás del establecimiento hace un siglo de esta semana laboral. Esta muestra deja claro que cambiar las reglas puede resultar beneficioso si se comprende adecuadamente cómo se relacionan tiempo, salarios y consumo.

Un siglo después, cada viernes al caer la tarde, cuando millones cierran sus ordenadores o salen del taller sin saberlo están siguiendo el ritmo marcado por un empresario que vio el fin de semana no como un gasto sino como una inversión.