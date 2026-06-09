El nuevo sablazo a los autónomos

España acaba de vivir uno de los mayores incrementos de cotizaciones sociales soportados por los trabajadores autónomos de los últimos años. Los datos oficiales de la Seguridad Social muestran que durante el primer trimestre de 2026 las cotizaciones abonadas por los autónomos alcanzaron los 3.400 millones de euros, frente a los 2.738 millones del mismo periodo de 2025. Esto supone un aumento del 24,2% en apenas un año.

Lo más llamativo es que el número de autónomos apenas creció un 1,5%, pasando de 3,21 millones a 3,26 millones de afiliados. Por tanto, el incremento de la recaudación no se explica por la creación de nuevos autónomos, sino por el fuerte aumento de las cuotas que pagan quienes ya estaban trabajando.

La cotización media trimestral por autónomo ha pasado de 852 euros a 1.043 euros, un incremento del 22,4%. Traducido a cuotas mensuales, la aportación media ha subido de 284 euros a 348 euros al mes. Esto significa que miles de pequeños empresarios, comerciantes, profesionales liberales y trabajadores por cuenta propia están soportando un esfuerzo contributivo cada vez mayor en un momento en el que la actividad económica sigue enfrentándose a elevados costes financieros, fiscales y regulatorios.

Los autónomos constituyen una de las principales bases del tejido productivo español. Son quienes crean empresas, generan empleo y sostienen buena parte de la actividad económica local.

Sin embargo, cada aumento de costes reduce su capacidad de inversión, contratación y crecimiento.

Los datos son contundentes. Mientras el número de autónomos apenas aumenta un 1,5%, las cotizaciones que pagan crecen más de un 24%.

La Seguridad Social recauda mucho más, pero el esfuerzo económico exigido a cada autónomo se dispara a un ritmo muy superior al crecimiento de sus negocios. La realidad es muy simple: los autónomos no están pagando más porque haya muchos más autónomos; están pagando más porque cada autónomo soporta una carga cada vez mayor.