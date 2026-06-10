Las cloacas del PSOE no solo eran políticas y mediáticas: presiones y la sombra de Montero sobre las empresas públicas

La historia comienza con unas libretas repletas de anotaciones que parecen ordinarias. Sin embargo, detrás de esos apuntes se revela una intrincada red de poder que une a Leire Díez, apodada en el PSOE como “la fontanera”, con el ex presidente de Sepi, Vicente Fernández, y el respaldo político de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El propósito, según los documentos incautados y la investigación judicial, habría sido llevar a cabo numerosas operaciones rentables en el ámbito de empresas públicas y grandes cotizadas del Ibex.

Las agendas de Díez recogen reuniones, contactos y objetivos en empresas clave. Las pesquisas sugieren que tanto el ex líder de Sepi como la ex militante socialista usaron su apoyo político para presionar a directivos y explorar oportunidades comerciales en un entorno muy sensible: aquel que vincula la política con el control de activos del Estado y grandes corporaciones como Repsol, Prisa, Telefónica, Indra o Hispasat.

El amparo político y el miedo a enfrentarse

De acuerdo con las diligencias y los testimonios recopilados por los investigadores, Vicente Fernández y Leire Díez actuaban bajo la impresión de contar con protección desde la cúspide política. En torno a ellos ronda una frase que ha cobrado especial relevancia: “María Jesús había dado orden de guardarle el puesto y lo iba a poner otra vez. Nadie quería enfrentarse”.

Este mensaje tiene peso en el ecosistema de las empresas públicas. La Sepi gestiona participaciones del Estado en sectores estratégicos y actúa, en la práctica, como una palanca para influir en consejos de administración donde se entrelazan intereses políticos, económicos y regulatorios. Si el presidente del holding comunica que regresará con el respaldo de una ministra poderosa, resulta evidente que hay un incentivo claro para no contradecirle.

Entre las dinámicas descritas por altos cargos y documentadas en esta investigación destacan llamadas a presidentes de empresas públicas para conocer “oportunidades comerciales”, insistencia en participar en concursos, contratos o asesorías relacionadas con proyectos significativos y el uso de la expectativa de futuro poder institucional como herramienta de presión.

No se trata solo de influir en nombramientos; aquí el objetivo es convertir esa influencia potencial en ingresos privados, algo que ahora está siendo examinado por la justicia gracias a la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) y la Fiscalía Provincial de Madrid.

Las libretas de Leire Díez: hoja de ruta del poder económico

Las anotaciones realizadas por Leire Díez se han transformado en uno de los núcleos del caso. En ellas aparecen menciones a interlocutores, encuentros con directivos, siglas de grandes grupos empresariales y notas sobre operaciones por explorar o ya en marcha.

Según los investigadores, estas libretas reflejan un seguimiento pormenorizado de movimientos dentro del mundo empresarial del Ibex, apuntes sobre contactos en compañías participadas por el Estado y referencias a decisiones políticas tomadas en Moncloa que podrían tener un impacto empresarial.

Entre los nombres recurrentes sobresalen grupos como Repsol, Prisa, Telefónica, Indra o Hispasat, empresas donde el Gobierno posee o ha tenido formas formales o informales de influencia: participación accionarial, sintonía con grandes accionistas o capacidad regulatoria.

En este contexto, el caso entrelaza con la idea de un intento por lograr un control político sobre nodos estratégicos relacionados con información, energía, defensa y telecomunicaciones. La hipótesis planteada por los investigadores es que desde el círculo cercano a Díez y Fernández se buscó colocar o favorecer a ciertos actores privados así como consultoras dentro del tablero utilizando su cercanía al poder.

En una pieza original publicada por El Mundo, se detalla cómo tanto Leire Díez como Vicente Fernández habrían aprovechado la protección política ofrecida por María Jesús Montero para intentar llevar a cabo múltiples ‘pelotazos’ en empresas públicas, un relato respaldado precisamente por esas libretas y testimonios provenientes de responsables en entidades públicas.

Sánchez, Moncloa y el encaje político del escándalo

El caso sacude con fuerza al entorno del Gobierno liderado por Pedro Sánchez. La Fiscalía madrileña ha centrado su atención sobre Leire Díez y otros involucrados debido a posibles intentos de soborno así como amaños asociados a contratos y ayudas públicas. Al mismo tiempo, la oposición ha buscado conectar directamente a Montero con las maniobras dentro de esta trama, algo que ella misma ha desmentido rotundamente.

En recientes intervenciones, María Jesús Montero ha enfatizado que durante su gestión anterior no se detectaron irregularidades e incluso ha denunciado un uso partidista durante las comisiones parlamentarias donde fue convocada. Por su parte, el Gobierno sostiene que no existen razones para implicar al presidente Sánchez dentro las diligencias fiscales e intenta encuadrar este caso dentro del comportamiento individual más que dentro del marco estructural del Ejecutivo.

Sin embargo, la lectura política trasciende lo meramente penal.

Este escándalo reabre tres debates fundamentales: el uso indebido de las empresas públicas y participadas como un instrumento para obtener poder partidista, el riesgo latente que representan las “puertas giratorias”, convirtiéndose potencialmente en trampolines para redes privadas influyentes y la complejidad para establecer límites claros entre lo que es interés general e interés partidista cuando se involucra política dentro consejos administrativos.

Empresas estratégicas bajo observación

La lista de compañías mencionadas tanto en las libretas como en los testimonios no es casual:

Repsol : fundamental en energía y con una participación histórica estatal mediante fondos y alianzas.

: fundamental en energía y con una participación histórica estatal mediante fondos y alianzas. Telefónica : compañía clave del sector telecomunicaciones donde el Gobierno ha reforzado su presencia accionarial.

: compañía clave del sector telecomunicaciones donde el Gobierno ha reforzado su presencia accionarial. Indra : pieza esencial relacionada con defensa, seguridad y sistemas electorales.

: pieza esencial relacionada con defensa, seguridad y sistemas electorales. Prisa : grupo mediático poseedor de gran influencia informativa.

: grupo mediático poseedor de gran influencia informativa. Hispasat: operador satelital relevante para comunicaciones y defensa.

El interés hacia estos grupos refleja claramente la lógica detrás del entramado: allí donde hay poder regulatorio, contratos públicos, tecnologías sensibles o influencia mediática existe espacio para operaciones muy lucrativas si se acierta con los aliados adecuados junto al momento político propicio.

Las investigaciones actuales persiguen esclarecer si ese interés quedó únicamente en presiones políticas informales o si realmente se tradujo en adjudicaciones amañadas o sobornos encubiertos. Por ahora, ya se perciben repercusiones negativas sobre la reputación institucional implicada así como tensiones políticas alrededor del Ministerio de Hacienda.

El desenlace judicial aún está lejos pero el caso relacionado con Leire Díez – Vicente Fernández – Montero ha puesto bajo escrutinio algo más significativo: cómo se ejerce el poder económico estatal desde aquellos despachos donde no hay cámaras pero sí libretas llenas de anotaciones.