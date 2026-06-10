Tensión en Moncloa: la ofensiva de Sánchez ante el Supremo de EEUU por los impagos a las renovables

La situación es insólita: un Gobierno de España suplicando al Tribunal Supremo de Estados Unidos que frene su marcha, justo cuando los acreedores internacionales se disponen a embargar activos públicos debido a los impagos en energías renovables.

En Moncloa ya se habla sin rodeos de “pánico”: la cuenta por más de diez años de litigios está a punto de vencer y la paciencia de los inversores se ha agotado.

Todo comenzó con los recortes retroactivos al régimen de apoyo a las renovables, que destruyeron la confianza jurídica de numerosos fondos y empresas que apostaron por España a principios del 2000.

Estos cambios legales han derivado en laudos arbitrales internacionales, reconocidos por tribunales en todo el mundo, que ahora representan una amenaza directa para el bolsillo del contribuyente español.

Qué ha solicitado el Gobierno al Supremo de EEUU

El Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez ha formalizado una petición al Tribunal Supremo de EEUU para que suspenda temporalmente la ejecución de las sentencias en contra de España relacionadas con los impagos derivados de los recortes a las renovables.

En esencia, busca ganar tiempo y tratar de detener una serie de embargos que podría activarse en cuestión de semanas. Existen siete sentencias firmes emitidas por tribunales federales estadounidenses que reconocen y hacen ejecutables en EEUU varios laudos arbitrales contra España.

Por su parte, los acreedores ya han registrado esas condenas en diversos distritos como Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Georgia, Florida, Illinois, Tennessee, Texas o California, entre otros.

La solicitud ante el Supremo representa uno de los últimos recursos legales para intentar frenar o retrasar la ejecución de esas resoluciones.

Fuentes jurídicas consultadas indican que el objetivo es claro: impedir que los acreedores aceleren sus acciones para cobrar y evitar, sobre todo, que se multipliquen los embargos sobre activos y flujos financieros relacionados con el Estado español en territorio estadounidense.

La Fiscalía norteamericana se posiciona junto a los acreedores

La maniobra desde Moncloa enfrenta dificultades. La Administración estadounidense ya ha tomado partido contra los intereses del Gobierno español.

El Solicitor General, quien actúa como máximo representante jurídico del Ejecutivo en EEUU, ha aconsejado al Supremo rechazar la solicitud española y mantener vigentes las resoluciones favorables a los inversores.

En su informe, la Fiscalía sostiene que el caso no merece revisión por parte del Supremo.

Aunque se admitieran algunos argumentos técnicos presentados por España, aún habría suficiente base jurídica para ejecutar los laudos contra nuestro país.

La propia comunicación de la Fiscalía, divulgada en redes sociales por medios como Libertad Digital, resume este giro con un mensaje contundente: “La Fiscalía norteamericana da la espalda a Moncloa y respalda a quienes han sido perjudicados por la avalancha de impagos en el sector energético limpio”.

Este es sin duda el peor escenario imaginable para el Ejecutivo español: Washington ya no actúa como un mediador distante sino como un aliado abierto de los acreedores.

De arbitrajes a embargos: el tiempo corre

El contencioso no es nuevo; sin embargo, ha alcanzado una fase crítica. Los inversores obtuvieron laudos favorables bajo el amparo del Tratado de la Carta de la Energía, tras denunciar recortes retroactivos aplicados por España a las primas destinadas a las renovables.

Estos laudos han sido validados por tribunales en Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Singapur, lo que abre las puertas a embargos y medidas cautelares sobre bienes públicos y activos estatales.

Algunos elementos que ilustran la magnitud del problema son:

Ya se contabilizan al menos 27 incumplimientos relacionados con laudos vinculantes por parte de España.

relacionados con laudos vinculantes por parte de España. La deuda derivada de estos arbitrajes supera los 2.310 millones de euros , incluyendo tanto el principal como sobrecostes financieros y judiciales.

, incluyendo tanto el principal como sobrecostes financieros y judiciales. Solo en EEUU, las condenas firmes permiten a los acreedores llevar a cabo órdenes de discovery y subpoenas para rastrear operaciones financieras del Estado español.

Este último aspecto preocupa especialmente en el entorno financiero. Los acreedores no solo buscan embargar activos específicos; también intentan condicionar la capacidad operativa de España en el exterior, afectando desde contratos hasta pagos internacionales.

Juristas involucrados en estos procedimientos comparan esta estrategia con “bloquear una tarjeta de crédito”: su objetivo es asfixiar económicamente al deudor hasta que cumpla con sus obligaciones.

El impacto político y económico: una crisis más allá de las renovables

La combinación resulta explosiva: impagos en el sector de energía limpia, una factura creciente debido a retrasos y un Gobierno buscando refugio en una jurisdicción extranjera mientras su propia Fiscalía apoya a los inversores afectados.

El caso se ha convertido ya en un símbolo palpable sobre cómo decisiones regulatorias relacionadas con energía pueden transformarse con el tiempo en un serio problema para la credibilidad del país.

Los riesgos son múltiples: el reputacional para España como destino atractivo para inversiones, especialmente en sectores intensivos en capital como infraestructuras o transición energética. A esto, se suman los potenciales embargos sobre activos relacionados con el Estado tanto en EEUU como en otros países, abarcando desde cuentas bancarias hasta participaciones en empresas públicas. Además, están las tensiones adicionales justo cuando la economía española requiere financiación exterior para sostener inversiones verdes y proyectos europeos.

Mientras el Supremo estadounidense decide si escucha o no al Gobierno español, los acreedores continúan ampliando sus acciones territoriales, preparando así el terreno para ejecutar sentencias que llevan más de diez años gestándose en tribunales.

En Moncloa, el reloj sigue avanzando al compás del proceso judicial estadounidense; no obstante, sus repercusiones resonarán tanto en los mercados como en el bolsillo del contribuyente.