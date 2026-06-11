La Comunidad destina más de 500 millones de euros para transformar la Comarca de Las Vegas

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un ambicioso paquete inversor superior a los 500 millones de euros destinado a modernizar y ampliar los servicios públicos en la Comarca de Las Vegas. El plan afecta a 23 municipios del sureste y tiene como objetivo reforzar áreas clave como la sanidad, la educación, la atención social y las infraestructuras de transporte.

El anuncio se produjo tras una reunión del Consejo de Gobierno celebrada en Colmenar de Oreja, donde se detallaron las principales actuaciones que se desarrollarán en los próximos años. Entre ellas, destaca la construcción de nuevos equipamientos sociales y sanitarios, así como mejoras en la red viaria y en los servicios municipales.

Uno de los ejes principales será la atención a personas mayores. En Aranjuez se levantará una nueva residencia con centro de día incluida en el Plan Residencias 40-40, que contará con 200 plazas. A este proyecto se suman nuevos centros de día en Perales de Tajuña y Valdilecha, además de la mejora de instalaciones ya existentes en otros municipios.

En el ámbito sanitario, el Hospital Universitario del Tajo incorporará tecnología de diagnóstico avanzada, como una resonancia magnética, mientras que diferentes centros de salud de la comarca han sido renovados o ampliados. También se prevé la apertura de un nuevo consultorio en Tielmes.

La educación es otro de los pilares del plan. Se construirá un nuevo instituto en Aranjuez y se ampliarán varios centros educativos en distintos municipios, lo que permitirá aumentar la oferta de plazas escolares y mejorar las instalaciones existentes.

En paralelo, se ejecutarán proyectos destinados a reforzar la movilidad. Entre ellos, nuevas carreteras, rotondas, carriles bici y mejoras en travesías urbanas. Además, se mantendrá la financiación del transporte interurbano que conecta los municipios de la comarca.

Las inversiones también alcanzan al ámbito local, con actuaciones en equipamientos municipales como centros culturales, instalaciones deportivas, espacios comunitarios o servicios urbanos. A través del Programa de Inversión Regional, se están financiando decenas de proyectos de mejora en calles, redes de saneamiento y edificios públicos.

El plan incluye igualmente medidas para fomentar el empleo y apoyar a autónomos y pequeñas empresas, así como inversiones en agricultura, medio ambiente y desarrollo rural. Destacan los trabajos en infraestructuras hidráulicas, la modernización de regadíos y la conservación de espacios naturales.

Por último, también se contemplan actuaciones en cultura, turismo y deporte, orientadas a dinamizar la actividad económica y preservar el patrimonio histórico de la comarca, consolidando su atractivo como destino dentro de la región.