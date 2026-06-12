El “agradecimiento” de Tubos Reunidos a la trama Leire: comisiones, favores y la sombra del poder vasco

La historia se repite en los relatos de corrupción: una compañía en crisis, un rescate millonario con fondos públicos y, poco después, un “agradecimiento” que se materializa en un contrato de asesoría difícil de justificar pero muy lucrativo. En el caso de Tubos Reunidos, la siderúrgica vasca que recibió apoyo de la SEPI, la cifra es contundente: 5.000 euros al mes, durante casi dos años, disimulados en un acuerdo con una empresa relacionada con la trama Leire.

De acuerdo con el informe de la Fiscalía y los datos proporcionados por la UCO, este contrato no se trató de un simple servicio técnico; más bien, fue el medio para concretar una comisión de 114.959 euros asociada al rescate estatal que ascendió a 112,8 millones otorgados a la firma. Este entramado une a la empresa, al expresidente de la SEPI y a una serie de actores políticos y empresariales vinculados al PSOE y al poder institucional en el País Vasco.

Cómo se gestó el “agradecimiento”: 5.000 euros al mes y 21 facturas

La investigación judicial presenta un relato claro. Tras el rescate aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2021, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, establece contactos con los directivos de Tubos Reunidos. En noviembre del mismo año, tiene lugar una comida decisiva entre Fernández, el entonces presidente de la compañía, Francisco Irazusta, y el consejero Jesús Pérez Rodríguez Urrutia.

De esa reunión surge el pacto para:

Firmar un falso contrato de asesoría .

. Establecer una cuota mensual de 5.000 euros más IVA .

. Canalizar los pagos mediante la empresa Mediaciones Martínez, relacionada con la trama.

El resultado financiero es claro:

Se emitieron 21 facturas por parte de Mediaciones Martínez .

por parte de . Un total cobrado asciende a 114.959 euros por parte de Tubos Reunidos.

Desde la Fiscalía Anticorrupción se enfatiza que no hay evidencia alguna que respalde trabajos reales: no se han hallado informes, estudios ni gestiones que justifiquen esos honorarios. La asesoría fue considerada por el Ministerio Público como un mero envoltorio para encubrir una comisión pactada a cambio de influir en el rescate.

La red Hirurok y la “SEPI paralela”

Detrás del contrato se encuentra el grupo Hirurok (que significa “los tres juntos” en euskera), un chat en WhatsApp donde operaban:

Leire Díez , exmilitante socialista.

, exmilitante socialista. Vicente Fernández , expresidente de la SEPI .

, expresidente de la . Antxon Alonso, empresario cercano al entorno de Santos Cerdán.

Según detalla el auto emitido por la Audiencia Nacional, este triángulo funcionaba como una especie de “SEPI paralela”, utilizando su influencia para guiar expedientes en beneficio de ciertas empresas mientras cobraban comisiones a cambio. Entre 2021 y 2023 intervinieron en al menos cinco operaciones públicas que suman un total aproximado de 132,9 millones de euros, generando mordidas que superarían los 730.000 euros.

En lo que respecta a Tubos Reunidos, esta red habría recibido hasta ahora unos 114.950 euros en comisiones, lo que representa alrededor del 0,1% del rescate total. Se sospecha que gran parte del dinero gestionado por Mediaciones Martínez ha sido destinado a inversiones inmobiliarias en localidades como Marbella y Jaca, según los investigadores.

El rol de Mediaciones Martínez y su conexión con el poder vasco

La firma Mediaciones Martínez ha emergido como un elemento clave dentro del caso. La UCO ha señalado que se trata de una sociedad instrumental creada para canalizar comisiones derivadas tanto de contratos amañados como rescates públicos. Es esta entidad quien factura a Tubos Reunidos los supuestos servicios asesorales por esos 5.000 euros mensuales.

Los investigadores han puesto en evidencia:

Uso de una facturación que parece ser engañosa para justificar los pagos.

Falta total de actividades reales que respalden los servicios cobrados.

Desvío posterior del dinero hacia bienes y empresas relacionadas con miembros del entramado.

En una conversación interceptada por la UCO, se escucha a Vicente Fernández preguntar a Antxon Alonso sobre las conexiones entre su empresa y el partido político PNV, lo cual refuerza la teoría sobre las implicaciones más amplias del caso más allá del ámbito socialista. Un informe adicional elaborado por la Guardia Civil menciona a altos cargos tanto del PNV como dentro de la propia SEPI actuando como mediadores para asegurar que el rescate dirigido a Tubos Reunidos prosperara en el Consejo de Ministros.

Esta “larga mano” del poder vasco habría colaborado con la influencia ejercida desde Madrid para cerrar una operación destinada a salvar a esta compañía industrial… mientras generaba también una comisión discreta para quienes estaban detrás.

De los registros realizados por la UCO a las dudas sobre los rescates

La presión judicial sobre Tubos Reunidos ha aumentado considerablemente. Agentes pertenecientes a la UCO llevaron a cabo registros durante más de diez horas en las instalaciones ubicadas en Bilbao, así como también en una planta situada en Amurrio, buscando evidencias sobre cómo se relacionan los pagos realizados con el rescate. De estas diligencias han surgido cajas repletas de documentación y nuevas líneas investigativas.

Mientras tanto, tanto SEPI como el Ministerio de Hacienda reiteran su “colaboración total” con las autoridades judiciales. Sin embargo, ya es evidente que las repercusiones reputacionales son significativas. El caso plantea varias preguntas incómodas:

¿Qué controles fallaron para permitir que un rescate superior a 112 millones terminara vinculado a una comisión tan burda?

¿Hasta qué punto han interferido estructuras políticas como el PNV en Euskadi o elementos del PSOE en Madrid mezclando gestión pública con intereses privados?

¿Cuántas otras operaciones o contratos públicos podrían estar escondiendo dinámicas similares?

Conforme avanza el sumario, lo ocurrido entre Tubos Reunidos y la trama Leire se erige como símbolo: no solo ilustra cómo desviar un modesto 0,1% del rescate; además muestra cómo aprovecharse políticamente puede transformar herramientas legítimas dentro del ámbito industrial en negocios paralelos ajenos al interés público.