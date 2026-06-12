Si no estás atento, esta señal de tráfico puede costarte una multa de 200 euros

Cada vez es más común observar una escena típica en las autopistas que rodean a las grandes ciudades europeas: tráfico denso, el carril izquierdo despejado y, sobre él, una señal con un rombo blanco. Muchos automovilistas españoles la contemplan con confusión, algunos se atreven a “probar suerte” y otros ni siquiera son conscientes de que puede conllevar una multa.

Esta señal de tráfico, que adopta la forma de un diamante, está adquiriendo relevancia en la red viaria europea como un elemento esencial en las políticas de movilidad sostenible y reducción de emisiones. Ignorarla, sobre todo al conducir fuera de España, puede resultar costoso.

Qué significa realmente la señal en forma de diamante

La conocida como “señal del diamante” consiste en un rombo blanco sobre fondo oscuro o azul, dependiendo del tipo de panel que se utilice. No es simplemente decorativa ni informativa: indica un carril reservado.

Este carril no es un espacio exclusivo para conductores “listos”, sino un lugar diseñado para:

Vehículos con varios ocupantes (habitualmente dos o más personas).

(habitualmente dos o más personas). Taxis y autobuses .

y . En muchos casos, también para vehículos eléctricos de cero emisiones u otros vehículos autorizados específicamente.

Su propósito es claro y bastante económico:

Disminuir el número de coches con un solo ocupante.

Mejorar la fluidez del tráfico en los accesos a grandes urbes.

Promover modos de transporte menos contaminantes, alineándose con la estrategia europea para descarbonizar el transporte.

En términos prácticos, el diamante blanco representa el equivalente europeo a los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación) que ya se pueden encontrar en accesos a ciudades como Madrid, aunque en España estos se identifican actualmente con símbolos diferentes.

Dónde se está usando y por qué debe importar a los conductores españoles

A pesar de que la Dirección General de Tráfico aún no la ha incluido en su catálogo oficial, la señal del rombo ya está presente en varios países europeos, siendo especialmente popular en Francia.

En las carreteras francesas, este diamante:

Señala carriles reservados para coches con dos o más ocupantes , taxis, autobuses y, en muchos tramos, vehículos eléctricos sin emisiones.

, taxis, autobuses y, en muchos tramos, vehículos eléctricos sin emisiones. Forma parte de una estrategia nacional destinada a reducir atascos y emisiones dentro de las áreas metropolitanas.

Para un conductor español, el riesgo es evidente: al transitar por autopistas francesas, podría confundir ese carril con uno normal y utilizarlo circulando solo o con un vehículo no autorizado.

Un análisis reciente sobre el significado de la señal de tráfico en forma de diamante y por qué la DGT insiste en su importancia para evitar multas revela que circular por estos carriles sin cumplir las condiciones establecidas puede resultar en sanciones económicas significativas donde ya está vigente.

Las multas: cuánto te puede costar ignorarla

Las sanciones son reales. En Francia, utilizar incorrectamente un carril reservado marcado con el diamante blanco puede implicar multas superiores a 100 euros, siendo comunes cuantías alrededor de 135 euros en ciertas vías.

Para controlar estas infracciones se combinan:

Cámaras especializadas que detectan el número de ocupantes del vehículo.

que detectan el número de ocupantes del vehículo. Controles llevados a cabo por agentes en carretera, equipados para verificar tanto la ocupación como el tipo de vehículo.

Paneles luminosos que informan sobre horarios y tramos donde se aplican restricciones.

En algunos corredores, esta limitación solo aplica durante horas punta. Por lo tanto:

Un mismo carril puede ser “reservado” durante franjas horarias específicas.

Fuera de ese horario, podría estar abierto al tráfico general, lo cual hace imprescindible leer bien la señalización variable.

Aunque en España aún no esté implantada la señal del diamante, la DGT advierte sobre su significado para aquellos conductores que viajen al extranjero y así evitar sanciones innecesarias o situaciones riesgosas.

Una señal poco habitual que anticipa la movilidad que viene

Esta señal todavía sorprende a muchos automovilistas españoles porque no es parte del repertorio habitual en nuestras carreteras. Sin embargo, se alinea perfectamente con varias tendencias que están transformando nuestra manera de conducir:

Movilidad sostenible Menos vehículos con un único ocupante. Mayor protagonismo del transporte público y los coches compartidos. Beneficios para vehículos considerados como cero emisiones .

Armonización europea La UE promueve normas comunes para facilitar el tránsito entre países y reducir emisiones. La señal del diamante busca unificar criterios sobre carriles reservados y VAO.

Gestión avanzada del tráfico Implementación de cámaras para supervisar el cumplimiento normativo. Paneles dinámicos que ajustan las condiciones según la hora y el nivel de congestión.



Ver un diamante blanco en una autopista europea ya no resulta raro: es símbolo de una red viaria adaptándose a ciudades más densas, vehículos más caros, precios altos del combustible y una creciente presión regulatoria sobre las emisiones.

Las señales que más multas generan… y por qué esta puede sumarse pronto

En lo cotidiano, las sanciones por infracciones viales en España siguen concentrándose principalmente en señales muy conocidas:

Límites de velocidad (incluyendo radares fijos y móviles).

Prohibiciones para adelantar y líneas continuas.

Semáforos rojos.

Restricciones al acceso a zonas bajas en emisiones dentro de grandes ciudades.

A este grupo tradicional se suman ahora:

Señales específicas relacionadas con los carriles BUS-VAO y tramos reservados.

y tramos reservados. Indicaciones referentes al acceso restringido por motivos ambientales.

La señal con forma de diamante encaja perfectamente dentro este nuevo bloque: menos intuitiva, vinculada a políticas modernas sobre movilidad y fácil de infringir simplemente por desconocimiento.

Si finalmente se implementa masivamente en las carreteras españolas, es probable que:

Generen muchas dudas entre los conductores al principio.

Provocará un aumento notable en las sanciones durante los primeros meses, especialmente cerca de grandes ciudades.

En un contexto marcado por combustibles caros, peajes selectivos y urbes que limitan el acceso a vehículos contaminantes, comprender bien lo que significa esa simple figura geométrica puede marcar la diferencia entre un trayecto fluido o una multa dolorosa.

En esta nueva movilidad europea, el diamante blanco no es solo una decoración: representa una puerta hacia un carril privilegiado… o hacia una sanción que recuerda que viajar solo en coche comienza a tener su coste adicional.