SpaceX sacude Wall Street y convierte a Elon Musk en el primer billonario del mundo

La escena parece sacada de una película de ciencia ficción más que de un debut en la bolsa: cohetes reutilizables, constelaciones de satélites y un fundador que, sobre el papel, se alza como el primer billonario del mundo en términos europeos (trillionaire en inglés). Sin embargo, los números de SpaceX ya no son producto de la imaginación, sino que figuran en los libros de récords de Wall Street.

La empresa dirigida por Elon Musk ha protagonizado la mayor salida a bolsa jamás registrada, con una avalancha de órdenes que ha puesto a prueba los sistemas de negociación y ha encendido todas las alarmas —tanto positivas como negativas— sobre una nueva burbuja relacionada con el espacio y la inteligencia artificial.

El mayor estreno bursátil de todos los tiempos

De acuerdo con la documentación presentada para la oferta, SpaceX ha establecido un precio para su IPO de 135 dólares por acción, vendiendo alrededor de 555 millones de títulos y recaudando un total impresionante de 75.000 millones de dólares, lo que marca un hito histórico para las salidas a bolsa en Estados Unidos. Esta operación valora a la empresa en aproximadamente 1,77 billones de dólares (trillions anglosajones), otro récord sin precedentes para un debut en los mercados.

En cifras resumidas:

Precio por acción: 135 $

Acciones vendidas: ~ 555 millones

Capital recaudado: 75.000 millones de $

Valoración inicial: ~ 1,77 billones de $

Récord: mayor IPO por tamaño y valoración en la historia estadounidense.

El incremento en el patrimonio de Musk se entiende por la magnitud de esa valoración y su considerable participación. Varios informes indican que mantiene un control abrumador sobre el poder de voto en SpaceX, lo que le permite seguir marcando la estrategia a largo plazo mientras su fortuna, sobre el papel, supera el umbral del trillionaire. No vende acciones, pero el mercado hace su parte.

SpaceX desde dentro: cohetes, satélites… y datos

El atractivo que presenta SpaceX ante los inversores no se limita solo a sus cohetes que aterrizan sobre plataformas flotantes. Esta salida a bolsa llega tras años de crecimiento diversificado que explican el interés del mercado:

Lanzadores reutilizables : Las familias Falcon y el programa de vuelos comerciales han reducido significativamente el coste por lanzamiento, logrando una cuota dominante en el sector del transporte orbital.

: Las familias Falcon y el programa de vuelos comerciales han reducido significativamente el coste por lanzamiento, logrando una cuota dominante en el sector del transporte orbital. Starlink y constelaciones de satélites : La red satelital para banda ancha se ha convertido en una fuente creciente de ingresos recurrentes y se considera infraestructura estratégica tanto para gobiernos como para empresas.

: La red satelital para banda ancha se ha convertido en una fuente creciente de ingresos recurrentes y se considera infraestructura estratégica tanto para gobiernos como para empresas. Servicios a terceros : Las misiones para agencias espaciales, empresas privadas y proyectos de exploración espacial consolidan a SpaceX como un proveedor casi indispensable del nuevo ecosistema espacial.

: Las misiones para agencias espaciales, empresas privadas y proyectos de exploración espacial consolidan a SpaceX como un proveedor casi indispensable del nuevo ecosistema espacial. Producción y lanzamientos masivos: La compañía lanza cohetes a un ritmo sorprendente, lo que aumenta tanto sus ingresos como su capacidad operativa.

Un análisis detallado por Reuters examina cómo se distribuye el valor entre las diferentes ramas del negocio, utilizando gráficos para desglosar ingresos, márgenes y proyecciones en áreas como lanzadores, satélites y servicios relacionados con datos. Esta diversidad reduce la dependencia hacia un único producto y alimenta la narrativa sobre ser una “plataforma integral del espacio y la conectividad”.

El factor IA: más allá del marketing

La oferta pública también se presenta al mercado como una jugada clave dentro del ámbito de la inteligencia artificial. SpaceX no solo lanza satélites; tiene como objetivo convertirse en un actor fundamental en la próxima ola de centros de datos y computación distribuida basados en órbita terrestre.

Varios factores se entrelazan:

Los satélites de Starlink generan enormes volúmenes de datos.

generan enormes volúmenes de datos. La baja latencia permite aplicaciones de IA en tiempo real en sectores como defensa, logística o energía.

La compañía investiga cómo utilizar el espacio para establecer infraestructuras informáticas que alivien la congestión terrestre ofreciendo ventajas adicionales en refrigeración y seguridad.

No es casualidad que esta salida a bolsa se presente como la oferta conjunta “de espacio, satélites e IA”, más allá del mero lanzamiento de cohetes. En este momento, el mercado está dispuesto a pagar precios elevados por cualquier negocio vinculado a inteligencia artificial, y SpaceX está aprovechando esa tendencia con gran destreza.

Wall Street se prepara

La respuesta del mercado fue inmediata. Informes financieros destacaron cómo los grandes bancos e intermediarios se organizaban para presenciar la “liftoff” de SpaceX, confiando en que su debut bursátil transcurriera sin contratiempos técnicos pese al volumen récord registrado y al interés masivo por parte del pequeño inversor.

Algunos puntos clave:

La oferta ha sido sobresuscrita notablemente, con una demanda especial proveniente de inversores particulares en varios países.

Hasta un 30 % del paquete podría haber llegado a manos minoristas, una proporción notablemente superior a lo habitual en grandes IPOs.

podría haber llegado a manos minoristas, una proporción notablemente superior a lo habitual en grandes IPOs. Las casas analíticas advierten sobre el riesgo asociado a haber pagado ya desde el primer día precios que anticipan una ejecución casi perfecta en todos los aspectos: espacio, satélites, datos e IA.

El resultado es un estreno que combina narrativa espacial con entusiasmo por la inteligencia artificial. Además establece un nuevo récord respecto a la concentración patrimonial. El cohete bursátil ya ha despegado; ahora queda por ver si su trayectoria será estable o si acabará siendo un vuelo suborbital sin rumbo claro.