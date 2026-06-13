SpaceX agita Wall Street: la operación histórica que impulsa al Ibex 35 y reabre el debate sobre los 2 billones

La salida a bolsa de SpaceX ha sido un acontecimiento que el mercado solo presencia una vez por generación: en cuestión de horas, miles de personas se convierten en millonarias, las valoraciones alcanzan cifras propias de la ciencia ficción y se genera un efecto arrastre inmediato sobre índices como el Ibex 35.

Las acciones se lanzaron al mercado a 150 dólares por acción, con una demanda sin precedentes por parte de inversores institucionales y minoristas, que superó en más de cuatro veces la oferta disponible. La expectación previa y la narrativa sobre “colonizar Marte” jugaron un papel crucial en este fenómeno.

La operación récord

La oferta pública de venta de SpaceX ha dejado claros varios hitos:

Precio inicial: 135 dólares por acción.

por acción. Primer cruce en mercado: alrededor de 150 dólares , un 11 % más.

, un 11 % más. Cierre del primer día: 161,11 dólares , con un aumento del 19 % .

, con un aumento del . Capitalización al cierre: cerca de 2,1 billones de dólares , convirtiéndose en la séptima compañía más valiosa del mundo.

, convirtiéndose en la séptima compañía más valiosa del mundo. Monto recaudado: aproximadamente 75.000 millones de dólares , la mayor OPV jamás realizada.

, la mayor OPV jamás realizada. Demanda: órdenes que multiplicaron entre cuatro y cinco veces el número de acciones ofrecidas, destacando una fuerte participación minorista.

Se estima que más de 4.000 empleados y primeros inversores se han convertido en millonarios en papel tras este debut, gracias a sus opciones sobre acciones y participaciones acumuladas desde los inicios de la empresa. Para Elon Musk, cuya participación está valorada en cientos de miles de millones, este avance lo acerca a convertirse en el primer “billonario” en sentido estricto, siempre que se cumplan los escenarios optimistas sobre la expansión del negocio.

¿Es posible que SpaceX valga 2 billones… o es solo fe en Marte?

La gran interrogante en Wall Street es si tiene sentido una valoración cercana a los 2 billones de dólares para una empresa cuyo futuro negocio (colonización de Marte, internet satelital masivo, transporte orbital) aún no presenta un flujo de caja consolidado.

Los analistas ofrecen opiniones bastante dispares:

Oppenheimer establece un precio objetivo de 190 dólares , un 40 % por encima del precio inicial.

establece un precio objetivo de , un 40 % por encima del precio inicial. KGI Securities sube la apuesta a 227 dólares , lo que representa un incremento del 68 % respecto a la OPV.

sube la apuesta a , lo que representa un incremento del 68 % respecto a la OPV. New Street Research adopta un enfoque más cauteloso, fijando su referencia inicial en 165 dólares.

Esta divergencia refleja bien el choque entre:

La fe en negocios futuros : constelaciones satelitales, cohetes reutilizables, bases lunares y marcianas, contratos gubernamentales.

: constelaciones satelitales, cohetes reutilizables, bases lunares y marcianas, contratos gubernamentales. Las incógnitas financieras: costos reales para desarrollar esas infraestructuras, necesidad de capital adicional y riesgos regulatorios y tecnológicos.

Además, para Musk, la estructura de incentivos va más allá de lo habitual: parte importante de sus bonos dependen del logro por parte de SpaceX de valoraciones que alcancen hasta 6 billones de dólares y establecer una colonia con un millón de personas en Marte. No se trata solo de un plan empresarial; es una narrativa que influye directamente en cómo se forma el precio.

Claves para el inversor en SpaceX: entre el “crecimiento extremo” y la burbuja temática

Quien decida invertir en SpaceX hoy no está adquiriendo una teleco ni una industria clásica; está comprando un híbrido compuesto por:

Tecnología avanzada (cohetes, Starship, reutilización).

(cohetes, Starship, reutilización). Infraestructura crítica (defensa, contratos con agencias espaciales).

(defensa, contratos con agencias espaciales). Plataforma digital (servicios como Starlink).

Algunas pautas operativas para gestionar el riesgo son:

No construir posición rápidamente Entrar gradualmente, aprovechando correcciones tras el ruido inicial del debut.

Evitar concentrar más del 3–5 % de la cartera en un solo valor tan volátil. Combinar análisis técnico y fundamental A corto plazo predominan las órdenes del mercado y el sentimiento general: los indicadores técnicos sugieren una fuerte compra tras el debut, aunque hay signos evidentes de sobrecompra.

A medio plazo conviene observar: Evolución de los márgenes del negocio satelital. Calendario y costos asociados a los lanzamientos futuros. Renegociación de contratos con gobiernos y grandes corporaciones.

Comparar valoraciones con competidores y flujos reales Aunque SpaceX compita en otra liga, es útil comparar múltiplos con grandes empresas tecnológicas y aeroespaciales.

Si su capitalización se mantiene cerca de 2 billones sin un crecimiento acorde en ingresos y beneficios operativos, el riesgo de corrección será elevado.

El impacto SpaceX en el Ibex 35: rally hacia máximos históricos

Mientras Wall Street celebraba su debut bursátil, el Ibex 35 lograba uno de sus mejores días del año. El índice registró subidas cercanas al 2,5–2,6 %, alcanzando niveles alrededor de los 18.700–18.800 puntos, estableciendo así nuevos máximos históricos.

El contexto favorable detrás del movimiento incluye:

Un ambiente global propenso al riesgo: esta mayor OPV envía un mensaje claro sobre liquidez abundante e interés por tecnología.

Expectativas sobre una posible distensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán que mitiga parte del riesgo energético y favorece las bolsas europeas.

entre Estados Unidos e Irán que mitiga parte del riesgo energético y favorece las bolsas europeas. Flujo hacia activos cíclicos y financieros donde el Ibex tiene una importancia notable.

Los sectores que han impulsado al índice son:

La banca , beneficiándose tanto por la pendiente alcista en tipos como por mejoras esperadas en crédito.

, beneficiándose tanto por la pendiente alcista en tipos como por mejoras esperadas en crédito. Los sectores vinculados a la energía e infraestructuras , que ganan atractivo como opción cíclica ante un entorno geopolítico menos tenso.

, que ganan atractivo como opción cíclica ante un entorno geopolítico menos tenso. La tecnología y servicios relacionados con datos también han capturado algo del entusiasmo generado por las tendencias innovadoras.

Cómo posicionarse en el Ibex 35 tras alcanzar máximos

Para quienes invierten en bolsa española hoy, el panorama presenta tanto vientos favorables globales como riesgos claros derivados del estado actual del mercado:

Algunas estrategias pueden incluir: Mantener exposición al Ibex mediante ETF o futuros pero implementando coberturas parciales ante posibles correcciones (por ejemplo, opciones put fuera del dinero). Rotar desde valores más defensivos hacia bancos e industriales que ofrezcan descuentos relativos frente a sus homólogos europeos. Introducir componentes tácticos relacionados con tendencias como la inteligencia artificial e infraestructuras digitales; muchas veces eso puede hacerse a través empresas listadas fuera de España pero complementarias a la cartera Ibex.

Algunos niveles clave a tener presente son: Soportes situados entre los 18.000–18.200 puntos , como referencia inmediata. Resistencia psicológica alrededor de los 19.000 puntos: si se rompe con volumen suficiente podría abrirse camino hacia arriba; si no se logra podría invitar a tomar beneficios tácticos.



En definitiva, SpaceX ha añadido combustible extra a un mercado ya caliente. Ahora es momento crucial para discernir entre una narrativa brillante y los números que eventualmente tendrán que respaldarla.

Fuentes: análisis e información sobre el debut bursátil de SpaceX y su repercusión en los mercados extraída del reportaje realizado por El Mundo acerca del histórico lanzamiento bursátil de SpaceX y la fortuna acumulada por Elon Musk, así como datos recientes proporcionados por portales financieros especializados.