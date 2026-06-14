La preocupación creciente: las pensiones aumentan a un ritmo superior al de los salarios en la era Sánchez

La misma escena se repite en cada elección: promesas de proteger las pensiones, mensajes dirigidos a los mayores y mítines en barrios con una población envejecida. No es mera coincidencia. Las cifras respaldan y justifican gran parte de esta estrategia política.

En los últimos años, las pensiones han experimentado un notable crecimiento, superando con creces el aumento de los salarios, gracias a la revalorización automática vinculada al IPC. Esto ha generado una brecha que comienza a preocupar a economistas, trabajadores activos y, por supuesto, a los propios jubilados que piensan en el futuro de sus nietos.

Pensiones que aumentan un 40% frente a salarios que suben un 28%

Desde 2018, el primer año completo del gobierno de Pedro Sánchez, la pensión media ha pasado de 1.074 a 1.497 euros mensuales, lo que representa un incremento cercano al 40%. Durante el mismo periodo, la base media de cotización, utilizada como referencia del salario medio, ha aumentado de 1.772 a 2.269 euros, es decir, alrededor de un 28%.

En otras palabras:

Las pensiones han crecido aproximadamente 12 puntos más que los salarios desde 2018.

que los salarios desde 2018. En términos relativos, esto significa que las prestaciones han avanzado cerca de un 45% más que los sueldos en ese mismo tiempo.

El secreto radica en cómo está diseñada la reforma: las pensiones se revalorizan según el IPC medio del año anterior, mientras que los salarios dependen de la negociación colectiva, la productividad y la situación particular de cada empresa. Por ello, en años con alta inflación, las pensiones han experimentado saltos significativos:

Revalorización del 8,5% en 2023 .

. Incremento del 3,8% en 2024.

Desde 2025 en adelante, además, la pensión máxima se ajustará con el IPC más 0,115 puntos hasta 2050. Este añadido refuerza aún más esa tendencia ascendente.

Mientras tanto, estudios recientes sugieren que el salario medio en España ha pasado de unos 1.700 euros a algo más de 2.100–2.200 euros entre 2018 y 2025, con una inflación acumulada cercana al 24–25%, lo que ha diluido gran parte del aumento nominal. En otras palabras, muchos trabajadores sienten que “cobran más pero llegan igual de apurados a fin de mes”.

La ventaja actual de ser jubilado

El análisis realizado por Vozpópuli, en su reportaje titulado la ventaja de ser jubilado y cómo las pensiones han subido un 45% más que los salarios en la era Sánchez, ilustra claramente esta discrepancia entre las rentas del trabajo y las prestaciones. A esto se suma que:

El gasto en pensiones sigue marcando récord tras récord, superando ya los 14.300 millones de euros al mes , con más de 10,4 millones de prestaciones concedidas.

, con más de 10,4 millones de prestaciones concedidas. La pensión media de jubilación ya supera ampliamente los 1.500 euros mensuales y continúa aumentando.

Los datos mencionados por los usuarios respaldan esta situación: la base media de cotización ha crecido desde 1.722 hasta 2.269 euros, mientras que la pensión media ha saltado desde 1.074 hasta 1.497 euros. Esta disparidad refuerza la percepción de que el jubilado promedio ha visto mejorar su ingreso público más rápidamente que el trabajador promedio su salario privado.

Para comprender mejor esta realidad económica, resulta útil una tabla simplificada:

Indicador 2018 (aprox.) Último dato citado Variación Pensión media 1.074 € 1.497 € +40% Base media de cotización 1.772 € 2.269 € +28%

El peso electoral creciente de los mayores: otra cara del asunto

Este panorama económico no puede desvincularse del contexto demográfico y electoral actual. El peso de las personas mayores de 65 años dentro del censo español no para de aumentar; en muchas comunidades autónomas ya representan o superan un tercio del electorado.

Algunos ejemplos ilustran bien esta tendencia:

En Aragón , las personas mayores de 65 años constituyen un 22,5% de la población pero representan el 31,3% del censo electoral .

, las personas mayores de 65 años constituyen un 22,5% de la población pero representan el . En el barómetro electoral actual, el PSOE solo supera a la derecha y ultraderecha entre aquellos grupos comprendidos entre los 55–64 años y especialmente entre los mayores de 65, donde su intención de voto ronda el 20%.

Este bloque electoral se ha convertido en una pieza clave para el partido gobernante; durante la campaña se insiste en un mensaje claro: las pensiones se revalorizan “de acuerdo al coste de vida” y lo hacen a ritmos muy superiores a lo vivido anteriormente.

A medida que avanza el envejecimiento poblacional, todos los partidos sienten la presión electoral para atender a este grupo demográfico. Sin embargo, este incentivo político coexiste con constantes advertencias provenientes tanto de organismos independientes como economistas sobre la sostenibilidad del sistema público ante la inminente jubilación masiva del baby boom.

Tensión generacional y debate por resolver

Todo esto genera una tensión latente:

Los jubilados actuales han logrado mantener o incluso aumentar su poder adquisitivo mejor que muchos trabajadores activos.

Los jóvenes y adultos activos afrontan crecientes costes mediante sus cotizaciones y temen que cuando les llegue su turno el sistema sea menos generoso.

El Estado observa cómo el gasto en pensiones crece más rápido que tanto el PIB como la recaudación fiscal disponible; además tiene otros compromisos sociales pendientes.

Por ahora, queda clara la prioridad política: asegurar que ningún pensionista pierda capacidad adquisitiva frente a la inflación. Sin embargo, persiste una pregunta crucial —quién asumirá toda esa carga financiera dentro diez o quince años— casi siempre ausente en los discursos electorales.

Mientras no se logre equilibrar adecuadamente entre urnas electorales, salarios y cheques para jubilados, esta brecha entre lo prometido hoy y las incertidumbres sobre mañana seguirá marcando el pulso económico en España.

Fuentes