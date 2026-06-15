El mayor atraco fiscal de la historia

La Agencia Tributaria acaba de publicar los datos de recaudación correspondientes a los cuatro primeros meses del año y las cifras vuelven a marcar máximos históricos. Entre enero y abril de 2026, el Estado ingresó 118.562 millones de euros, frente a los 107.177 millones recaudados en el mismo periodo del año anterior. El aumento alcanza los 11.385 millones de euros en solo un año, un crecimiento del 10,6%.

El principal motor de este incremento vuelve a ser el IRPF. La recaudación por el impuesto sobre la renta alcanzó los 54.203 millones de euros, un 8,9% más que un año antes. Mientras tanto, el IVA aportó otros 43.992 millones, con un crecimiento del 8,2%. Especialmente llamativo es el comportamiento del Impuesto sobre Sociedades. En los cuatro primeros meses del año la recaudación se dispara un 64%, pasando de 4.225 millones a 6.930 millones de euros. Se trata de uno de los mayores aumentos registrados en los últimos años.

Mientras tanto, los ingresos totales del Estado siguen creciendo a un ritmo muy superior al de la economía real y al poder adquisitivo de muchas familias. Los ciudadanos pagan más IRPF, más IVA y soportan una presión fiscal cada vez mayor, mientras la recaudación pública bate récord tras récord. Otro aspecto que genera debate es la creciente simplificación de las estadísticas tributarias.

Algunos impuestos que anteriormente aparecían con mayor detalle han ido perdiendo visibilidad dentro de las publicaciones oficiales, dificultando el seguimiento detallado de determinadas figuras tributarias.

Los datos son contundentes. En apenas cuatro meses el Estado ha recaudado casi 120.000 millones de euros. Nunca antes Hacienda había ingresado tanto dinero en tan poco tiempo. La presión fiscal sigue aumentando y la capacidad recaudatoria del Estado alcanza niveles sin precedentes.