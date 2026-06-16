La cuarta parte de tu piso son impuestos: así se dispara el precio de la vivienda en España

La situación se observa en toda España: salarios que avanzan con altibajos, tipos hipotecarios que permanecen elevados y precios de las viviendas que apenas ceden. Y, tras todo esto, un protagonista silencioso pero omnipresente en cada transacción: Hacienda.

De acuerdo con un reciente informe de EY para la asociación de promotores Asprima, más de una cuarta parte del esfuerzo financiero requerido para adquirir una vivienda nueva no está relacionado con ladrillos, terrenos o calidades, sino con los impuestos y tasas que se van acumulando a lo largo del proceso de promoción. El resultado es un auténtico “sablazo fiscal” que encarece directamente el acceso a la vivienda.

Más de 26.000 euros en impuestos por cada 100.000 de vivienda

El dato que resume esta problemática es tan sencillo como inquietante: por cada 100.000 euros que cuesta una vivienda nueva, más de 26.000 euros provienen de la suma de costes fiscales, lo que equivale a más de un 26,1% del precio final.

En el caso de un piso valorado en 300.000 euros, esto implica que:

Más de 78.000 euros corresponden a impuestos y cargas públicas.

corresponden a impuestos y cargas públicas. Menos de 222.000 euros son el valor real del inmueble: terreno, construcción, proyecto, calidad o márgenes empresariales.

El informe destaca que esta carga fiscal no mejora el producto: no se traduce en más metros cuadrados, mejores calidades, zonas comunes superiores ni una ubicación privilegiada. Simplemente representa un coste administrativo añadido al precio que abona el comprador final.

Un sablazo fiscal repartido en todas las fases

Lo crucial aquí es entender que el golpe fiscal no se produce únicamente en el momento de la compra; se distribuye en todas las etapas del proceso promotor. Según el estudio, los impuestos se acumulan a lo largo de cuatro fases principales:

Adquisición del suelo Tenencia del inmueble durante la promoción Ejecución de las obras Venta de la vivienda al comprador final

En cada uno de estos eslabones interviene una serie diversa de tributos. Y todos ellos terminan reflejados en el precio final. Entre los más destacados, el informe señala:

Actos Jurídicos Documentados (AJD) sobre la escritura pública.

sobre la escritura pública. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) .

. Tasas municipales asociadas a licencias y actividad constructiva.

asociadas a licencias y actividad constructiva. Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el periodo de promoción.

durante el periodo de promoción. Plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana).

El estudio pone especial énfasis en la plusvalía municipal, describiéndola como uno de los tributos “más desconectados de la realidad económica” en el ámbito de la vivienda nueva. No depende del beneficio real obtenido en la operación, sino que su cálculo puede disparar la factura incluso cuando los márgenes son ajustados.

De la promotora al comprador: nadie absorbe el coste

Un aspecto clave del informe es quién asume realmente esta carga económica. La respuesta es clara: prácticamente todo se refleja en el precio final. La consultora aclara que estos impuestos y tasas “no son absorbidos por el promotor, sino que se incorporan al precio final y son asumidos por el comprador”.

Esto implica que:

El promotor estima previamente la carga fiscal total del proyecto.

La suma total de tributos se integra dentro del presupuesto como un coste adicional.

El comprador acaba asumiendo esos gastos dentro del precio del piso.

En otras palabras, una parte considerable del importe que paga una familia por su nueva vivienda corresponde al proceso productivo y adquisitivo, no al verdadero valor del inmueble. La casa es más cara no porque tenga mejores características, sino porque está más gravada.

Escasez de suelo, exigencias normativas… y fiscalidad

El informe señala que las cargas tributarias son solo un elemento dentro del rompecabezas. La escasez de suelo finalista, la lentitud y complejidad en los trámites urbanísticos y las crecientes exigencias normativas relacionadas con energía y construcción también hacen subir los costes.

Sin embargo, la fiscalidad actúa como un “multiplicador” sobre un mercado ya tensionado:

Menos suelo disponible y más regulado.

Más requisitos técnicos encareciendo las obras.

Y, sobre todo, una acumulación impositiva presente en cada fase del proceso.

El resultado es un mercado donde acceder a la propiedad se vuelve cada vez más complicado, especialmente para jóvenes y clases medias urbanas, quienes ya lidian con alquileres elevados, hipotecas más exigentes y salarios que no crecen al mismo ritmo que los precios.

La compra de vivienda se hace cuesta arriba

El problema radica en que el alto peso fiscal dentro del precio final combina con otros factores que ya presionan los bolsillos:

Tipos hipotecarios aún superiores a los niveles históricamente bajos hace unos años.

Un coste vital mayor tras varios años marcados por una intensa inflación.

Esfuerzo inicial considerable: ahorros necesarios para la entrada más gastos asociados.

En este escenario, comprobar que más del 26% del precio corresponde a cargas fiscales convierte adquirir una vivienda en una especie de carrera llena de obstáculos adicionales. Como señala un reportaje publicado por Libre Mercado, donde se detalla cómo el Gobierno incrementa los precios mediante impuestos representando más de una cuarta parte del coste total; esta presión fiscal ha pasado a ser un elemento central en el debate sobre cómo acceder a la propiedad.

Mientras este entramado tributario vinculado al suelo, construcción y venta no sea revisado adecuadamente, las viviendas continuarán saliendo al mercado con un sobrecoste estructural invisible pero presente en cada hipoteca firmada. Y eso es mucho más que un simple detalle contable en un país donde tener casa sigue siendo uno de los grandes sueños vitales para muchas familias.