Por qué China, segunda potencia mundial, sigue fuera del G-7

La escena se repite en cada cumbre del G-7: líderes de Estados Unidos, Japón, Alemania e Italia se agrupan para la foto oficial, mientras la ausencia de China se siente como la falta de un invitado que no fue convocado. Que la segunda economía más grande del mundo no esté presente en esa mesa ya no es un mero detalle protocolario; se ha transformado en un indicador del desajuste entre las instituciones que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial y el actual panorama de poder.

Mientras los medios estatales de Pekín afirman que el G-7 está perdiendo su importancia, el propio funcionamiento del grupo evidencia que sigue siendo un foro relevante, aunque cada vez más cuestionado, especialmente a raíz del ascenso de China y de agrupaciones como los BRICS.

Un club que nació sin China… y nunca reconsideró su inclusión

Para comprender por qué China no forma parte del G-7 es necesario remontarse a 1975. Este grupo surgió como una reunión informal de las principales potencias industriales occidentales de aquel entonces: Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia; a ellos se unió Canadá en 1976. Eran los países que, en ese momento, acaparaban la mayor parte del PIB mundial y marcaban la pauta económica global.

En aquellos años, China estaba lejos de convertirse en la fábrica del mundo que conocemos hoy. Su economía era planificada y tenía escaso impacto en el comercio internacional. Así, el G-7 se consolidó como un club de economías avanzadas con una orientación liberal, con un fuerte alineamiento político hacia Washington y enfocado en coordinar respuestas ante crisis financieras, energéticas y de seguridad.

El grupo nunca fue concebido como un organismo representativo del planeta entero; más bien, funcionaba como una mesa de coordinación para un bloque específico: Occidente más Japón. Con esta lógica, ni siquiera se consideró seriamente la inclusión de China durante décadas.

Peso económico de China frente a un G-7 en declive relativo

Hoy día, las cosas han cambiado radicalmente. China es la segunda economía mundial si hablamos de cifras nominales y encabeza el ranking si lo medimos por paridad de poder adquisitivo. Además, juega un papel crucial en comercio, manufacturas, transición energética y tecnología avanzada, desde baterías hasta inteligencia artificial. Este protagonismo contrasta con el declive relativo del G-7: mientras que en su apogeo llegó a representar más de dos tercios del PIB global, ahora su participación es considerablemente menor, aunque aún concentra una notable capacidad tecnológica, militar y financiera.

Este desajuste plantea una incómoda pregunta: ¿tiene sentido que un foro que discute sobre seguridad energética, regulación de inteligencia artificial o cadenas de suministro globales lo haga sin contar con la presencia de China, que es esencial en todos esos ámbitos?

A su vez, el grupo actúa como un contrapeso político para Pekín. Algunas cumbres recientes han estado marcadas por comunicados críticos respecto a la política industrial china, su exceso exportador o su postura ante la guerra en Ucrania. Integrar a China no solo sería una corrección económica; también modificaría la función geopolítica del grupo.

Razones políticas: un club de aliados, no un parlamento mundial

Más allá del ámbito económico, hay razones políticas evidentes que explican por qué se excluye a China:

El G-7 se define como un espacio para “democracias avanzadas”, con sistemas económicos basados en el mercado y alianzas de seguridad compartidas principalmente alrededor de Estados Unidos y la OTAN .

y la . En realidad, el grupo actúa como una mesa donde se coordina “ Estados Unidos y su esfera de influencia occidental ”, tal como han señalado varios analistas.

”, tal como han señalado varios analistas. La inclusión de China, con su modelo político autoritario y una estrategia clara para reformar el orden internacional vigente, chocaría frontalmente con esta identidad grupal.

Por otro lado, Pekín no es un actor pasivo. Ha promovido alternativas como los BRICS, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras o la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Estas iniciativas buscan precisamente disminuir la influencia que tienen las instituciones dominadas por Occidente. Mientras el G-7 permanece cerrado —solo ha incorporado a Canadá en más de cincuenta años—, los BRICS han crecido rápidamente al integrar nuevas economías del llamado Sur global.

En este contexto resulta evidente cómo el G-7 enfrenta tanto el auge chino como los desafíos planteados por los BRICS. Esto ha sido objeto de análisis recientes que reflejan por qué, a pesar del crecimiento de Pekín, este club continúa actuando como núcleo central del orden occidental.

¿Sigue teniendo sentido el G-7 sin China?

La cuestión ya no radica solamente en si debería admitirse a China, sino si el G-7 puede seguir siendo relevante como “dirección política” para la economía mundial sin su participación. Hay varios factores a considerar:

La existencia del G-20 , mucho más inclusivo. Este foro sí cuenta con miembros como China , India , Brasil o México , consolidándose como espacio clave para abordar crisis financieras y reformas globales.

, mucho más inclusivo. Este foro sí cuenta con miembros como , , o , consolidándose como espacio clave para abordar crisis financieras y reformas globales. El crecimiento rápido de bloques alternativos tales como los BRICS Plus , que ya reúnen a más de veinte países y canalizan parte del descontento hacia las estructuras establecidas tras 1945.

, que ya reúnen a más de veinte países y canalizan parte del descontento hacia las estructuras establecidas tras 1945. La percepción —amplificada por los medios estatales chinos— que retrata al G-7 como un club nostálgico con menos capacidad para imponer sus decisiones sobre otros países.

Además, hay que tener presente que la economía mundial se está trasladando hacia Asia. Las cadenas productivas, la innovación tecnológica y el crecimiento están cada vez más alejados del eje tradicional formado por Estados Unidos–Europa–Japón. Aunque el G-7 aún conserva una gran influencia, su capacidad para establecer normas sin contar con China disminuye año tras año.

Por ahora, dentro del propio grupo no parece haber disposición seria para abrirle las puertas a Pekín. Entre mantener un formato reducido pero cohesionado o transformarse en algo similar al G-20, las capitales del G-7 han optado por seguir siendo un club exclusivo. Esto sucede incluso cuando todo a su alrededor ha cambiado drásticamente.

Así pues, nos encontramos ante una paradoja muy contemporánea: este foro creado para gestionar la globalización ahora vive parcialmente debatiendo acerca cómo contener o reestructurar el ascenso precisamente de aquella potencia que mejor ha sabido aprovecharla.