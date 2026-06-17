Por qué EE.UU. continúa liderando la partida económica

La economía de Estados Unidos sigue demostrando una resistencia superior a lo esperado. En un entorno marcado por tipos de interés elevados, tensiones comerciales y incertidumbres sobre el ciclo global, el país mantiene un crecimiento que supera al de sus grandes competidores, dejando atrás, al menos por el momento, las proyecciones más pesimistas. La clave radica en que la demanda interna sigue impulsando la actividad económica, mientras que China y la Unión Europea evidencian una debilidad estructural más pronunciada.

La BBC ha sintetizado esta idea en su análisis sobre cómo la economía estadounidense continúa superando a sus rivales “contra todo pronóstico”, reflejando la realidad más reciente de los mercados y del comercio global. El contraste es evidente: aunque China ha logrado alcanzar su meta oficial de crecimiento, lo ha hecho con un impulso cada vez más vulnerable, sustentado en un superávit exterior sin precedentes, pero no tanto en una recuperación sólida del consumo o la inversión.

Factores que explican la ventaja estadounidense

Diversos elementos contribuyen a esta notable resistencia:

Consumo interno robusto : el gasto de los hogares sigue siendo el principal pilar de la actividad económica.

: el gasto de los hogares sigue siendo el principal pilar de la actividad económica. Mercado laboral sólido : el empleo se sostiene mejor que en otras economías avanzadas.

: el empleo se sostiene mejor que en otras economías avanzadas. Innovación y productividad : Estados Unidos mantiene una notable capacidad para adaptarse a crisis y generar nuevas áreas de crecimiento.

: Estados Unidos mantiene una notable capacidad para adaptarse a crisis y generar nuevas áreas de crecimiento. Atractivo financiero: el dólar, los bonos y los mercados de capital continúan atrayendo inversión internacional.

Esta combinación permite a EE.UU. sostener una posición mucho más ventajosa que la de sus competidores. A pesar de los altos costes de financiación, la economía no se ha desacelerado como muchos temían. La explicación va más allá del contexto actual; se encuentra también en su estructura: un mercado flexible, empresas ágiles en su adaptación y una mayor capacidad para trasladar costes sin afectar drásticamente la demanda.

China: crecimiento presente pero con fisuras cada vez más evidentes

El caso de China es especialmente delicado. Según datos recopilados por Bloomberg Línea, la segunda economía mundial creció un 5% en 2025; sin embargo, su ritmo trimestral fue perdiendo fuerza y la demanda interna continuó débil. No solo importa cuánto crece, sino también cómo lo hace. La inversión empresarial, el consumo y el sector inmobiliario siguen dando señales preocupantes.

Además, hay un problema demográfico subyacente. La población china se redujo por cuarto año consecutivo y las tasas de natalidad han caído a menos de 8 millones, alcanzando niveles mínimos desde 1949. Esta crisis demográfica, junto al envejecimiento poblacional y una creciente desconfianza entre los hogares, complica el modelo de crecimiento a medio plazo. En resumen, aunque China sigue siendo colosal, su base económica se está volviendo cada vez más frágil.

La UE avanza con paso lento

Por su parte, la Unión Europea tampoco presenta un panorama alentador. Su problema no radica en una caída abrupta sino en un estancamiento persistente: bajo crecimiento, escasa productividad y una capacidad limitada para reaccionar rápidamente ante choques externos. Frente a la agilidad estadounidense, Europa parece atrapada entre una desaceleración industrial prolongada, disensiones políticas internas y una menor potencia tecnológica y financiera.

Este diferencial es relevante porque los mercados comparan expectativas más allá de cifras aisladas. Si EE.UU. ofrece mejores perspectivas de rentabilidad potencial y liquidez junto a una narrativa sólida sobre su resistencia económica, es lógico que el capital fluya hacia allí. Mientras tanto, si China arrastra dudas sobre su demanda interna y la UE muestra limitaciones en su capacidad para impulsar el crecimiento, Washington obtiene así una ventaja relativa.

Lo que revela el contraste global

Zona Fortalezas Debilidades Estados Unidos Consumo robusto, empleo estable, innovación constante Dependencia del consumo interno y tipos elevados China Tamaño significativo, superávit exterior notable Debilidad en consumo e inmobiliaria; problemas demográficos Unión Europea Base industrial sólida y estabilidad política Crecimiento lento y menor productividad; poca agilidad

La paradoja aquí es que el liderazgo económico de EE.UU. no se debe a la ausencia total de problemas; más bien surge porque sus competidores enfrentan numerosas limitaciones simultáneamente. Mientras que China lidia con un enfriamiento interno acentuado por crisis demográfica; la UE, enfrenta un crecimiento estancado con escasa capacidad para acelerar su economía. En este contexto complicado, Estados Unidos avanza no solo por inercia sino porque actualmente compite mejor que sus contrincantes.

Como señala el análisis de la BBC, lo realmente sorprendente no es solo que EE.UU. esté creciendo; es cómo lo hace con tal regularidad cuando muchos esperaban una corrección drástica desde hace tiempo.