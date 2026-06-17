España hipoteca su futuro

Hay un dato que resume perfectamente cuál es uno de los grandes problemas de las finanzas públicas españolas. El Estado dedica mucho más dinero a pagar intereses de la deuda que a invertir en el futuro del país. Los datos de la IGAE muestran que en 2025 la Administración General del Estado destinó 34.918 millones de euros al pago de intereses de la deuda. Mientras tanto, las inversiones reales se quedaron en solo 7.684 millones. Esto significa que por cada euro invertido en infraestructuras, equipamientos o proyectos productivos, el Estado gastó 4,5 euros en pagar intereses.

La comparación resulta todavía más llamativa si observamos las transferencias realizadas a la Unión Europea. España aportó 13.347 millones de euros, una cifra que supera ampliamente el volumen total de inversiones ejecutadas por la Administración General del Estado. La tendencia continúa durante 2026. Entre enero y abril, los intereses ya alcanzan los 11.453 millones de euros, mientras que las inversiones apenas suman 2.684 millones.

El resultado vuelve a ser demoledor: por cada euro invertido, se destinan 4,3 euros al pago de intereses de la deuda. Mientras tanto, el gasto público total sigue creciendo. Entre enero y abril de 2026 aumentó un 10%, alcanzando los 104.547 millones de euros.

Sin embargo, las inversiones reales disminuyeron un 2,2%. Las economías crecen cuando invierten en infraestructuras, innovación, tecnología, transporte, energía o capital productivo.

Los intereses de la deuda no generan crecimiento. Son el coste acumulado de las decisiones tomadas durante años de déficit y endeudamiento. Los datos reflejan una realidad preocupante.

Cada vez una parte mayor de los recursos públicos se destina a pagar el pasado y una parte menor a construir el futuro. Una economía que dedica más dinero a los intereses que a las inversiones está hipotecando su capacidad de crecimiento a largo plazo. La deuda no se convierte en un problema cuando alcanza una cifra determinada.

La deuda se convierte en un problema cuando los intereses empiezan a desplazar la inversión productiva.