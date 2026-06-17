Pablo Iglesias, ¿explotador empedernido? Al escándalo de Canal Red se suma ahora el de la Taberna Garibaldi

Tienen más cara que espalda.

Y lo peor es que todavía hay gente que compra su mercancía averiada.

Que Pablo Iglesias entró en política para todo menos para defender a los obreros y mejorar la vida de los españoles está más que demostrado.

Famoso por su postura comunista, su cercanía con dictaduras y sus insultos a empresarios como Amancio Ortega o Juan Roig, el marqués de Galapagar ha sacado a pasear nuevamente su hipocresía con un nuevo escándalo de explotación laboral. Esta vez, en su infame Taberna Garibaldi, el garito que inició como un bar «solo para rojos» en Lavapiés y que, tras un año en un pequeño local, se mudó a otro más grande en la misma zona. Eso sí, gracias a una campaña de crowdfunding (o financiación colectiva), reunió más de 140.000 euros mediante donaciones de gente que todavía cree en sus mentiras y promesas vacías.

Y así llegamos a las denuncias por las pésimas condiciones laborales formuladas por el sindicato CNT de los trabajadores del garito del podemita.

Los empleados del supuesto refugio antifascista, feminista y cultural para la izquierda madrileña realizan duras acusaciones sobre la situación, que califican como el «último bastión del abuso laboral», a través de un contundente comunicado. En él afirman que los trabajadores soportan jornadas de entre 12 y 14 horas, sufren cambios organizativos sin planificación previa, ven vulnerados sus derechos básicos, reciben un trato vejatorio y carecen de un protocolo ante las violencias machistas, a pesar de haberlo solicitado «en múltiples ocasiones».

Un año de silencio empresarial, según el sindicato

Hace un año se constituyó la sección sindical de la CNT en la Taberna Garibaldi con un propósito claro: defender los derechos laborales y asegurar un entorno de trabajo que refleje los valores progresistas que el local exhibe públicamente. Desde entonces, aseguran desde el sindicato, han presentado numerosas propuestas sin recibir respuesta alguna por parte de la empresa.

🔴🔥 | Denuncio a la Taberna Garibaldi de Pablo Iglesias ante la Inspección de Trabajo | A raíz del comunicado publicado por CNT, pongo en conocimiento de la Inspección los graves hechos allí descritos: presuntas jornadas de 12 y 14 horas, problemas con el registro horario,… pic.twitter.com/cyPj4TKk5R — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) June 17, 2026

Entre las demandas que siguen sin atenderse se encuentran la entrega puntual de los cuadrantes conforme a lo establecido en el convenio; la implantación de un sistema transparente para el fichaje; la adaptación realista de las medidas de prevención de riesgos laborales a las actividades del centro; el pago de nóminas pendientes; la definición clara de funciones y oportunidades de promoción interna; el control efectivo sobre las horas extraordinarias trabajadas; la planificación anticipada de actividades y eventos, y el establecimiento de un protocolo ante situaciones de violencia machista.

El núcleo del descontento se puede resumir en una frase: tras un año, los trabajadores afirman que su situación ha permanecido igual o incluso ha empeorado. «La distancia entre el discurso y la realidad laboral es insostenible», enfatiza la organización sindical.

El sindicato argumenta que no se trata solo de casos aislados; más bien, se configura una dinámica interna que parece haberse afianzado con el tiempo. En términos laborales, esta acusación refleja un patrón común en el sector hostelero español: largas jornadas, escaso control sobre las horas extras y una organización del trabajo inestable, especialmente cuando no existe una representación sindical con capacidad real para negociar mejoras.

Hablemos de Pablo Iglesias: -Entró en política a base de ilusionar a la gente con eliminar a ✨la casta✨. -Se compró un chalet y se piró. -A los años vuelve a pedirle dinero a sus seguidores para montar su taberna. -Acaba denunciado por explotar a sus trabajadores 14h/día,… https://t.co/scia5gaKJG pic.twitter.com/lEXfZffSRd — Clonazepam (@Clonazepamers) June 16, 2026

La falta de un protocolo contra las violencias machistas es uno de los puntos más delicados de esta denuncia. La CNT sostiene que ha solicitado este protocolo en numerosas ocasiones; sin embargo, a pesar del autoproclamado carácter feminista del local, aún no se ha implementado ninguna medida al respecto. En un panorama en el que cada vez más bares y centros culturales adoptan estrategias específicas contra agresiones y violencias por razón de género, esta omisión resulta especialmente grave en un espacio que dice ser feminista.

También meten a Ndongo

Además, la sección sindical destaca un incidente considerado muy serio: la supuesta difusión no autorizada de imágenes relacionadas con la delegada sindical durante su jornada laboral, vinculadas a un reportaje de Bertrand Ndongo sobre el local.

Según señala la CNT, solicitaron a la empresa que presentara una demanda contra el reportero de *Periodista Digital*; sin embargo, esa petición fue ignorada. Para el sindicato, esto representa un ataque directo a la libertad sindical y un mensaje disuasorio hacia quienes intentan representar a sus compañeros.

La paradoja del local «solo para rojos»

La controversia convierte a la Taberna Garibaldi en algo más que un simple bar de Lavapiés; se ha transformado en un caso emblemático sobre cómo conciliar el discurso político con una práctica laboral efectiva. El sindicato advierte que continuará organizándose para denunciar estos abusos hasta lograr que «la dignidad laboral deje de ser solo una promesa y pase a ser una realidad».

Este caso se suma a las denuncias sobre los presuntos abusos en Canal RED

Todos esos que presumen de superioridad moral son los más hipócritas y peligrosos de todos.

El Marqués de Galapagar se encuentra ahora bajo la lupa porque ha trascendido su faceta como auténtico explotador, con actitudes más propias de un capitalista de finales del siglo XIX que del revolucionario comunista que afirma ser, aunque nunca ha tenido un callo de trabajar.

Así lo retrata Romper el bloque, documental que expone las miserias y los presuntos acosos laborales que sufrieron diversas personas que trabajaron en Podemos y en Canal Red.

Las entrevistas reflejan la hipocresía tanto del partido como del aparato mediático fundado por Iglesias.

El testimonio de una extrabajadora de Canal Red lo refleja perfectamente: «Nos obligaba a hacer programas sobre empresarios que no pagan horas extras cuando nos debía mil horas extras».

La mujer interpuso una denuncia contra el empresario capitalista señalando impagos de horas extraordinarias, malas condiciones laborales y falta de reconocimiento profesional dentro del medio que luego se autoproclama portavoz de los obreros.

La cosa tiene miga. Según detalla el abogado Fran Suárez, la mujer no era la única en sufrir explotación. Y pasaba también en el partido. «Me voy dando cuenta de que hay un montón de sentencias que declaran que Podemos vulnera derechos fundamentales», desveló.