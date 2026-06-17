Sánchez eleva a 32 millones las ayudas a los sindicatos mientras cae su afiliación

La reciente decisión del Gobierno de Pedro Sánchez ha reabierto un debate delicado: inyectar más dinero público a los sindicatos justo cuando su base de afiliados se reduce. Para el año 2025, la partida destinada a este fin alcanzará los 32 millones de euros, un récord que pone en jaque a CCOO y UGT, además de intensificar las tensiones políticas sobre su función pública.

La situación es evidente. Un informe de The Objective revela que las subvenciones a las organizaciones sindicales han pasado de aproximadamente 8,9 millones en 2018 a los 32 millones proyectados para 2025, con un aumento notable desde 2021. Según El Debate, cerca del 74 % de esa cantidad se destina a CCOO y UGT, recibiendo 12,2 millones y 11,4 millones, respectivamente. Al mismo tiempo, la financiación estatal ya constituye una parte significativa de sus ingresos, en torno al 15 %-17 %, según el mismo estudio mencionado por The Objective.

Más dinero, menos músculo social

Este desajuste es la clave detrás del creciente malestar. Mientras que la contribución pública alcanza máximos históricos, la afiliación no muestra el mismo ímpetu. Esto genera una discrepancia entre la capacidad real de movilización y la dependencia de recursos estatales, un tema recurrente cada vez que se anuncian nuevas ayudas.

Pero este debate no solo se limita a números. También tiene que ver con la credibilidad de los sindicatos como representantes sociales. Quienes critican estas ayudas argumentan que el aumento en las subvenciones ocurre justo cuando estas organizaciones han perdido influencia entre los trabajadores. Por otro lado, sus defensores aseguran que el apoyo público ayuda a cubrir costes estructurales y asegura actividad institucional, formación y presencia en el territorio.

El debate político se mezcla con la justicia

A esta situación se suma un nuevo elemento que ha cobrado relevancia: la disputa por el lenguaje. La frase “come gambas”, utilizada como arma política contra CCOO y UGT, ha generado un debate sobre los límites de la crítica y la libertad de expresión. En relación con esto, se mencionan referencias a una resolución judicial que respalda ese tipo de expresiones dentro del discurso público, aunque sin aportar una sentencia concreta en las fuentes consultadas.

La intersección entre subvenciones, afiliación y reputación pública ha sacado este asunto del ámbito laboral para adentrarse en el terreno político. El Gobierno defiende el incremento de las ayudas como una actualización necesaria debido a la inflación y al papel del sindicalismo, mientras que opositores y parte de la ciudadanía lo interpretan como un indicativo de creciente dependencia del poder político.

Qué cambia con el reparto de 2025

32 millones de euros es el monto máximo autorizado para 2025.

es el monto máximo autorizado para 2025. La mayor parte del reparto recae en CCOO y UGT .

y . La financiación pública ha experimentado un notable crecimiento desde 2021.

La discusión se agudiza porque la afiliación no sigue el mismo ritmo ascendente.

La primera grieta radica en cómo se percibe socialmente: más fondos no implican necesariamente mayor apoyo. La segunda reside en el ámbito político: cuanto más aumenta la subvención, más complicado resulta distinguir entre la labor sindical y las disputas partidistas. Y en este contexto, es probable que el ruido siga incrementándose.