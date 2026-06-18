Las fechas cuestionadas de los pisos de Sánchez: el Registro contradice su versión

En el Congreso, durante una intensa sesión de control, Pedro Sánchez lanzó una afirmación que pasó casi desapercibida entre gritos y consignas. Detalló las fechas en las que, según él, compró sus viviendas: 1992 y 2008. Sin embargo, este intento por normalizar su patrimonio ha abierto un melón incómodo: las fechas no coinciden con lo que refleja el Registro de la Propiedad.

La información registrada que se ha consultado en estos días presenta un panorama muy diferente al que el presidente expuso en la cámara. Así, la discusión ya no se limita a lo político o moral; ahora también abarca aspectos jurídicos y documentales: ¿cuándo adquirió realmente sus pisos el jefe del Ejecutivo? ¿Por qué los datos oficiales no se alinean con su relato?

Lo que afirmó Sánchez en el Congreso… y lo que indica el Registro

Ante las interrogantes de la oposición sobre su patrimonio, Sánchez sostuvo que había adquirido sus propiedades inmobiliarias en dos momentos clave de su vida:

una primera compra en 1992

y otra en 2008.

Sin embargo, la información del Registro de la Propiedad a la que han accedido varios medios echa por tierra esa cronología. En los detalles de esas fincas se encuentran fechas de adquisición que no concuerdan con las proclamadas desde la tribuna del Congreso.

Según un artículo de La Razón titulado “Sánchez miente en el Congreso sobre las fechas en las que compró sus pisos”, las discrepancias temporales son notables:

existen diferencias claras entre las fechas de adquisición mencionadas por él y las que figuran en las notas simples registrales

además, la secuencia de operaciones inmobiliarias resulta más compleja de lo que insinuó en sus breves intervenciones ante sus señorías.

Para comprender la magnitud del problema es necesario recordar un aspecto fundamental del mercado inmobiliario:

la fecha clave desde un punto de vista jurídico es la correspondiente a la escritura pública de compraventa, ya que esta genera el título de propiedad

desde un punto de vista jurídico es la correspondiente a la de compraventa, ya que esta genera el título de propiedad después del pago de impuestos, dicha escritura se inscribe en el Registro, donde se establece oficialmente la titularidad y la fecha de adquisición.

Si lo declarado en el Congreso no se corresponde con lo que figura en la escritura y en el Registro, estamos ante un conflicto que trasciende lo político para adentrarse en cuestiones de veracidad documental.

Ocho propiedades entre ambos: el “holding” inmobiliario del matrimonio

Mientras se debate sobre años específicos, los números fríos del Registro revelan el verdadero mapa inmobiliario del matrimonio Sánchez–Gómez. De acuerdo con los datos registrados publicados por diversos medios, el presidente y Begoña Gómez suman entre ambos:

6 viviendas

2 plazas de garaje.

Es decir, un total de 8 propiedades inmobiliarias, cifras que superan notablemente el perfil patrimonial promedio de una familia española. La mayoría de estos inmuebles están a nombre de Begoña, quien ya contaba con varias viviendas antes incluso de que Sánchez llegara a La Moncloa.

Entre las propiedades documentadas destacan:

un piso situado en la urbanización Somosaguas Park ( Pozuelo de Alarcón ), adquirido por Begoña Gómez en 1997 cuando tenía apenas 22 años

( ), adquirido por en 1997 cuando tenía apenas 22 años un piso heredado de su madre, actualmente valorado alrededor de 800.000 euros, que fue su hogar familiar antes del traslado a la residencia oficial

un apartamento de 113 metros cuadrados ubicado en el barrio madrileño de Las Letras , regalo otorgado por su padre

, regalo otorgado por su padre un piso en Mojácar (Almería), comprado en 2013 a través de la empresa familiar.

Algunas estimaciones sugieren que tres de estas viviendas estarían alquiladas, generando así unos ingresos aproximados de 6.000 euros mensuales para Begoña Gómez.

El origen del patrimonio ligado a los negocios familiares

El origen del capital lleva a una figura central: Sabiniano Gómez, padre de Begoña. Durante años, esta familia gestionó varios locales nocturnos en Madrid, incluidas saunas donde se ejercía la prostitución.

De esos negocios habría salido gran parte del capital inicial con el cual Begoña acumuló propiedades desde muy joven:

el piso ubicado en Somosaguas Park (1997) habría sido adquirido con apoyo económico familiar, cuando Sabiniano ya estaba involucrado en la gestión de esas saunas sexuales

(1997) habría sido adquirido con apoyo económico familiar, cuando Sabiniano ya estaba involucrado en la gestión de esas saunas sexuales el apartamento situado en Las Letras aparece como “regalo” paterno a su hija, ya dentro de una finca destacada en pleno centro capitalino

aparece como “regalo” paterno a su hija, ya dentro de una finca destacada en pleno centro capitalino el inmueble adquirido en Mojácar fue comprado mediante la empresa familiar relacionada con esos negocios.

La situación es delicada: mientras Sánchez forjaba su carrera política dentro del PSOE y alcanzaba la presidencia del Gobierno, se beneficiaba del uso varias viviendas cuyo origen patrimonial está vinculado a una red vinculada a prostíbulos gestionada por su suegro durante más dos décadas.

¿Cuántas propiedades acumulan realmente Sánchez y Begoña?

Las cifras varían según si solo se consideran aquellos activos debidamente inscritos o si se incluyen otros elementos señalados por expertos y medios:

Versión registral oficial : 6 viviendas 2 plazas de garaje.

: Otras estimaciones : algunos analistas aumentan este número hasta diez inmuebles a nombre de Begoña Gómez si se cuentan todas las operaciones conocidas y posibles participaciones societarias.

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El foco para el escrutinio público no radica únicamente en los números; también está relacionado con cómo se presenta ese patrimonio. Cuando el presidente intenta resumirlo mencionando solo dos fechas —1992 y 2008— y los registros desmienten esta versión, surge entonces una cuestión crucial sobre transparencia y credibilidad.

En política, los archivos siempre regresan al presente; sin embargo, cuando quien corrige al presidente no es un adversario político sino el propio Registro de la Propiedad, las repercusiones son mucho más notorias.

Fuentes: