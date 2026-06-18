Los grandes fondos acorralan a los inquilinos mientras se encarece alquilar y comprar en Madrid, Barcelona y otras capitales

Los grandes fondos han comenzado a actuar, pero no por una verdadera convicción de ofrecer vivienda, sino guiados por cálculos económicos. Firmas como Blackstone, Brookfield y Cerberus están acelerando la venta de activos, lo que empuja a muchos inquilinos a considerar la compra en un mercado que se torna cada vez más complicado y hostil para los grandes propietarios.

Esta presión se manifiesta en un momento crítico: el acceso a la vivienda se está deteriorando y las cifras de Madrid revelan un panorama muy exigente para quienes buscan una vivienda en solitario. Según un informe mencionado por idealista, una persona soltera necesita unos 21.000 euros netos al año para poder comprar un estudio, mientras que si decide alquilarlo, el ingreso requerido asciende a 34.000 euros. Esta diferencia ilustra claramente la creciente disparidad entre salarios, precios y la oferta disponible.

La tensión no solo se siente al comprar y Madrid es el mejor ejemplo.

En la capital española, el precio medio de venta de la vivienda ya alcanza los 5.984 euros por metro cuadrado en mayo de 2026, con un incremento anual del 7,4%, según datos de idealista. Otras fuentes del sector sitúan igualmente a la ciudad en niveles elevados: Tinsa apunta a 4.605 euros/m² en el primer trimestre de 2026, con una subida interanual del 18,07%, mientras que RealAdvisor eleva la media a 5.069 euros/m² en junio de 2026.

El alquiler tampoco da tregua.

La capital española se encuentra entre los mercados más ajustados del país, con rentas que superan lo que muchos hogares pueden asumir con sus ingresos disponibles. En este contexto, el precio del metro cuadrado en alquiler aleja a muchos potenciales compradores de tomar una decisión o les mantiene atrapados en arrendamientos prolongados.

Lo que cuesta entrar en un estudio

La cifra de 21.000 euros netos al año necesaria para adquirir un estudio en Madrid refleja una realidad cada vez más palpable: el acceso al producto básico también ha subido considerablemente. Actualmente, un estudio puede tener un precio medio de venta cercano a los 64.000 euros, según datos recopilados por Rankia, mientras que para mantener ese mismo hogar alquilado se requiere aún más renta para evitar dificultades económicas.

La situación es especialmente dura en el ámbito del alquiler. Un trabajador con salario mínimo podría permitirse, siguiendo el criterio del 30% de esfuerzo, unos modestos 414 euros mensuales; si cuenta con un sueldo neto de 1.500 euros, podría asumir una renta máxima de aproximadamente 450 euros. Esto deja opciones muy limitadas en áreas como Villa de Vallecas, Fuencarral-El Pardo o Vicálvaro, obligando a renunciar a gran parte del centro y otros distritos más solicitados.

Donde más duele el esfuerzo salarial

La disparidad territorial es evidente. En cuanto a la compra, Madrid es donde más ingresos se requieren para hacerse con un estudio; por su parte, Guadalajara destaca como la opción más asequible entre las ciudades mencionadas por idealista. En lo que respecta al alquiler, las exigencias son aún mayores en ciudades como Barcelona, Madrid o Palma, donde es necesario contar con unos ingresos limpios anuales de al menos 44.000 euros para poder afrontar una renta sin comprometer demasiado el presupuesto familiar, según información del mismo entorno del mercado.

Compra de estudio en Madrid : Necesitas ganar unos 21.000 euros netos al año si eres soltero.

: Necesitas ganar unos si eres soltero. Alquiler de estudio en Madrid : Se requieren aproximadamente unos 34.000 euros netos al año .

: Se requieren aproximadamente unos . Zonas más baratas para alquilar en Madrid : Incluyen áreas como Villa de Vallecas , Fuencarral-El Pardo , y también zonas como Vicálvaro y Barajas .

: Incluyen áreas como , , y también zonas como y . Ciudades más exigentes para alquilar: Las más complicadas son sin duda Barcelona, junto con Madrid y Palma.

Los fondos se replegan y el mercado se reordena

En este escenario, la retirada parcial de grandes fondos no obedece solo a una única razón. La combinación de normativas recientes, presiones políticas sobre los grandes tenedores y una menor previsibilidad sobre las rentabilidades futuras está acelerando tanto desinversiones como ventas selectivas dentro del mercado inmobiliario. Para el sector esto podría traducirse en un aumento en las operaciones de compraventa; sin embargo, no necesariamente implicará precios más bajos.

El problema fundamental persiste: hay escasa oferta frente a una demanda solvente elevada. Mientras los precios de las viviendas continúan ascendiendo y los alquileres permanecen muy por encima de lo que muchos hogares pueden permitirse pagar, comprar deja de ser una opción natural y se convierte en una auténtica carrera contra el tiempo y las circunstancias. En ciudades como Madrid, esta carrera comienza mucho antes incluso de firmar cualquier hipoteca.