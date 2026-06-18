El oro que España dejó escapar: la factura de vender a precio de saldo en plena fiebre del metal

La historia podría parecer una cruel broma si no fuera porque afecta a todos los españoles.

Y luego van y dicen que fue un gran presidente y usan su mandato como defensa a los escándalos que afronta actualmente.

A finales de los años 2000, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió que el oro del Banco de España ya no tenía sentido en la era del euro y los tipos de interés bajos. Así fue como se vendieron más de 240 toneladas, argumentando que el metal precioso “no era rentable” en comparación con otros activos de deuda pública. Hoy, dos décadas después, cuando el oro alcanza máximos históricos, aquellos lingotes se han convertido en un verdadero tesoro: su valor se ha disparado aproximadamente un 630%, según diversos estudios recientes sobre las reservas que se vendieron en aquel entonces.

La paradoja es clara: mientras España reducía su colchón de oro justo antes de un largo ciclo de revalorización, los bancos centrales alrededor del mundo han hecho exactamente lo opuesto. Desde 2022, las compras oficiales de oro superan las 1.000 toneladas anuales, más del doble del promedio durante la década anterior. Esta creciente demanda, sumada a años de inflación elevada y tensiones geopolíticas, ha propiciado un aumento casi vertical en el precio.

El oro no solo ha aumentado; ha explotado. En los últimos meses, la onza ha oscilado alrededor de los 4.000 dólares, marcando récords históricos y viviendo uno de los ciclos más destacados desde finales de los años 70. En euros, la cotización anual por onza se encuentra entre 3.700–4.700 euros, según datos recientes del mercado.

Para captar la magnitud del error cometido:

El oro vendido por España hace unos 20 años se colocó a precios que eran una fracción de los actuales.

hace unos 20 años se colocó a precios que eran una fracción de los actuales. Con la revalorización acumulada estimada en un 630% , ese stock valdría hoy varios miles de millones más que entonces.

, ese stock valdría hoy varios miles de millones más que entonces. La diferencia representa un puro coste de oportunidad: no es un agujero contable, pero sí un patrimonio que el Estado podría haber usado como escudo ante crisis, conflictos o tensiones financieras.

En este contexto, el oro ha visto una revalorización cercana al 100–120% solo desde 2022, impulsada principalmente por la demanda oficial de bancos centrales y por inversores que buscan refugio ante la inflación y la volatilidad.

Inflación, precios y el papel del oro

La decisión de vender reservas tuvo lugar en una época donde la inflación parecía controlada. Sin embargo, hoy el panorama es muy diferente. La inflación en España ha repuntado intermitentemente por encima del 3%, impulsada por energía, transporte y servicios, según los últimos datos proporcionados por el INE. La definición es sencilla: la inflación implica un aumento generalizado y sostenido de los precios que disminuye el poder adquisitivo del dinero.

En esta situación cada euro compra menos bienes y servicios con el paso del tiempo. Además, los ahorros en efectivo pierden valor real y los activos “duros” como el oro se vuelven más atractivos como reserva ante esta pérdida.

Los bancos centrales son conscientes de esto. A pesar de que la teoría clásica sostiene que tipos altos suelen frenar el precio del oro, las turbulencias vividas en los últimos años han pesado más: conflictos bélicos, guerras comerciales, tensiones entre Estados Unidos y China, así como el debate sobre la desdolarización han reforzado su atractivo.

La fiebre del oro en los bancos centrales

Mientras España recortaba su posición en oro, otros países hacían exactamente lo contrario. Según datos recientes proporcionados por el Consejo Mundial del Oro, las compras anuales realizadas por bancos centrales han pasado de un promedio de 471 toneladas (2010–2020) a más de 1.000 toneladas desde 2022.

El metal precioso se ha revalorizado más del 50% en el último año, superando los 4.000 dólares por onza, gran parte gracias a esa demanda oficial.

Los principales compradores incluyen a China, Polonia, Turquía e India, quienes acumulan cientos de toneladas cada uno para fortalecer su soberanía monetaria y diversificar sus reservas lejos del dólar.

El objetivo de las instituciones es claro:

Disminuir la dependencia respecto a monedas extranjeras.

Proteger las reservas frente a sanciones financieras y crisis geopolíticas.

Contar con un activo físico, líquido y aceptado globalmente.

Además, los inversores privados también han entrado al juego: desde 2024 han duplicado sus compras trimestrales de oro, lo que ha contribuido aún más al aumento de precios.

¿Por qué el oro “no era rentable” y ahora sí?

Cuando se defendió la venta del oro durante la era de Zapatero, se argumentó apoyándose en que los tipos eran bajos y con expectativas estables, que había gran confianza en los bonos soberanos europeos como activos seguros y que el precio relativamente estable para el oro no ofrecía gran rentabilidad. El peor es el último punto porque este metal precioso se usa como un activo refugio, no para sacar dinero sino para protegerse durante las crisis.

Dos décadas después y tras varias crisis económicas, las lecciones extraídas son distintas:

Aunque el oro no genera intereses directamente, su revalorización real ha superado a muchos activos públicos durante este período.

ha superado a muchos activos públicos durante este período. En épocas inflacionarias y crisis de confianza, el oro tiende a aumentar porque es visto como refugio contra la pérdida del valor monetario.

Cuando las tensiones geopolíticas aumentan, el oro actúa como una especie de seguro global; algo que los bancos centrales han comprendido bien.

Hoy en día grandes entidades bancarias como J.P. Morgan o Goldman Sachs manejan escenarios donde se prevé que el precio por onza siga ascendiendo en los próximos años debido a una combinación entre inflación persistente y compras oficiales. No hay garantías absolutas; sin embargo, queda claro que el oro ha vuelto al centro del escenario internacional.

La factura política y económica de una venta prematura

El debate sobre las reservas auríferas españolas combina aspectos técnicos y políticos. Desde una perspectiva económica, el coste por oportunidad es indiscutible: lo vendido “barato” sería hoy un invaluable colchón ante un mundo marcado por mayor inflación, conflictos bélicos e incertidumbres sobre el sistema monetario global. Desde lo político, esta venta simboliza decisiones tomadas con una fe quizás excesiva en la estabilidad del euro y con una percepción errónea sobre lo obsoleto que resultaba considerar al oro.

En estos tiempos donde los bancos centrales adquieren oro “sin cesar” mientras las familias sufren las consecuencias del encarecimiento generalizado en sus gastos cotidianos, la historia detrás de esos lingotes vendidos por España sirve como recordatorio: lo que parece poco rentable a corto plazo puede convertirse en el mejor seguro cuando todo comienza a tambalearse.