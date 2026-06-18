La paz de Trump con Irán enfría el petróleo y abre la puerta a rebajas lentas en gasolina, comida e hipotecas

La denominada “paz de Trump” con Irán no solo pone fin a uno de los episodios más tensos en Oriente Medio de los últimos tiempos. También comienza a mover piezas clave en la economía global: se reduce la tensión en el mercado del petróleo, se espera un alivio en los combustibles, se moderan los precios de los alimentos y se respira un poco mejor para quienes tienen hipotecas. No obstante, es importante señalar que nada de esto ocurrirá de forma inmediata.

Este acuerdo, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz sin peajes durante al menos 60 días, vuelve a poner en funcionamiento una de las arterias energéticas más cruciales del mundo. Durante más de cien días de conflicto, este estrecho había disparado el precio del crudo y, como consecuencia, también afectó al precio de la gasolina, el gasoil, el transporte y gran parte de la cesta básica. Con el cese de las hostilidades, el riesgo geopolítico disminuye y los mercados ajustan sus precios.

Ormuz se reabre: el petróleo respira, pero con cautela

El Memorando de Acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que se firmará en Bürgenstock (Suiza), contempla levantar el bloqueo naval y reabrir el estrecho. La simple expectativa de ver nuevamente petroleros cruzando esta zona ha provocado reacciones inmediatas:

El precio del Brent para entrega en agosto ha caído por debajo de los 80 dólares por barril por primera vez desde principios de marzo, con descensos cercanos al 3,8 % en una sola jornada.

para entrega en agosto ha caído por debajo de los 80 dólares por barril por primera vez desde principios de marzo, con descensos cercanos al 3,8 % en una sola jornada. Los mercados ya descuentan una menor tensión en la oferta y un riesgo geopolítico algo más bajo.

Sin embargo, los expertos advierten que hay que ser cautelosos:

Aún existen minas y riesgos de seguridad en el estrecho, lo que añade una capa extra de riesgo al crudo.

en el estrecho, lo que añade una capa extra de riesgo al crudo. La producción mundial sigue aproximadamente un 15 % por debajo de los niveles previos al conflicto, con inventarios mínimos.

En resumen: aunque el petróleo está cayendo, la normalidad aún parece lejana.

Gasolina y gasoil: alivio en marcha, rebaja lenta

Los carburantes son siempre un buen indicador del comportamiento del petróleo. En este caso no es diferente:

La caída del crudo ha generado expectativas sobre una disminución inminente en los precios de gasolina y gasoil en las próximas semanas.

y en las próximas semanas. Los mercados mayoristas ya están ajustando sus precios a la baja debido a la caída del Brent.

No obstante, trasladar estas bajadas al surtidor será un proceso gradual. Existen varios factores que impiden una reducción rápida:

Las estaciones de servicio todavía venden carburante adquirido a precios elevados.

Los costes asociados al transporte, márgenes comerciales y carga fiscal hacen mella.

La demanda por movilidad sigue siendo fuerte, lo que limita la presión para una bajada rápida.

El resultado probable:

Rebajas visibles en precios medios; sin embargo, serán escalonadas .

. Mayor sensibilidad ante nuevas noticias políticas o incidentes en la región.

Alimentos: cereales más baratos y presión a la baja en la cesta

La reducción del petróleo no solo afecta a los carburantes. También impacta muchas materias primas agrícolas debido a su conexión con los biocombustibles y costes logísticos:

Productos como el maíz, trigo y soja han experimentado fuertes descensos en mercados como Euronext París y la Bolsa de Chicago , con caídas que oscilan entre el 2 % y el 10 % según el producto.

y la Bolsa de , con caídas que oscilan entre el 2 % y el 10 % según el producto. El trigo en París ronda los 200 euros por tonelada en contratos cortos, con descensos superiores al 1,7 %, mientras que el maíz ha visto recortes superiores al 3 %.

Según José Manuel Álvarez, secretario general de la asociación de comerciantes de cereales y oleaginosas, la geopolítica ha pasado a ser un factor determinante: el anuncio del acuerdo y la reapertura del estrecho han llevado a una caída significativa del precio del petróleo, lo que ha arrastrado también a los cereales hacia abajo.

Si este ajuste se traslada a toda la cadena productiva es razonable esperar:

Moderación en precios para productos básicos como pan o pasta.

Un proceso lento debido a contratos a plazo, costes logísticos y márgenes industriales.

Hipotecas: menos presión de tipos, no una rebaja inmediata

La guerra había sumado incertidumbre adicional a las expectativas inflacionarias. Con energía más cara, los bancos centrales se veían obligados a mantener un discurso firme respecto a las tasas de interés. Este panorama podría estar cambiando:

La moderación en los precios energéticos alivia las expectativas inflacionarias futuras .

. Esto facilitaría que el Banco Central Europeo mantenga estables sus tipos durante más tiempo e incluso abra la puerta a recortes si se consolida este nuevo escenario.

Para aquellos hogares con hipotecas variables hay dos mensajes importantes:

El euríbor podría dejar atrás las subidas vertiginosas recientes para entrar en una fase más estable.

No se trata tanto de rebajas drásticas inmediatas sino más bien frenar su encarecimiento para eventualmente permitir ajustes menores.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha subrayado que los efectos derivados del conflicto sobre la producción global seguirán presentes durante un tiempo. Esto significa que aunque hay un alivio visible, aún persiste cierto riesgo.

Un respiro real pero sin milagros

La combinación entre paz entre Estados Unidos e Irán, reapertura del estrecho de Ormuz y descenso del petróleo marca un punto crucial tras meses llenos de tensión y encarecimiento generalizado. Si se confirma este acuerdo y prevalece la calma regional es probable que:

Los carburantes sean algo más baratos que durante el pico del conflicto.

Los alimentos experimenten presión hacia abajo especialmente aquellos relacionados con cereales.

Se reduzca la angustia por inflación junto con mayor estabilidad para las hipotecas variables.

De aquí en adelante será vital observar cómo evoluciona este acuerdo y qué tan rápido logra recuperarse el comercio marítimo. Si esta paz perdura, es probable que también lo haga ese alivio tan esperado para nuestros bolsillos.

Fuentes: análisis basado en información proporcionada por Infobae sobre cómo la paz entre EEUU e Irán anticipa una bajada de precios en gasolina, gasoil, alimentos e hipotecas así como otros medios económicos relevantes.