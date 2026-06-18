Vacantes récord y salarios en aumento: el curioso tablero laboral que deja Sánchez

La situación se repite con frecuencia: empresas en busca de camareros, albañiles o conductores, mientras un número creciente de hogares depende del Ingreso Mínimo Vital (IMV). A esto se suma un absentismo laboral que alcanza cifras récord. El resultado es un mercado laboral lleno de contradicciones, con más empleo disponible pero también con una creciente cantidad de personas que ni trabajan ni buscan activamente un empleo.

Según datos del INE, España cuenta actualmente con 159.785 vacantes sin cubrir, marcando un máximo histórico en la serie de vacantes. No obstante, el país sigue estando entre los que menos puestos vacantes tiene en la UE. Sin embargo, la dificultad que enfrentan muchas empresas para contratar es evidente, especialmente en sectores como la hostelería, la construcción, el transporte y los cuidados.

Más empleo, más IMV: la paradoja Sánchez

Desde la implementación del IMV en 2020, el número de beneficiarios ha ido en aumento a pesar de la reducción del paro. Entre agosto de 2020 y mayo de 2026:

Los titulares del IMV han crecido un 903% , pasando de 86.000 a 862.859.

han crecido un , pasando de 86.000 a 862.859. Los beneficiarios totales han aumentado un 840%, pasando de 280.000 a unos 2,63 millones de personas.

Esto significa que, a pesar de contar con menos parados registrados que durante la pandemia, hay muchas más personas recibiendo esta ayuda. Recientes estadísticas indican que casi 2,5 millones de ciudadanos necesitan el IMV para llegar a fin de mes.

El incremento no solo se refleja en el número de beneficiarios; también en los recursos económicos. La financiación destinada al IMV se ha multiplicado aproximadamente por nueve entre 2020 y 2024, pasando de unos 407 millones a cerca de 3.854 millones de euros, con revalorizaciones superiores al IPC en casi todos los años. Esto afianza al IMV como uno de los pilares del Estado del bienestar promovido por el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque también suscita un debate serio sobre sus repercusiones en el mercado laboral.

La propia AIReF señala que el diseño actual del IMV disminuye al menos en 12 puntos la probabilidad de que el titular del hogar acceda al empleo, siendo este impacto superior al 20% entre jóvenes y familias monoparentales. Además, su informe advierte que entre el 15% y el 20% de los perceptores podrían tener ingresos no declarados al combinar esta ayuda con trabajos en la economía sumergida.

Este tipo de análisis está conectado con las críticas hacia el modelo adoptado por Sánchez, ya que favorece una cultura dependiente de las prestaciones al ampliarlas continuamente y relajar algunos requisitos. Un ejemplo claro es la reforma que permitirá a jóvenes mayores de 23 años acceder al IMV aunque vivan con sus padres, con cantidades que pueden alcanzar hasta unos 733 euros mensuales. En un contexto donde los salarios son bajos para empleos iniciales, la motivación para aceptar trabajos poco atractivos se reduce aún más.

Quienes deseen seguir con detalle la evolución de esta “paradoja” pueden consultar el análisis realizado por Libre Mercado sobre el récord histórico de vacantes sin cubrir y los cambios del IMV durante los gobiernos de Sánchez, donde se cruzan datos sobre desempleo, empleo creado y beneficiarios de esta prestación.

Vacantes indeseadas: salarios, horarios y cualificación

Las vacantes no están distribuidas equitativamente. Según estudios recientes del SEPE y consultoras privadas, los puestos más difíciles de cubrir en España se concentran en:

Hostelería y restauración : camareros, cocineros y personal de limpieza.

: camareros, cocineros y personal de limpieza. Sanidad y cuidados : enfermeros no especializados, auxiliares y cuidadores a domicilio.

: enfermeros no especializados, auxiliares y cuidadores a domicilio. Construcción y oficios : albañiles, carpinteros y montadores de estructuras metálicas.

: albañiles, carpinteros y montadores de estructuras metálicas. Transporte y logística: conductores de camión, repartidores y peones de almacén.

Las razones detrás del fenómeno son variadas:

Condiciones laborales poco atractivas (turnos partidos, trabajo durante fines de semana o horas extra).

Salarios que apenas compiten con las ayudas cuando se suman alquileres, transporte y conciliación familiar.

Escasez de perfiles cualificados en ciertos sectores, especialmente tecnológicos.

Limitada movilidad geográfica: mudarse no compensa debido a sueldos ajustados.

En este escenario, la combinación entre un IMV más generoso y un mercado laboral caracterizado por numerosos contratos temporales y salarios bajos crea una franja poblacional que prefiere esperar o vivir gracias a las ayudas antes que aceptar ciertas ofertas laborales.

Absentismo elevado: otro síntoma incómodo

Mientras aumentan las vacantes junto al IMV, el absentismo laboral también está en ascenso. Los últimos informes elaborados por Randstad Research revelan que para 2025:

El absentismo general alcanzará entre el 7,0–7,1% respecto a las horas pactadas; niveles cercanos al récord.

respecto a las horas pactadas; niveles cercanos al récord. Más de 1,5 millones de empleados faltarán cada día a su trabajo.

faltarán cada día a su trabajo. De ellos, alrededor de 1,2 millones estarán bajo baja médica (incapacidad temporal).

Otros estudios como los realizados por el IVIE, utilizando datos proporcionados por Eurostat, confirman que España lidera el absentismo por incapacidad temporal dentro de la UE-27, presentando un 4,5% entre ocupados con edades comprendidas entre los 20 y 64 años ausentes durante la semana referida en 2024; esto representa un aumento del 73% respecto a 2018. En términos anuales eso equivale aproximadamente a unos 22 días ausentes por trabajador, frente a los 15 días contabilizados en 2018.

Este fenómeno no puede atribuirse únicamente a “picaresca”. Existen factores como:

Un aumento en diagnósticos relacionados con problemas mentales o enfermedades difíciles de objetivar.

Un mayor número tanto de bajas repetidas como prolongadas.

Desajustes entre persona y puesto laboral; climas laborales tensos; dificultades para conciliar vida personal y profesional; horarios complicados.

Sin embargo, muchos empresarios perciben este incremento del absentismo como una señal alarmante: parece premiar más no trabajar que cumplir horarios y responsabilidades. La etiqueta despectiva conocida como “paguitas” resuena en parte del imaginario colectivo; aunque simplifica una realidad mucho más compleja.

Un cóctel tenso que alimenta el debate político

Con:

Vacantes alcanzando cifras históricas.

Casi 2,5 millones dependiendo del IMV para subsistir.

Un absentismo cercano al 7% sobre horas pactadas.

el modelo laboral dejado por Sánchez plantea un debate profundo más allá del mero recuento numérico. El riesgo es claro: una parte creciente dela población podría quedar atrapada entre ayudas permanentes e empleos poco atractivos mientras experimenta una desconexión progresiva respecto al mercado laboral. Esto es todo lo contrario a lo que necesita un país envejecido con problemas serios relacionados con su productividad.