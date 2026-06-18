Zapatero, la empleada del hogar y el espejo incómodo de la economía sumergida

La narrativa resulta familiar: un hogar acomodado, una empleada del hogar, largas jornadas laborales y escasas garantías. Sin embargo, esta vez el foco se centra en José Luis Rodríguez Zapatero y su círculo familiar.

De acuerdo con un relato publicado por Esdiario, una extrabajadora doméstica del expresidente y de su esposa Sonsoles Espinosa, Isabel Laranjeira, afirma que estuvo varios años trabajando sin contrato ni alta en la Seguridad Social, recibiendo apenas más de 300 euros mensuales a cambio de más de cien horas de trabajo.

Lo que narra la empleada del hogar

La información de Esdiario revela que Isabel Laranjeira, originaria de Portugal, habría prestado sus servicios como empleada del hogar para la familia Zapatero–Espinosa en Madrid durante un tiempo considerable, realizando labores que iban mucho más allá de la simple limpieza.

Entre las denuncias que presenta:

Realizaba alrededor de 6 horas diarias , lo que suma unas 120 horas mensuales .

, lo que suma unas . Su salario era “ni 400 euros” al mes, según su propio testimonio.

No estaba dada de alta en la Seguridad Social , a pesar de que la ley exige hacerlo incluso para jornadas parciales.

, a pesar de que la ley exige hacerlo incluso para jornadas parciales. También asumió responsabilidades como llevar a las hijas del matrimonio al colegio, encargándose de tareas que excedían el ámbito doméstico.

Su descripción se ajusta al patrón habitual de la economía sumergida en el sector del empleo doméstico: salarios bajos, falta de cotización, dependencia económica y temor a perder el único ingreso estable.

La pieza de Esdiario presenta este episodio como parte de “la cara oculta y los negocios turbios” de un personaje que fue proyectado durante años como un referente del “buen gobierno”, casi como una figura moralizante, exhibido por algunos medios y dirigentes del PSOE a nivel internacional como si fuera “Jimmy Carter” o “la Purísima”.

Puedes consultar esa reconstrucción junto al testimonio de la trabajadora en la investigación realizada por Esdiario sobre la empleada del hogar de Zapatero, donde se detalla tanto el conflicto laboral como el contexto político que ha dado lugar a este caso.

Qué dice la ley sobre este tipo de situaciones

Más allá del impacto político, este caso permite abordar un problema estructural: el empleo doméstico no declarado. La legislación en España es clara. Cualquier persona que contrate a alguien para trabajar en su hogar debe dar de alta al empleado en la Seguridad Social desde el primer día, independientemente de si se trata de un contrato a tiempo parcial o con pocas horas semanales.

Esta responsabilidad recae siempre en el empleador, no en la trabajadora.

El incumplimiento se considera una infracción grave según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).

según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). Las sanciones pueden incluir multas significativas y la obligación de abonar todas las cotizaciones adeudadas, además de recargos e intereses.

En el ámbito del empleo doméstico, la economía sumergida sigue siendo muy común. Informes recientes indican que una parte considerable de estas trabajadoras no cotizan todos los años que realmente trabajan, lo cual se traduce en pensiones mucho más bajas o incluso en la imposibilidad de acceder a prestaciones contributivas tras toda una vida dedicada a limpiar casas.

Un estudio mencionado por organizaciones sociales señala que la pensión media para las trabajadoras del hogar ronda los 710 euros mensuales, lo cual es aproximadamente la mitad de la pensión media en España. Además, un porcentaje significativo, especialmente entre mujeres migrantes, ni siquiera logra acceder a una pensión mínima no contributiva.

Privilegios, relato político y la brecha con la realidad laboral

La tensión surge cuando esta denuncia se entrelaza con la biografía pública de Zapatero: expresidente del Gobierno, figura recurrente en debates sobre derechos sociales y mediador internacional.

En este marco, el testimonio de Isabel Laranjeira cobra un potente simbolismo:

Denuncia un supuesto incumplimiento laboral grave dentro de un hogar vinculado al más alto nivel político.

Contrasta con el discurso oficial sobre derechos sociales y protección a los más vulnerables.

Pone bajo escrutinio la distancia existente entre lo que se dice desde las tribunas políticas y lo que ocurre realmente en materia laboral.

A su vez, este caso conecta con una realidad cotidiana poco visible: muchas trabajadoras del hogar continúan sin contrato, sin cobertura social y con su futuro hipotecado. Para ellas, no es solo cuestión del nombre que aparece en los titulares; es un sistema que permite normalizar lo “normal” como trabajar sin protección.

Lo que se juega el mercado laboral en este caso

Más allá del revuelo político generado, hay varios aspectos fundamentales que este caso pone al descubierto:

Normalización del empleo doméstico no declarado

Una parte importante de las clases media y alta mantiene relaciones laborales informales dentro sus hogares, aun siendo conscientes de su obligación legal para dar alta a sus empleados en la Seguridad Social.

Una parte importante de las clases media y alta mantiene relaciones laborales informales dentro sus hogares, aun siendo conscientes de su obligación legal para dar alta a sus empleados en la Seguridad Social. Infravaloración del trabajo doméstico

Las labores relacionadas con limpieza y cuidado suelen ser realizadas mayoritariamente por mujeres y siguen pagándose muy por debajo de su verdadero valor. Además, carecen del reconocimiento necesario frente a los riesgos físicos y psicosociales inherentes al trabajo, algo que organizaciones como Oxfam Intermón han reivindicado incorporar al sistema.

Las labores relacionadas con limpieza y cuidado suelen ser realizadas mayoritariamente por mujeres y siguen pagándose muy por debajo de su verdadero valor. Además, carecen del reconocimiento necesario frente a los riesgos físicos y psicosociales inherentes al trabajo, algo que organizaciones como han reivindicado incorporar al sistema. Impacto a largo plazo

Años sin cotizar implican menos derechos laborales, pensiones mínimas reducidas y mayor riesgo pobreza durante la vejez; esto es especialmente relevante para las mujeres migrantes que suelen encadenar trabajos informales.

Años sin cotizar implican menos derechos laborales, pensiones mínimas reducidas y mayor riesgo pobreza durante la vejez; esto es especialmente relevante para las mujeres migrantes que suelen encadenar trabajos informales. Ejemplaridad institucional

Cuando las denuncias involucran figuras públicas que han estado al frente del país, se trasciende lo meramente individual: se abre un debate crucial acerca del ejemplo que ofrecen las élites respecto al cumplimiento normativo.

El resultado es una escena incómoda: mientras se discute sobre derechos, igualdad y dignidad laboral, miles de trabajadoras del hogar siguen saliendo cada mañana antes del amanecer para limpiar casas ajenas sin saber si algún día podrán disfrutar siquiera una jubilación digna.