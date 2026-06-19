Jubilación flexible: así podrán los pensionistas trabajar como autónomos cobrando el 25%

La imagen de un jubilado atendiendo a clientes y facturando como autónomo, mientras sigue percibiendo parte de su pensión, será cada vez más común. La Seguridad Social ha confirmado que, desde el 28 de agosto, esta opción se regulará con condiciones específicas que permitirán compaginar el trabajo por cuenta propia con la jubilación.

Este cambio se produce en un momento crucial. En España, hay aproximadamente 9,4–9,5 millones de pensionistas, de los cuales alrededor de 6,6 millones reciben una pensión de jubilación que ronda los 1.560-1.570 euros mensuales. Esta es una mayoría que observa con interés cualquier reforma que permita aumentar sus ingresos sin perder la seguridad del sistema.

Qué cambia a partir del 28 de agosto

La reforma se establece mediante el Real Decreto 416/2026, publicado en el BOE y que entrará en vigor el 28 de agosto, tres meses después de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros.

Los puntos más destacados son:

La jubilación flexible se extiende también a quienes trabajen por cuenta propia (autónomos) .

se extiende también a quienes trabajen . Estos jubilados podrán compatibilizar su pensión con actividad profesional , pero solo recibirán el 25% de la pensión mientras estén dados de alta como autónomos.

, pero solo recibirán mientras estén dados de alta como autónomos. Hasta ahora, esta opción estaba principalmente dirigida a asalariados a tiempo parcial; la reforma amplía las posibilidades y responde a un creciente número de mayores interesados en mantener proyectos propios.

Al mismo tiempo, se preserva y ajusta la filosofía original de la jubilación flexible: permitir un regreso al trabajo bajo condiciones específicas sin renunciar del todo a la pensión, aunque aceptando una reducción proporcional del cobro.

Jubilados autónomos: condiciones y límites

No todos los pensionistas podrán convertirse en autónomos y seguir recibiendo ese 25% de la pensión. La normativa introduce una cláusula clara:

Solo podrán beneficiarse aquellos que, en los tres años previos al hecho causante de la pensión, no hayan estado dados de alta como autónomos.

El objetivo es facilitar nuevas carreras profesionales sin permitir que un autónomo que se jubila siga prácticamente en la misma situación con cargo al sistema.

Las claves prácticas para quienes consideren esta opción son:

La actividad por cuenta propia puede tener la jornada deseada: no hay límites horarios establecidos para autónomos, a diferencia de lo que ocurre con los asalariados.

puede tener la jornada deseada: no hay límites horarios establecidos para autónomos, a diferencia de lo que ocurre con los asalariados. Durante este periodo, el jubilado recibirá solo el 25% de su pensión ; el restante 75% será compensado por los ingresos generados por su trabajo.

; el restante 75% será compensado por los ingresos generados por su trabajo. Es necesario informar previamente a la Seguridad Social sobre el inicio de la actividad, cualquier cambio relevante y su finalización.

Una vez finalizada la actividad por cuenta propia, se recupera el cobro completo de la pensión de jubilación.

Cómo queda la jubilación flexible para asalariados

Para aquellos que decidan regresar al mercado laboral como asalariados, la jubilación flexible permanecerá vinculada a un contrato a tiempo parcial:

La jornada deberá situarse entre el 33% y el 80% respecto a un trabajador comparable a tiempo completo.

respecto a un trabajador comparable a tiempo completo. La pensión se cobrará en proporción inversa a las horas trabajadas. Por ejemplo, si trabaja al 60%, recibirá aproximadamente el 40% de su pensión; si trabaja al 80%, cobrará alrededor del 20%.

Además, la reforma introduce ciertos incentivos si se regresa al trabajo al menos seis meses después de jubilarse:

Si la jornada es entre el 55% y el 80% , se incrementará en un 25% adicional lo que correspondería como pensión compatible.

, se incrementará en un lo que correspondería como pensión compatible. Si está entre el 33% y el 55%, el aumento será del 15%.

Es una clara invitación para aquellos que contemplan volver al trabajo tras un periodo alejado.

Quiénes son los jubilados que pueden aprovecharlo

Los datos recientes proporcionados por la Seguridad Social ayudan a comprender mejor este cambio. En España, se abonan más de 10,4–10,5 millones de pensiones mensualmente a unos 9,4–9,5 millones de pensionistas.

De estos:

Aproximadamente 6,6 millones son pensionistas por jubilación.

son pensionistas por jubilación. La pensión media de jubilación ronda entre los 1.560–1.570 euros mensuales, con notables diferencias entre el Régimen General (más allá de 1.700 euros) y el régimen para autónomos (cerca de 1.050 euros).

Para un jubilado con una pensión media situada en 1.570 euros, optar por la jubilación flexible como autónomo significaría:

Percibir unos 392 euros al mes (el 25%)

(el 25%) Complementarlo con los ingresos derivados de su actividad profesional

En cuanto a los asalariados, las combinaciones variarán pero siempre seguirán un patrón similar: menos pensión junto a más salario y garantizando volver al 100% del importe cuando decidan cesar definitivamente en su trabajo.

Qué se gana y qué se pierde con la nueva vía

La reforma no solo abre nuevas oportunidades; también establece límites claros:

La jubilación flexible es compatible con el complemento para reducir la brecha de género , o lo que era antiguo complemento por maternidad, ajustándose en proporción a la pensión.

, o lo que era antiguo complemento por maternidad, ajustándose en proporción a la pensión. Sin embargo, no se podrá acceder a los complementos mínimos mientras estén compaginando pensión y trabajo.

mientras estén compaginando pensión y trabajo. Para aquellos que hayan optado por una jubilación anticipada involuntaria, volver desde esta modalidad flexible puede resultar en una mejora del importe total al recalcularse la base reguladora.

El mensaje subyacente es claro: el sistema busca ofrecer mayor flexibilidad para que las personas mayores continúen trabajando sin duplicar prestaciones. Quien decida aportar nuevamente su esfuerzo ya sea en una empresa o como profesional independiente podrá hacerlo bajo reglas claras y seguras. Así podrá tener tranquilidad sabiendo que su pensión estará disponible cuando finalmente decida retirarse por completo.