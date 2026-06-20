La extinción del camarero español avanza a toda máquina

La figura del camarero tradicional se transforma rápidamente en España. En el ámbito de la hostelería, un tercio de los empleados proviene del extranjero, y la presencia de estos trabajadores no deja de aumentar en los puestos más difíciles de cubrir.

No se trata únicamente de un fenómeno relacionado con el turismo o las temporadas altas. El mercado laboral español ha comenzado a incorporar mano de obra extranjera para mantener actividades como la restauración, el comercio y la construcción, mientras que parte del empleo nacional se orienta hacia ocupaciones diferentes y, en muchos casos, mejor remuneradas.

Dónde trabajan más los extranjeros

La hostelería se posiciona como la actividad con mayor proporción de trabajadores extranjeros, superando a sectores como el comercio y la construcción. Según un informe mencionado por Vozpópuli, cerca de 605.000 extranjeros estaban empleados en hostelería a finales de mayo, lo que supone el 20,65% del total de ocupados foráneos.

Este panorama ayuda a entender por qué el tema de la falta de camareros ha cobrado tanta relevancia en el sector. Mientras que entre los españoles la hostelería ocupa un lugar menos prominente, entre los extranjeros se convierte en su primera opción laboral, seguida del comercio y la construcción.

Hostelería : alrededor de 605.000 extranjeros y el 20,65% del empleo total

: alrededor de 605.000 extranjeros y el 20,65% del empleo total Comercio : aproximadamente 437.000 ocupados y cerca del 15%

: aproximadamente 437.000 ocupados y cerca del 15% Construcción : más de 342.000 y el 11,7%

: más de 342.000 y el 11,7% Administración y servicios auxiliares : el 10,2%

: el 10,2% Industria: el 8,11%

Este patrón no es casualidad. Según Funcas, la inmigración ha propiciado el crecimiento de actividades que sufrían escasez de mano de obra y que sin esa incorporación podrían haber enfrentado ajustes a través del aumento de precios en lugar de por producción. En otras palabras: más manos han permitido que la falta de personal no detenga el negocio.

Qué explica este cambio

La situación del empleo extranjero en España ya no es algo temporal. Según un informe publicado por El País, se estima que para finales de 2025 habrá aproximadamente 3,58 millones de trabajadores extranjeros, representando el 15,9% del total; además, su contribución al reciente crecimiento del empleo es notablemente superior a la de los españoles.

Además, estos empleados son generalmente más jóvenes y están más presentes en sectores intensivos en mano de obra. Funcas resalta que el perfil sectorial del inmigrante ha sido clave para sostener áreas con alta rotación laboral, jornadas extensas y salarios menos atractivos.

Mayor presencia en actividades con alta rotación

Incremento significativo en empleos de baja cualificación

Refuerzo en sectores donde escasean candidatos locales

Desplazamiento parcial hacia ocupaciones más productivas por parte de trabajadores nacionales

Qué empleos ocupan y por qué

La concentración en hostelería, comercio y construcción se debe a varios factores: una demanda intensa, una necesidad constante de personal y menores barreras para ingresar comparado con otros sectores. El análisis realizado por Vozpópuli indica que para los trabajadores procedentes fuera de la UE, la hostelería actúa como su principal vía para acceder al mercado laboral español.

Esto también coincide con lo que señala BBVA Research, que observa que el empleo extranjero ha crecido considerablemente más rápido que el nacional desde finales de 2019. Además, destaca cómo esta inmigración ha ayudado a aliviar tensiones en un mercado con menor tasa de desempleo pero también con vacantes persistentes. Sin embargo, es importante mencionar que una parte significativa sigue trabajando en condiciones irregulares o precarias, lo cual limita su estabilidad laboral.

La otra cara: dependencia y precariedad

El crecimiento del empleo foráneo no soluciona los problemas estructurales presentes en el sector. La hostelería continúa enfrentándose a turnos partidos, trabajo durante festivos y presiones salariales que dificultan atraer y retener a jóvenes españoles. Así lo reflejan las referencias consultadas sobre esta situación.

Y aquí surge una paradoja: aunque la hostelería requiere más personal, las condiciones laborales actuales alejan a muchos trabajadores locales. Por ello, es probable que siga aumentando la proporción de empleados extranjeros mientras no se realicen cambios significativos en salarios, organización laboral y oportunidades profesionales disponibles.

Fuentes