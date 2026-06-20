La Fiscalía Europea ve delito en algún apaño de Barrabés, el empresario amigo, con la ‘catedrática’ Begoña

Juan Carlos Barrabés está enfermo.

El empresario aragonés que durante años fue el hombre de confianza de Begoña Gómez, su alumno en los cursos que ella impartía como catedrática sin serlo y su cómplice en la construcción de una red de influencias alrededor de La Moncloa, afronta una enfermedad que sus allegados describen como seria.

Esa circunstancia personal no frena la investigación judicial que lo rodea.

Y tampoco cambia lo que los documentos dicen sobre los contratos que obtuvo mientras su amiga era la primera dama del Gobierno de España.

La Fiscalía Europea ha puesto en el punto de mira un nuevo contrato vinculado a Barrabés: una adjudicación de Red.es por 2,6 millones de euros para servicios de apoyo a la oficina Acelera Pyme, financiada con fondos europeos. El juez Juan Carlos Peinado ha abierto una pieza separada dentro del caso Begoña Gómez para examinar si en esa adjudicación se cometieron delitos de prevaricación y fraude a los intereses financieros de la Unión Europea.

Y lo que hace este caso especialmente revelador es lo que ocurrió antes de que llegara a la justicia: el Gobierno pidió formalmente al Tribunal de Cuentas que lo borrara de su informe. Y el Tribunal de Cuentas lo borró.

La amistad que lo explica todo

Para entender el caso Barrabés hay que entender primero la relación que lo origina. Barrabés y Begoña Gómez no son simplemente conocidos del mundo empresarial. Son amigos íntimos de larga data. Compartían proyectos, viajes, presentaciones y, según lo que ha ido trascendiendo del sumario, una forma de entender el negocio que mezclaba lo público y lo privado con una fluidez que la investigación judicial está documentando con detalle.

Barrabés fue además, en un sentido que el sumario ha explorado con interés, alumno y colaborador de Begoña Gómez en los cursos y programas que ella impartía bajo la cobertura de una cátedra en la Universidad Complutense cuya naturaleza real ha sido objeto de investigación. La «catedrática» que no era catedrática impartía cursos con contenidos que Barrabés ayudaba a construir y en los que su empresa tenía participación. Y el empresario que construía esos contenidos obtenía después contratos de organismos públicos vinculados al Gobierno del marido de la «catedrática».

Es un círculo que se cierra con una elegancia que habría resultado admirablemente eficiente si no fuera porque la Fiscalía Europea y la UCO han documentado sus costuras.

El contrato y el «libro blanco» que nadie vio

El expediente bajo investigación es un contrato de Red.es adjudicado a una UTE donde participaba Innova Next, empresa asociada a Barrabés. El valor del contrato: 2,6 millones de euros financiados con fondos europeos.

Los informes de la UCO y la Fiscalía Europea describen irregularidades que tienen un patrón reconocible para quien ha seguido el caso. La UTE encabezada por Barrabés no presentó uno de los documentos exigidos en los pliegos: el denominado «libro blanco», que debía ser puntuado como parte de la evaluación técnica de las ofertas. A pesar de esa omisión, su oferta fue aceptada. Y la omisión fue disimulada en los informes de valoración para que los demás licitadores no pudieran detectarla y recurrir.

El resultado fue que Innova Next obtuvo el contrato con una diferencia mínima sobre sus competidores, a pesar de no haber presentado la oferta técnicamente más completa. Para la Fiscalía Europea, esos elementos apuntan a una adjudicación arbitraria y perjudicial para los intereses financieros de la UE.

El Gobierno pidió borrarlo y el Tribunal de Cuentas obedeció

Lo que convierte este caso en algo cualitativamente diferente a una irregularidad contractual más es lo que ocurrió durante la fiscalización del Tribunal de Cuentas. Los auditores detectaron en este expediente varias irregularidades significativas: ausencia de definición adecuada sobre la ponderación de subcriterios de valoración, lo que aumentaba la discrecionalidad del órgano contratante; ausencia de mesa técnica experta para evaluar las propuestas; y sobrecostes en eventos organizados por Barrabés que no coincidían con los precios del contrato.

Con esas irregularidades documentadas, el Gobierno, a través de la Secretaría de Estado para Digitalización e Inteligencia Artificial, solicitó formalmente que ese contrato no fuese incluido en el informe fiscalizador. Argumentó que no estaba directamente financiado por el Plan de Recuperación y acusó al Tribunal de Cuentas de haber «excedido su mandato» e incurrido en una «distorsión jurídica y contable». Pidió que cualquier referencia al contrato fuera eliminada.

El informe definitivo del Tribunal de Cuentas no hace mención alguna al expediente. Lo borrado está ahora en manos de la Fiscalía Europea.

La pieza que Peinado abre

El juez Peinado ha iniciado una pieza separada dentro del caso Begoña Gómez para examinar si las irregularidades descritas constituyen prevaricación, una decisión injusta adoptada por un organismo público siendo consciente de su arbitrariedad, y fraude a los intereses financieros de la UE, que incluye cualquier acción que comprometa el uso adecuado de los fondos europeos.

Un matiz relevante que el sumario recoge: en este contrato específico no aparecen cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez, a diferencia de otros expedientes relacionados con Barrabés ya bajo investigación. Pero el caso se tramita dentro de la misma macrocausa, y la relación entre la primera dama y el empresario es el hilo conductor que conecta todos los contratos.

Barrabés obtuvo al menos tres contratos significativos de organismos vinculados al Gobierno durante el período en que su relación con Begoña Gómez era activa y documentada. La Fiscalía Europea ya investiga los otros dos desde 2024. El tercero, el que el Gobierno consiguió que el Tribunal de Cuentas borrara, es el que acaba de reintegrarse al circuito judicial.

La enfermedad de Barrabés y lo que cambia y lo que no

Barrabés atraviesa una enfermedad grave. Su estado de salud ha generado cierta expectativa sobre el impacto que puede tener en el desarrollo de las investigaciones, tanto en términos de su disponibilidad para declarar como en el ritmo de los procedimientos judiciales que lo afectan.

Lo que la enfermedad no cambia son los documentos. No cambia los informes de la UCO sobre las irregularidades en los pliegos. No cambia la solicitud gubernamental al Tribunal de Cuentas para borrar el expediente. No cambia las cartas de recomendación de Begoña Gómez en otros contratos. Y no cambia la relación entre el empresario, la primera dama y los organismos públicos que adjudicaron contratos financiados con dinero europeo.

La Fiscalía Europea no investiga personas. Investiga contratos. Y los contratos siguen exactamente donde estaban.

Lo que este caso revela

El caso Barrabés tiene tres capas que lo hacen especialmente ilustrativo del funcionamiento del poder en el España de Sánchez.

La primera es la adjudicación irregular: un contrato obtenido con documentación incompleta, irregularidades en la valoración y resultado final favorable a un empresario íntimo de la primera dama.

La segunda es el intento de ocultación institucional: un Gobierno que presiona a su propio órgano fiscalizador para que elimine de su informe público el expediente que sus propios auditores habían marcado como irregular.

Y la tercera es la conexión personal: un empresario enfermo que construyó durante años una red de influencias alrededor de La Moncloa a través de su amistad con Begoña Gómez, que participó en los proyectos académicos de ella como si fuera su socio intelectual y que terminó siendo adjudicatario de contratos públicos millonarios mientras esa amistad seguía activa.

Que el Tribunal de Cuentas borrara ese expediente a petición del Gobierno y que ahora lo esté investigando la Fiscalía Europea es, en sí mismo, todo lo que hay que saber sobre cómo han funcionado los mecanismos de control institucional en este período.