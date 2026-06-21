Zapatero ya chapuceaba en 2007 y el indicio es la offshore del príncipe saudí, embrión de su pelotazo del AVE

Levanta la liebre el veterano periodista Francisco Mercado, en EsDiario.

En 2007, José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba con mayoría absoluta, la economía española crecía sobre una burbuja que él confundía con solidez estructural y el rey Abdalá de Arabia Saudí aterrizaba en Madrid para una visita oficial que combinaba fotos protocolarias, cenas de gala y, según lo que el sumario del caso Plus Ultra ha ido desentrañando décadas después, regalos cuyo valor no encaja en ninguna categoría de cortesía diplomática razonable.

Las joyas que hoy la justicia española tasa en 1,3 millones de euros son el hilo que tira de un ovillo considerablemente más grande. Y lo que aparece al tirar de ese hilo es el retrato de un presidente que ya entonces mostraba maneras: la disposición a mezclar la función pública con el beneficio privado, a facilitar estructuras financieras opacas para intereses foráneos y a construir una red de contactos en el mundo árabe que años después se convertiría en fuente de ingresos documentados en el sumario.

Las joyas que no se declararon

El entorno de Zapatero defiende que las joyas son un regalo protocolario del rey Abdalá durante su visita oficial de 2007. Es la versión que La Moncloa tardó semanas en formular, eligiendo con cuidado a un muerto que no puede desmentirla.

El problema es que los regalos protocolarios de los monarcas del Golfo tienen características muy específicas: son piezas identificables, llevan el sello del joyero real y se registran en los archivos de la visita. Lo que la UDEF encontró en la caja fuerte de Ferraz es un conjunto heterogéneo de gargantillas, pulseras, anillos y pendientes que los peritos describen como correspondiente a diferentes entregas en momentos distintos. Un muestrario, no un regalo.

Y no fueron declaradas. El Código de Buen Gobierno que el propio Zapatero aprobó en 2005 obligaba a los altos cargos a rechazar regalos valiosos o entregarlos a Patrimonio del Estado. El expresidente que redactó esa norma de ejemplaridad guardó las joyas en una caja fuerte durante dos décadas sin declararlas.

Eso ya mostraba maneras.

La offshore del príncipe saudí: el embrión del pelotazo

Mientras las joyas entraban en la caja fuerte, el Gobierno de Zapatero respaldaba en 2007 una estructura offshore promovida por un príncipe saudí y vinculada a inversores españoles. El vehículo financiero se estableció en un paraíso fiscal, lo que en grandes operaciones internacionales es una práctica habitual pero que resulta políticamente explosiva cuando involucra al sector público español como aval implícito.

El mensaje que ese respaldo enviaba a Riad era inequívoco: el Gobierno español estaba dispuesto a jugar fuerte en la región, a facilitar estructuras financieras para atraer inversiones y a no hacer demasiadas preguntas sobre la arquitectura jurídica de los vehículos utilizados.

Ese entorno saudí vinculado al fondo offshore acabaría conectado con el negocio que lo justificaba todo: el AVE Medina-La Meca.

El pelotazo de 6.700 millones

En 2011, un consorcio español formado por Renfe, Adif, Talgo, Indra, OHL, Copasa y otras empresas obtuvo la adjudicación del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca por un importe superior a los 6.700 millones de euros. Fue el mayor contrato de obra civil obtenido por empresas españolas en el extranjero hasta esa fecha y fue celebrado como un triunfo de la diplomacia económica española.

La labor de preparación de ese contrato había llevado años, con trabajo diplomático sostenido que implicó a la Casa Real española y al Gobierno. Las joyas recibidas en 2007. La offshore del príncipe respaldada en 2007. La adjudicación del AVE en 2011. La secuencia tiene una coherencia que los investigadores no han ignorado.

Diversas informaciones han señalado que circulaban comisiones relacionadas con la adjudicación dentro del entorno saudí, un asunto que también salpicó al rey emérito Juan Carlos I, investigado por la Fiscalía suiza por presuntas comisiones ligadas al mismo contrato.

Zapatero compartía con Juan Carlos I la misma afición por los contactos árabes. Y los mismos resultados económicos, según lo que los sumarios van documentando.

Las sociedades en Dubái y las Islas Vírgenes

La causa del caso Plus Ultra y las investigaciones de la UDEF sobre redes de influencia han revelado además la existencia de sociedades opacas asociadas al entorno de Zapatero ubicadas en Dubái y las Islas Vírgenes Británicas, destinadas según los informes policiales a recibir fondos desde el extranjero evitando su trazabilidad dentro de España.

Es el mismo patrón que aparece en el caso venezolano: estructuras societarias en jurisdicciones opacas, dinero que entra desde el exterior, trazabilidad mínima y un expresidente que aparece mencionado en conversaciones y documentos como el centro de gravedad de toda la red.

No es el retrato del político que volvió a casa sin llevarse nada. Es el retrato del político que construyó durante su presidencia las relaciones y los contactos que luego convirtió en fuente de ingresos, con una discreción que los sumarios han ido erosionando página a página.

Lo que el sumario dice de las maneras que ya tenía

Lo más revelador del caso Zapatero no es lo que hizo después de dejar La Moncloa. Es lo que hizo mientras estaba en ella.

En 2007, año de las joyas y de la offshore del príncipe, Zapatero era presidente de un Gobierno con mayoría absoluta que se presentaba como el más progresista y ejemplar de la historia democrática española. El mismo año en que aprobaba el Código de Buen Gobierno que obligaba a rechazar los regalos valiosos, recibía y guardaba joyas de 1,3 millones de euros. El mismo año en que predicaba transparencia y regeneración, respaldaba una estructura offshore en un paraíso fiscal para facilitar los negocios de un príncipe saudí con empresas españolas.

Las maneras que muestra el sumario no son las de alguien que se corrompió después del poder. Son las de alguien que ya funcionaba así mientras lo ejercía, con la diferencia de que la función pública le daba acceso a los interlocutores, las decisiones y los recursos que hacían posibles esos negocios.

El hombre que iba de Jimmy Carter hacía las cosas de otra manera cuando las cámaras no miraban.

El juez Calama sigue mirando. Y lo que ve no se parece en nada al estadista austero que la narrativa socialista construyó durante años.