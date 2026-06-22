De Linares a Marbella: así se ha transformado el mapa de la vivienda en España

La disparidad entre comprar un piso en Linares o en Marbella va más allá del clima o de la proximidad a la playa. La diferencia radica en el tiempo que un hogar medio debe dedicar para convertirse en propietario: desde poco más de tres años de ingresos netos hasta más de 17 años.

El reciente informe del Banco de España, analizado en un artículo de 20minutos acerca del esfuerzo necesario para adquirir un piso dependiendo de la ciudad, revela un país dividido: por un lado, las costas saturadas y las grandes ciudades; por otro, el interior accesible pero con menos oportunidades laborales y servicios.

De los 3,5 a los 17,4 años: el renovado mapa del esfuerzo

El “esfuerzo” para hacerse con una vivienda se calcula según cuántos años de renta neta necesita un hogar medio para costear el precio de un piso típico.

De acuerdo con el Banco de España, tal como recoge el análisis titulado “de Linares a Marbella: comprarte un piso en España te obliga a destinar hasta 17,4 años de todo lo que ganas”, la variabilidad es notable:

En Marbella , un hogar promedio necesitaría 17,4 años de ingresos íntegros para adquirir una vivienda estándar.

, un hogar promedio necesitaría para adquirir una vivienda estándar. En Palma de Mallorca , el esfuerzo asciende a 14 años .

, el esfuerzo asciende a . En Málaga y Benidorm , se requiere invertir 9,9 y 9,1 años , respectivamente.

y , se requiere invertir , respectivamente. En Madrid y Barcelona, el esfuerzo es cercano a los 9 y 8 años.

En el extremo opuesto:

En Linares , Alcoy , Ponferrada o Lorca , bastan únicamente 3,5 años de ingresos para comprar un piso medio.

, , o , bastan únicamente para comprar un piso medio. Ciudades como Ferrol (3,6 años), Talavera de la Reina (3,7) o Mérida (3,7) presentan cifras similares.

Entre estos extremos se encuentran realidades intermedias:

En lugares como Córdoba , Sevilla , A Coruña , Valencia o Granada , se requieren entre 6,1 y 6,3 años de renta.

, , , o , se requieren entre de renta. Por debajo de cinco años aparecen localidades como Cartagena, Castellón, Gandía, Jaén, Toledo o Murcia, entre otras.

Esta brecha no es solo numérica: influye directamente en dónde es posible formar una familia, qué tipo de empleo se acepta y cuánto queda para vivir después de pagar la casa.

Costa e inversores extranjeros: una mezcla que encarece la propiedad

Las zonas más inaccesibles comparten un elemento común: son destinos muy solicitados por compradores foráneos e inversores.

Las regiones costeras con una notable presencia de compradores internacionales concentran los mayores niveles de esfuerzo: estamos hablando de lugares como Marbella , Palma , Málaga , y también Benidorm .

concentran los mayores niveles de esfuerzo: estamos hablando de lugares como , , , y también . La participación extranjera en el mercado residencial español ya supera las 71.000 viviendas adquiridas en el primer semestre de 2025, lo que representa un incremento del 2% respecto al año anterior. Esto ha llevado a precios medios récord y ha dado especial protagonismo a las propiedades en la costa y al sector del lujo.

Datos recientes indican que:

Los compradores foráneos pagan una media de 2.417 €/m² , con incrementos cercanos al 8% anual y precios claramente superiores a los que abonan los residentes.

, con incrementos cercanos al 8% anual y precios claramente superiores a los que abonan los residentes. Los no residentes superan los 3.100 €/m², lo que eleva las tasaciones en áreas prime como la Costa del Sol, las Islas Baleares y las grandes ciudades.

Mientras tanto, las ciudades del interior con menor atractivo turístico y menos demanda internacional mantienen precios mucho más razonables. No obstante, allí suele haber menos empleo cualificado y mayor dependencia hacia sectores tradicionales.

Comprar o alquilar: alto esfuerzo en ambas opciones

Para aquellos que dudan entre alquilar o comprar, el informe del Banco de España junto con datos urbanos revelan que el alquiler tampoco resulta ser una opción económica en muchas ciudades.

En cuanto al alquiler:

Una vez más, es Marbella quien lidera la lista: un hogar local tendría que destinar nada menos que el 38,7% de su renta al alquiler medio.

quien lidera la lista: un hogar local tendría que destinar nada menos que el al alquiler medio. Le siguen localidades como Málaga (35%), seguido por Torrevieja (33%), Benidorm (32%), Cádiz (31,5%), Alicante (30,8%) y Palma de Mallorca (30,7%).

(35%), seguido por Torrevieja (33%), Benidorm (32%), Cádiz (31,5%), Alicante (30,8%) y Palma de Mallorca (30,7%). También las grandes urbes como Madrid y Barcelona superan el umbral del 30% a la hora de alquilar.

En contraste con estas cifras desafiantes:

En lugares más “amables” dentro del mercado del alquiler como son Lorca (19,1%), Lugo (20,1%), Ferrol (20,1%) o Zamora (20,5%), se puede alquilar por alrededor del 20% de los ingresos familiares promedio.

Según diversos análisis recientes, Linares se destaca como uno de los municipios más económicos para arrendar vivienda; sus precios son notablemente inferiores a los núcleos turísticos y grandes capitales.

Así pues, aunque alquilar ofrece mayor flexibilidad no necesariamente implica menos esfuerzo económico; esto es especialmente cierto en zonas costeras y grandes urbes. Comprar allí ha llegado a transformarse en un proyecto casi vitalicio.

Comprar ahora o esperar: aspectos a considerar

Con tipos de interés aún superiores a los niveles previos y precios muy ajustados en ciertos lugares, decidir entre comprar o esperar exige algo más que simples cálculos.

Algunas recomendaciones útiles alineadas con lo habitual según portales como Idealista y expertos del sector son:

Calcular el esfuerzo máximo razonable No destinar más del 30–35% de los ingresos netos a vivienda (ya sea hipoteca o alquiler). Evitar operaciones que requieran más de 7–8 años de renta en ciudades donde ya hay indicios claros de burbuja local; salvo si se cuenta con ingresos muy superiores a la media.

Diferenciar entre costa tensionada, gran ciudad e interior Si tu meta es residir en Marbella , Málaga , Palma , Madrid o Barcelona , tiene sentido considerar: Comprar algo más pequeño o alejado. Alquilar donde te gustaría vivir mientras compras algo más asequible. En ciudades interiores como Linares , Ponferrada o Lorca , donde adquirir un piso equivale a 3.5 años de ingresos , comprar puede ser viable si hay estabilidad laboral .

Observar la imagen completa , no solo los tipos intereses Aunque actualmente las hipotecas sean algo más caras comparadas con épocas pasadas cuando estaban al mínimo histórico , hoy día el mayor riesgo está relacionado con los altos precios locales donde existe gran demanda internacional , no tanto por el costo del crédito . Un incremento adicional en los tipos impactará menos que hacerlo ahora donde ya son necesarios entre * 15–17 años** de renta : aquí el margen es ínfimo .

Considerar alquilar como estrategia , no como fracaso Alquilar en una gran ciudad mientras ahorras para adquirir otra vivienda más asequible puede resultar sensato . También puedes optar por combinar ambas estrategias : comprar algo dentro o cerca del interior mientras mantienes flexibilidad alquilando cerca del trabajo.



¿Vale la pena mudarse por cuestiones habitacionales?

Frente al mapa actual surge una inquietante cuestión: ¿realmente merece la pena trasladarse desde Marbella hasta Linares para poder comprar?

Una tabla rápida comparativa basada en los esfuerzos estimados: