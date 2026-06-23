El nuevo mapa del petróleo: China, Ormuz y el pulso de las bolsas

El precio del petróleo vuelve a ser el protagonista en los mercados financieros. No solo por la situación bélica en Irán y los peligros en el estrecho de Ormuz, sino también por la importancia de China como comprador fundamental y las repercusiones que esto tiene para IBEX 35 y Wall Street.

Según un informe del Banco Mundial, se espera que los precios de la energía puedan aumentar alrededor de un 24% en este año debido al conflicto en Oriente Medio, siendo el crudo el principal vehículo hacia la inflación global. Al mismo tiempo, el tránsito por Ormuz, donde antes del conflicto circulaba aproximadamente el 20% del petróleo mundial, todavía se encuentra muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra. Sin embargo, se está notando una lenta recuperación en el tráfico y un aumento en el uso de rutas alternativas junto con flotas “fantasma”.

China, la demanda que puede cambiar el ciclo del crudo

La trayectoria del petróleo ha estado marcada por la desaceleración económica en China. En 2025, el precio medio del barril rondó los 68 dólares, afectado por la menor demanda del gigante asiático y una debilidad generalizada en la actividad económica mundial. Ahora todo ha cambiado: algunos grandes bancos de Wall Street han elevado sus previsiones de inflación para China y han pospuesto las expectativas de recortes de tipos debido al encarecimiento energético tras el conflicto con Irán.

Esto implica varias consideraciones:

Una China más inflacionista con menor capacidad para reducir tipos limita su estímulo monetario y frena su economía interna.

con menor capacidad para reducir tipos limita su estímulo monetario y frena su economía interna. A pesar de ello, el aumento del crudo beneficia a los exportadores de materias primas que venden a China, aunque encarece su factura energética.

La capacidad de Pekín para mantener una demanda fuerte de petróleo a precios elevados se vuelve incierta, especialmente si la economía global se desacelera.

Naciones Unidas prevé un crecimiento global que pasará del 3,3% en 2024 al 2,9% en 2025 y 2026. Si esta proyección se cumple, las posibilidades de un superciclo alcista para el petróleo se reducirían considerablemente. Para los inversores, esto significa un entorno más lateral y volátil en lugar de un rally claro.

Ormuz: el cuello de botella que manda sobre la prima de riesgo del crudo

El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los puntos más vulnerables del tablero geopolítico. Antes del conflicto bélico, alrededor de 138 barcos transitaban diariamente por esta zona crucial, transportando cerca del 20% del petróleo mundial. Hoy:

El tráfico continúa “muy por debajo” de los niveles anteriores a la guerra; gran parte del área central está minada y solo algunos corredores cercanos a Omán e Irán son considerados seguros.

Analistas marítimos creen que el tránsito podría volver a cifras anteriores “en un par de meses”, siempre que se afiance el acuerdo entre EE. UU. e Irán y se avance en las labores para limpiar minas y establecer protocolos seguros.

Simultáneamente, ha aumentado el uso de buques con sistemas AIS apagados así como rutas alternativas; parte del crudo es desviado mediante oleoductos como el Este-Oeste saudí o el Habshan-Fuyaira emiratí.

El resultado es un mercado donde el tráfico por Ormuz aumenta gradualmente pero sigue lejos de lo habitual: suficiente para evitar que el Brent supere los 120 dólares, pero no lo bastante como para eliminar completamente la prima geopolítica.

IBEX 35: energía como escudo… y como riesgo

En España, el IBEX 35 vive esta tensión sobre los precios del crudo con una perspectiva ambivalente:

Las compañías petroleras y energéticas cotizadas pueden beneficiarse si los precios del crudo se mantienen altos.

Por otro lado, aerolíneas y sectores relacionados con el transporte sienten la presión por unos costos energéticos más elevados, especialmente en un contexto europeo donde el crecimiento es débil.

Un encarecimiento energético complica las decisiones del BCE: si esta situación persiste, podría ralentizarse cualquier recorte en tipos y ampliar nuevamente la prima de riesgo en países periféricos.

Para quienes invierten en la Bolsa española, algunas ideas clave son:

Sobreponderar acciones relacionadas con energía integrada y empresas capaces de trasladar costes.

y empresas capaces de trasladar costes. Infraponderar sectores intensivos en combustible sin poder fijar precios.

Considerar ETFs sectoriales o futuros sobre crudo como una cobertura táctica ante repentinos aumentos.

Wall Street: bancos, energía y el riesgo de “higher for longer”

En Wall Street, existe una conexión directa entre petróleo, China y tipos de interés. El aumento reciente del crudo asociado al conflicto bélico en Irán ya ha llevado a bancos estadounidenses a ajustar al alza sus previsiones inflacionarias para China y han postergado recortes en tipos allí. Este mismo razonamiento aplica a la Reserva Federal: mayor presión energética trae consigo una mayor cautela respecto a flexibilizar la política monetaria.

Los impactos clave sobre la renta variable estadounidense son:

Sector energía : sigue siendo considerado un refugio razonable si los precios Brent permanecen elevados.

: sigue siendo considerado un refugio razonable si los precios Brent permanecen elevados. Banca : tipos más altos durante periodos prolongados apoyan su margen operativo pero incrementan también riesgos crediticios si hay enfriamiento económico.

: tipos más altos durante periodos prolongados apoyan su margen operativo pero incrementan también riesgos crediticios si hay enfriamiento económico. Tecnología y growth : sufren más cuando se descuentan menos recortes en tipos e intereses más altos.

: sufren más cuando se descuentan menos recortes en tipos e intereses más altos. Cíclicas globales (industria, consumo discrecional): muy sensibles ante cualquier combinación entre demanda china y costes energéticos.

Algunas estrategias razonables podrían ser:

Mantener exposición estructural a energía y financieras estadounidenses mientras continúen activos tanto el conflicto en Oriente Medio como las tensiones en Ormuz.

estadounidenses mientras continúen activos tanto el conflicto en Oriente Medio como las tensiones en Ormuz. Ser selectivos con acciones growth que requieren mucho tiempo; priorizar empresas con buenos beneficios y baja dependencia financiera.

Utilizar opciones (puts sobre índices) como una póliza asequible ante un posible escenario marcado por “shock geopolítico + crecimiento débil”.

Predicciones económicas y escenarios de precio del crudo

Diferentes factores sugieren un escenario base donde prevalece un petróleo caro pero contenido:

El tráfico por Ormuz mejora lentamente pero aún está lejos de alcanzar niveles anteriores; además sigue expuesto a riesgos geopolíticos relacionados con minas.

El crecimiento global se modera bajo el umbral del 3%, lo cual limita las posibilidades para que la demanda mantenga precios extremos.

China enfrenta más inflación importada debido al costo energético mientras su margen para políticas expansivas disminuye; esto reduce las probabilidades de un auge significativo en la demanda.

En este contexto centralizado, es probable que el Brent fluctúe dentro de rangos amplios pero controlados; podrían darse repuntes puntuales si las tensiones en Oriente Medio aumentan o si hay interrupciones adicionales en Ormuz. Para carteras bursátiles:

Resulta sensato integrar un bloque energético estratégico como estabilizador frente a posibles shocks inflacionarios.

como estabilizador frente a posibles shocks inflacionarios. Conviene revisar proyecciones sobre beneficios dentro sectores sensibles al carburante cada vez que cambie la información relacionada con Ormuz o China.

La verdadera clave no radicará tanto en predecir cuál será exactamente el precio del barril sino más bien gestionar adecuadamente la exposición sectorial ante un mundo donde nuevamente la energía define las tendencias bursátiles.

En un mercado atento a lo que sucede tanto en Pekín como en el Golfo Pérsico o entre bancos centrales es claro: ignorar las dinámicas petroleras sería como volver a invertir sin brújula.

Fuentes: análisis basado principalmente en estudios recientes sobre la dependencia entre precio del petróleo, demanda china y conflictos bélicos, publicados recientemente por medios internacionales destacados.