La situación se repitió por segundo día consecutivo: viajeros atrapados, vagones con un calor insoportable, desmayos, evacuaciones improvisadas y retrasos que se alargaron durante horas en el AVE Madrid–Sevilla. Esta mezcla de fallos técnicos y una gestión deficiente vuelve a poner a prueba la capacidad del ministro Óscar Puente.

Según informó Adif, el origen inmediato del último incidente fue un robo de cable entre Urda y Malagón, en Castilla-La Mancha, que impactó directamente en el corredor de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía. Sin embargo, este problema ya no se percibe como un hecho aislado, sino como otro episodio más dentro de una serie de averías, cortes y caos que se han acumulado desde que Puente asumió la dirección de Transportes.

Robo de cable, retrasos y vagones convertidos en hornos

La información oficial señala que el robo de cable ocurrió alrededor de las 18:15 horas, lo que obligó a restringir la circulación y generó múltiples retrasos en los trenes de alta velocidad que unen la capital con el sur. Los equipos técnicos intentaron actuar «lo antes posible», pero las demoras se extendieron por horas, afectando tanto a los trenes de Renfe como a los pasajeros que regresaban tras una jornada laboral o un viaje.

Este incidente llegó justo después del colapso de la noche anterior: la caída de un cable ajeno a la red ferroviaria sobre la catenaria dejó interrumpida totalmente la circulación entre Sevilla-Santa Justa y Guadajoz, con trenes parados durante horas y retrasos que alcanzaron en algunos casos las 10 horas, según comunicados emitidos por la operadora.

Mientras intentaban reparar ese rompecabezas, surgió otro problema: un tren con salida desde Madrid Puerta de Atocha experimentó inicialmente una demora cercana a una hora y luego tuvo que detenerse en Puertollano para evacuar varios coches sin aire acondicionado, todo esto en medio de una ola de calor. Personal de la operadora justificó esta medida como una cuestión de seguridad, ante el evidente riesgo de golpes de calor y mareos en vagones abarrotados.

Varios viajeros compartieron sus experiencias en redes sociales, describiendo un panorama muy concreto:

Pasillos repletos de maletas y personas en pie.

Calor extremo en los coches sin climatización.

Personas mareadas requiriendo atención médica.

Escasez de información clara sobre alternativas o compensaciones.

Este cúmulo de problemas fue documentado y ampliado en reportajes como el publicado por Libertad Digital, titulado caos en el AVE Madrid-Sevilla por segundo día consecutivo: desmayos, evacuados y retrasos por un robo de cable, donde se recogen las incidencias encadenadas en la línea y el creciente malestar entre los usuarios.

La sombra de Adamuz y la “nueva normalidad” de las averías

Todo esto ocurre con la sombra del accidente de Adamuz aún muy presente y una sensación generalizada de un sistema al borde del colapso. En los últimos meses, los problemas en la red ferroviaria han pasado a ser una constante: enganchones en catenarias, caídas repentinas de tensión, incidencias informáticas y ahora robos de cable que paralizan líneas cruciales.

Un ingeniero ferroviario citado por medios especializados ya advertía que “el sistema ferroviario está tensándose mucho; está cargándose”. La combinación de: infraestructura exigida hasta su límite, estaciones y bifurcaciones incapaces de absorber incidentes y material rodante envejecido en algunas líneas.

hace que cualquier contratiempo puntual desencadene un efecto dominó: trenes varados, andenes saturados y estaciones desbordadas.

Por otro lado, el propio Óscar Puente ha reconocido públicamente que habrá más incidencias en los próximos años debido a que hay trenes “en sus últimos años útiles” y los nuevos modelos “también presentarán problemas”. Un mensaje que muchos viajeros interpretan como una especie de aviso preventivo… o resignación anticipada.

La gestión de Puente, bajo fuego cruzado

El caos vivido en la línea Madrid–Sevilla refuerza la percepción generalizada sobre fallos graves en la gestión del transporte ferroviario. No se trata solo de cuestiones técnicas; hay también aspectos políticos y organizativos involucrados.

Los detractores señalan varios puntos que alimentan las acusaciones contra Puente por posible incompetencia:

Falta evidente e inmediata inversión para mejorar la seguridad frente a robos, pese a ser problemas recurrentes desde hace años.

Comunicación tardía o confusa con los pasajeros durante las crisis; información fragmentada e inconsistencias sobre trasbordos o reubicaciones.

Carencia total de un plan claro para reforzar estaciones clave como Atocha o Santa Justa , especialmente ante situaciones críticas.

o , especialmente ante situaciones críticas. Reconocimiento explícito del ministro acerca del aumento inminente de problemas sin ofrecer un calendario detallado para renovar flota ni mejorar infraestructuras.

Desde su parte, el ministerio argumenta que muchos incidentes son “causas ajenas” a Adif y las operadoras: robos, fenómenos meteorológicos extremos, incendios o cortes eléctricos. Aunque las estadísticas oficiales reflejan un incremento significativo en este tipo de sucesos, la percepción social es contundente: el tren falla con demasiada frecuencia y quien lleva las riendas es el ministro.