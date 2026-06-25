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Economía

Refuerzo de los servicios sociales en la capital

Madrid destina 145 millones para ampliar la atención a personas dependientes

El nuevo acuerdo entre la Comunidad y el Ayuntamiento incrementa la financiación y amplía la cobertura de ayuda a domicilio, teleasistencia y plazas asistenciales

Madrid destina 145 millones para ampliar la atención a personas dependientes
Miguel Ángel García Martín CM.
Archivado en: Economía

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El Gobierno regional ha dado luz verde a un nuevo acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de reforzar los recursos destinados a personas en situación de dependencia. Este convenio contempla una inversión de 145 millones de euros, lo que supone un aumento del 11% respecto al ejercicio anterior.

La cooperación entre ambas administraciones, vigente desde hace más de una década, permite coordinar la prestación de servicios esenciales como la asistencia domiciliaria, la teleasistencia o la atención en centros de día y residencias municipales, cuya gestión recae en el Consistorio madrileño.

En el ámbito de la ayuda a domicilio, el plan prevé alcanzar los 10 millones de horas de servicio, beneficiando a más de 28.000 usuarios. Por su parte, los programas de teleasistencia darán cobertura a más de 48.000 personas, facilitando labores de seguimiento y prevención. Además, cerca de 4.000 mayores recibirán atención en centros de día y residencias gestionadas por el Ayuntamiento.

Esta fórmula de colaboración responde al peso específico de la capital dentro del sistema regional de dependencia, ya que concentra cerca de la mitad de las personas con necesidades de apoyo. En el resto de municipios, estos servicios son asumidos directamente por la Comunidad de Madrid.

En la actualidad, el sistema regional atiende a más de 218.500 personas a través de unas 317.000 prestaciones que incluyen, entre otras, atención residencial, servicios de día, ayuda a domicilio, teleasistencia y distintas ayudas económicas destinadas a cuidados familiares o asistencia personal.

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Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

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