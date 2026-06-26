La pausa de la ONU en Ormuz reabre las interrogantes en el tablero energético y político mundial

El estrecho de Ormuz ha vuelto a convertirse en sinónimo de inquietud en los mercados y tensión en las relaciones diplomáticas. Un buque de carga fue impactado por un ataque, del que Washington responsabiliza a un dron iraní, mientras navegaba por este paso crucial entre el golfo de Omán y el golfo Pérsico. Este incidente ha llevado a una agencia de la ONU a detener la operación de evacuación de barcos que se estaba llevando a cabo para retirar del área a miles de marinos.

La Organización Marítima Internacional (OMI), organismo especializado de Naciones Unidas, ha decidido suspender temporalmente el plan que contemplaba la evacuación de unos 11.000 marineros que se encontraban atrapados en esta zona, argumentando que se necesita “mayor claridad” y garantías sobre la seguridad antes de continuar con la operación. Esta decisión deja a más de mil buques comerciales atrapados en un corredor vital para el tránsito del petróleo mundial.

Qué ha pasado exactamente

Un buque de carga recibió un impacto en su costado por un proyectil, causando daños en el puente, frente a las costas de Omán. Un funcionario estadounidense afirmó a CNN que se trató de un ataque con dron iraní, aunque Irán no ha reconocido su responsabilidad.

La OMI anunció la suspensión temporal del proceso de evacuación para evaluar las condiciones de seguridad. Los Guardianes de la Revolución han señalado que solo se garantizará un paso seguro si los barcos siguen las rutas y órdenes establecidas por Teherán.

Al mismo tiempo, la United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) confirmó el impacto contra el buque y emitió alertas sobre los riesgos para la navegación comercial en la región.

Ormuz, petróleo y la fragilidad de la seguridad marítima

Cuando se menciona Ormuz, tiembla todo el mapa energético. En este estrecho circula cerca del 20% del crudo que se comercializa globalmente, así como grandes volúmenes de gas. Los episodios que ponen en riesgo la navegación tienen repercusiones casi inmediatas en:

Precio del petróleo.

Primas por riesgo en seguros marítimos.

Costes logísticos y de transporte en el golfo Pérsico.

Aunque recientemente el tráfico marítimo había comenzado a normalizarse y los precios del crudo se estaban acercando a niveles anteriores al conflicto según diversos análisis internacionales, este nuevo ataque y la pausa decretada por la ONU pueden: reabrir interrogantes sobre la estabilidad del flujo energético procedente de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Kuwait; llevar a los cargadores a desviar sus rutas o retrasar salidas y obligar a aseguradoras y navieras a revisar coberturas y recargos relacionados con peligros bélicos.

En este panorama, Estados Unidos trata de calmar los ánimos entre sus aliados del Golfo, presentando el reciente memorando firmado con Irán como una oportunidad para reabrir el estrecho y disminuir el riesgo de un bloqueo prolongado.

Washington, Irán e Israel: el tono político se bifurca

El incidente en Ormuz ocurre justo cuando Estados Unidos debate cómo gestionar simultáneamente las tensiones con Irán y su relación con Israel. Dentro del Partido Republicano surgen diferentes visiones:

Por un lado, J.D. Vance ha abogado por una postura más cautelosa respecto al involucramiento militar estadounidense en Oriente Medio, resaltando el desgaste social provocado por las guerras y los altos costes económicos asociados con despliegues prolongados.

Por el otro, Marco Rubio, actual secretario de Estado durante estos acontecimientos, ha adoptado una postura más firme hacia Teherán, advirtiendo que si Irán amenaza o bloquea el tránsito por Ormuz “tendremos un problema”, mensaje que lanzó durante su gira por países del Golfo.

Mientras Rubio recorre esta región para promover el acuerdo con Irán y tranquilizar a las monarquías del Golfo, las acciones iraníes en Ormuz complican ese discurso político. El memorando firmado entre Washington y Teherán, compuesto por 14 puntos entre los que se encuentran:

Disposiciones para reabrir Ormuz.

Un alivio limitado sobre ciertas restricciones financieras impuestas a Irán.

Expectativas para abordar cuestiones relacionadas con su programa nuclear en futuras conversaciones técnicas.

El objetivo del pacto es reducir los incentivos iraníes para utilizar Ormuz como herramienta de presión; sin embargo, cada nuevo incidente alimenta las dudas entre los aliados estadounidenses sobre la fiabilidad iraní y sobre la capacidad real de Washington para garantizar seguridad en esta ruta.

Impacto económico y riesgo de contagio geopolítico

El cierre parcial o cualquier amenaza sobre Ormuz no afecta solo al ámbito militar; sus consecuencias son muy concretas:

Las empresas energéticas tanto en Europa como en Asia enfrentan una mayor volatilidad en sus costes de importación.

como en enfrentan una mayor volatilidad en sus costes de importación. Los presupuestos públicos en países importadores deben ajustar sus previsiones tanto para ingresos como gastos si los precios del crudo aumentan considerablemente.

Las cadenas logísticas en sectores como petroquímica o transporte marítimo sienten un impacto negativo tanto en márgenes como en precios finales.

A esto hay que sumar un riesgo político adicional: que la tensión existente en Ormuz acabe entrelazándose con las disputas entre Irán e Israel, así como con la presencia militar estadounidense en el Golfo. Si este estrecho es percibido como un instrumento estratégico dentro esos conflictos, es probable que las reacciones del mercado sean más rápidas que las decisiones diplomáticas.

En resumen, un único ataque contra un buque puede ser suficiente para recordar que, dentro del golfo de Ormuz, economía y geopolítica navegan siempre peligrosamente cerca del límite crítico.