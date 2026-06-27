Correos internos, presiones y 8 millones en juego: así se torcieron los contratos a Barrabés

La situación se repite en numerosos correos: técnicos que evalúan ofertas, superiores que exigen “ajustar” informes y un proveedor que casi siempre sale vencedor. En este contexto, se encuentran cartas de apoyo firmadas por Begoña Gómez y un organismo público, Red.es, que está bajo la mirada atenta de la UCO y la IGAE debido a contratos por alrededor de 8 millones de euros.

Lo que parecía ser un concurso transparente para la adjudicación de fondos públicos ha derivado en otro episodio del conocido como caso Begoña Gómez, donde funcionarios mencionan “dedazos”, informes manipulados y propuestas competidoras obligadas a bajar “sí o sí”.

Los correos que desmontan la versión oficial

Según la investigación publicada por OKDIARIO, los correos incautados por la UCO muestran un patrón claro para favorecer a empresas asociadas a Juan Carlos Barrabés mediante una serie de pasos interconectados.

En los mensajes internos de Red.es surgen frases reveladoras que describen este clima:

“ A ver, Laura, el informe lo firma Luis [Prieto], si ha pedido que se baje a 7 hay que bajarlo ”.

”. “ Las otras ofertas han de bajar, sí o sí ”.

”. “ Con la que está cayendo (…) por un lado subimos una puntuación que, al día siguiente, debe bajarse… en fin, una locura incomprensible ”.

”. “Llevo muchos años valorando pliegos y no me siento bien haciéndolo así”.

Estas frases no son simples opiniones; son instrucciones y lamentos relacionados con expedientes concretos. En esencia, revelan que:

La puntuación de las ofertas era alterada por orden jerárquica, no por criterios técnicos. La prioridad era que las propuestas en competencia con las de Barrabés disminuyeran su puntuación o precios. Parte del personal técnico de Red.es manifestaba un creciente descontento ante lo que percibían como manipulación del proceso.

El reportaje de OKDIARIO detalla cómo estos correos, incluidos en el sumario, constituyen una pieza fundamental para sostener la hipótesis de contratos manipulados. Se puede consultar la descripción completa de esos mensajes en la investigación original, donde se analiza el papel tanto de los evaluadores como de los “superjefazos” que decidían el resultado final.

El papel de los “superjefes” y el hartazgo de los técnicos

Los correos también ponen en evidencia una fractura interna entre quienes valoraban expedientes y aquellos que desde arriba corregían esas valoraciones.

Un correo resume bien este conflicto:

“No entiendo que los superjefazos señalen con sus dedazos, es muy injusto”.

En términos prácticos, lo descrito es:

Unos pliegos con criterios técnicos y económicos.

Un equipo evaluador aplicando esos criterios.

Y posteriormente, una intervención política o directiva ajustando puntuaciones para alinear el resultado con decisiones ya tomadas.

Este esquema tiene dos efectos económicos evidentes:

Reduce la verdadera competencia entre empresas, ya que la posición del adjudicatario está prácticamente asegurada.

Distorsiona el precio del mercado al forzar a las ofertas competidoras a bajar más allá de lo razonable para seguir teniendo opciones.

La sensación de agotamiento se refleja claramente en otro mensaje: “Llevo muchos años valorando pliegos y no me siento bien haciéndolo así”. Es un retrato clásico del técnico que observa cómo su labor se convierte en un mero trámite para validar decisiones previas.

Cartas de apoyo de Begoña Gómez y valoración ilegal

Junto a los correos, otro elemento clave es el papel desempeñado por Begoña Gómez. Según lo publicado sobre los contratos investigados, la esposa del presidente firmó cartas de apoyo a proyectos relacionados con Barrabés, las cuales resultaron determinantes en los expedientes ahora bajo sospecha.

La IGAE, organismo encargado del control interno del sector público, concluyó que Red.es consideró esas cartas de manera ilegal dentro de los criterios para adjudicar. Es decir:

Las cartas se puntuaron como si fueran un mérito objetivo del proyecto.

Esta valoración benefició directamente a las empresas asociadas a Barrabés .

. No existía base legal suficiente para permitir que esos apoyos privados influyeran en la calificación final.

El resultado fue un refuerzo doble: primero, informes internos ajustados para justificar la adjudicación; segundo, un empuje adicional hacia la propuesta del socio de la esposa del presidente gracias a esas cartas.

8 millones en contratos y la lógica económica del favoritismo

El centro del escándalo se puede resumir en una cifra: cerca de 8 millones de euros en contratos otorgados a empresas vinculadas a Juan Carlos Barrabés, según indica la investigación mencionada.

Desde una perspectiva económica, lo relevante no es solo el importe total; también es el mensaje implícito hacia el mercado:

Si los proveedores piensan que lo determinante no es la calidad sino las conexiones políticas o personales, entonces se deteriora la competencia.

Las empresas más eficientes podrían optar por no presentarse a concursos al considerar que ya existe un resultado predefinido.

A medio plazo, esto implica que el sector público podría recibir servicios peores o menos innovación por cada euro gastado porque se elimina esa presión competitiva.

Los correos donde se afirma que “las otras ofertas han de bajar, sí o sí” reflejan claramente esta lógica del favoritismo: el adjudicatario preferido permanece firme mientras todo lo demás se ajusta para encajar con su posición.

Red.es, la UCO y el caso Begoña Gómez

Todo esto forma parte de una investigación penal más amplia liderada por el juez Juan Carlos Peinado, quien indaga sobre posibles delitos como prevaricación, tráfico de influencias y fraude respecto a contratos públicos obtenidos por el entorno empresarial cercano a Barrabés, así como sobre el papel desempeñado por Begoña Gómez.

La UCO ha proporcionado al juez tanto los correos como una reconstrucción detallada de los procedimientos internos llevados a cabo en Red.es, mientras que la IGAE ha confirmado que la valoración realizada sobre las cartas de apoyo no cumplió con las normativas legales.

Mientras avanza este procedimiento judicial, queda claro algo fundamental: cuando los “superjefazos” deciden con su dedo el destino de millones públicos, el problema trasciende lo penal o político; también afecta al ámbito económico porque socava la confianza en un sistema donde los contratos deben ganarse mediante competencia y no gracias a relaciones privilegiadas.

Fuentes