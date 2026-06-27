Los mensajes del amaño de los concursos a favor de Barrabés condenan a Begoña

Hay una proclama que el sanchismo convirtió en grito de guerra cuando el caso Begoña empezó a acorralar al Gobierno: «¡Yo, con Begoña!».

La convocaron en Ferraz, la corearon en mítines, la difundieron en redes como símbolo de solidaridad con la primera dama acosada por una judicatura conspiradora. Lo que nadie dijo entonces, y lo que el informe de la UCO ha acabado documentando con una precisión que resulta difícil de superar, es que quien más al pie de la letra se tomó esa proclama fue Red.es.

El organismo público responsable de los contratos de formación digital financiados con fondos europeos actuó exactamente como si una carta firmada por Begoña Gómez fuera una orden del presidente del Gobierno. Porque para Red.es, Begoña Gómez era exactamente eso: Pedro Sánchez.

Y si el presidente estaba detrás de esa recomendación, los contratos de 8,4 millones de euros tenían un destinatario predeterminado antes de que se abriera el proceso de licitación.

Nada de lo que ocurrió en esos contratos habría sido posible sin Sánchez. Todo se hizo por él, para él y con él como paraguas que daba sentido a cada irregularidad, a cada puntuación inventada, a cada correo que instruyó a los técnicos a bajar las notas de los competidores para que ganara el amigo de su mujer.

Lo que la UCO ha documentado: prevaricación y falsedad documental

Conviene dejar claro desde el principio que lo que describen los informes de la UCO y los análisis periciales sobre Red.es va mucho más allá de un delito de tráfico de influencias, que ya sería suficientemente grave. Lo que hay aquí es prevaricación, por decisiones arbitrarias y contrarias al principio de igualdad entre licitadores dictadas desde arriba, y falsedad documental, porque los informes técnicos de valoración fueron modificados después de que se establecieran las puntuaciones para justificar resultados ya decididos de antemano.

El mecanismo que la UCO describe es el siguiente. Primero se establecían las puntuaciones que convenían, con el grupo Barrabés, empresa de Juan Carlos Barrabés, amigo íntimo de Begoña Gómez y alumno suyo en sus aventuras como «catedrática», como ganadora predeterminada. Después se modificaban los textos de los informes técnicos para justificar esas puntuaciones. Y para cuadrar el resultado, se bajaban activamente las notas de los competidores.

Un correo interno de un responsable de Red.es lo resume con una brutalidad que ningún informe policial podría mejorar: «Barrabés es la buena. Las otras hay que bajar sí o sí». No es una opinión técnica. Es una instrucción. La instrucción de alguien que sabe exactamente cuál debe ser el resultado y que está dispuesto a falsificar los documentos que lo justifiquen.

Los técnicos de Red.es que tenían que ejecutar esas instrucciones expresaban su malestar en sus comunicaciones internas. Algunos decían estar «hasta el moño» con las órdenes para modificar valoraciones. Sus protestas no cambiaron nada. Las puntuaciones se modificaron igualmente. Los competidores fueron penalizados igualmente. Y el contrato de 8,4 millones en dos expedientes financiados con fondos europeos fue a parar a la UTE de Barrabés igualmente.

Las cartas de Begoña: el criterio oculto que nadie comunicó a los demás

En julio de 2020, mientras los contratos de Red.es estaban en plena fase de licitación, Begoña Gómez firmó cartas recomendando la empresa de Barrabés y el proyecto The Valley. Esas cartas, junto con otras «manifestaciones de interés», fueron incorporadas como criterio de valoración favorable para la UTE de Barrabés.

El problema jurídico que eso genera es múltiple. Primero, los pliegos del concurso no contemplaban que ese tipo de documentos pudieran ser objeto de puntuación. Introducirlos como criterio es alterar las reglas del juego a mitad de la partida. Segundo, ese criterio no fue comunicado a los demás licitadores, que no sabían que presentar cartas de apoyo de figuras institucionales iba a ser puntuado. Tercero, los informes técnicos de Red.es consideraban «negativo» que los competidores de Barrabés no incluyeran apoyos similares, penalizándolos por no haber jugado según unas reglas que no conocían.

La Intervención General de la Administración del Estado lo califica de «adulteración de la valoración técnica». La UCO lo documenta en sus informes con la precisión del que ha revisado cada correo, cada informe y cada modificación posterior.

Solo se evaluaron tres ofertas de las veintiuna presentadas, incluyendo la de Barrabés. El resto recibió una evaluación superficial. Y en otro expediente del mismo grupo valorado en torno a cuatro millones de euros, también financiado con fondos FEDER, un evaluador detectó que la UTE no había presentado un «libro blanco» requerido según los pliegos. La solución que se propuso internamente: ocultar esa omisión mediante correo para evitar reclamaciones de los competidores.

Por qué Begoña era Sánchez para Red.es

La pregunta que el sumario plantea con más fuerza que cualquier acusación explícita es esta: ¿por qué una carta firmada por Begoña Gómez tenía ese efecto sobre los funcionarios de Red.es? ¿Qué hacía que un organismo público dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos modificara puntuaciones, falsificara informes técnicos y bajara activamente las notas de los competidores porque la esposa del presidente había recomendado a una empresa?

La respuesta es la que nadie en el Gobierno quiere pronunciar: porque para los funcionarios de Red.es, una carta de Begoña Gómez era una señal del presidente del Gobierno. No una sugerencia. No una recomendación a tener en cuenta. Una señal. Y cuando el presidente del Gobierno señala, los organismos que dependen del Gobierno ejecutan.

Eso es lo que convierte este caso en algo cualitativamente diferente al tráfico de influencias convencional. Begoña Gómez no tenía cargo oficial. No tenía poder formal sobre Red.es. Pero tenía algo más efectivo que cualquier cargo formal: era la mujer del presidente. Y el presidente, en el modelo de funcionamiento del Gobierno de Sánchez, es el centro de todo. Todo se hace por él, para él y con él como referencia última.

Sin Sánchez en La Moncloa, una carta de Begoña Gómez habría sido exactamente lo que formalmente era: una carta de una ciudadana privada que recomienda a una empresa. Con Sánchez en La Moncloa, esa carta era la señal que ponía en marcha la maquinaria de Red.es para asegurarse de que el amigo de la primera dama ganaba el concurso.

El patrón que se repite en todo el Gobierno de Sánchez

El caso de los contratos de Red.es no es una anomalía en el Gobierno de Sánchez. Es el mismo patrón que aparece en el caso Leire, donde la fontanera del PSOE operaba porque el presidente era la figura central alrededor de la cual giraba toda la estructura. El mismo patrón que aparece en el caso Plus Ultra, donde el entorno del expresidente Zapatero obtenía favores que solo tenían sentido en el contexto de la relación de Zapatero con Sánchez. El mismo patrón que aparece en el caso del hermano músico, cuyo contrato público de 700.000 euros en Extremadura no se explica sin el apellido que lleva.

Todo por Sánchez. Todo para Sánchez. Todo con Sánchez como referencia que daba sentido y efectividad a cada movimiento.

La «proclama» de «¡Yo, con Begoña!» resultó ser más certera de lo que sus creadores calculaban. Red.es estaba con Begoña. Los evaluadores que modificaban las puntuaciones estaban con Begoña. Los que bajaban las notas de los competidores estaban con Begoña. Los que ocultaban las omisiones en los pliegos para que no hubiera reclamaciones estaban con Begoña.

Todos estaban con Begoña porque Begoña era Sánchez.

Y eso, en el lenguaje jurídico que el juez Peinado y la Fiscalía Europea están utilizando, se llama prevaricación, falsedad documental y corrupción en los negocios.