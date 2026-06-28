El conflicto laboral de la Taberna Garibaldi trasciende Lavapiés y llega al Congreso

En las afueras, el calor agobia a Lavapiés. Dentro, un camarero se mueve entre las mesas a toda prisa, mientras una denuncia sindical, una lucha política y la acusación de ser el “último bastión del abuso laboral” planean sobre el local. El asunto de la Taberna Garibaldi, asociada a Pablo Iglesias, ha evolucionado de una simple disputa barrial a convertirse en munición para el Partido Popular.

El PP sostiene que las denuncias por explotación laboral, con jornadas que llegan hasta las 14 horas y violaciones de derechos fundamentales, requieren más que simples comunicados: exigen saber si el Gobierno ha actuado mediante la Inspección de Trabajo y qué ha pasado con la denuncia presentada por la CNT. Esta pregunta ya resuena en el Congreso.

Qué denuncia la CNT en la Taberna Garibaldi

La sección sindical de la CNT en la Taberna Garibaldi ha elaborado un diagnóstico contundente sobre la vida cotidiana en el establecimiento:

Se registran jornadas laborales de 12 a 14 horas en el sector hostelero, muy por encima de lo habitual.

en el sector hostelero, muy por encima de lo habitual. Denuncian un trato vejatorio y una “brecha insostenible” entre el discurso político del proyecto y su realidad laboral.

y una “brecha insostenible” entre el discurso político del proyecto y su realidad laboral. Señalan incumplimientos de derechos básicos : Entrega tardía de los cuadrantes de trabajo. Falta de un sistema transparente para fichar. Inadecuación de las medidas preventivas en relación con los riesgos laborales según las actividades del bar.

: Existen nóminas impagadas y cambios organizativos sin planificación previa.

y cambios organizativos sin planificación previa. No hay un protocolo contra las violencias machistas, solicitado en varias ocasiones.

El comunicado sindical también destaca un choque simbólico: un local que se presenta como antifascista, feminista y comprometido con la justicia social, pero que, según argumenta la CNT, reproduce “exactamente aquello que dice combatir” en sus dinámicas laborales.

En este contexto, la CNT ha decidido presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, llevando el conflicto a redes sociales, medios digitales y ahora al Parlamento.

La respuesta del local y la batalla por el relato

La Taberna Garibaldi no se ha quedado callada. En sus redes sociales oficiales, este negocio vinculado a Pablo Iglesias se defiende con varios mensajes clave:

Aseguran que solo una trabajadora actualmente de baja está afiliada a la CNT .

. Afirmaron que el personal no se siente representado por dicho sindicato y que los problemas internos se han resuelto mediante conversaciones con la dirección.

por dicho sindicato y que los problemas internos se han resuelto mediante conversaciones con la dirección. Relacionan la denuncia con “intereses políticos y mediáticos”, aprovechando la notoriedad de uno de los socios para amplificar el conflicto.

Así las cosas, mientras la CNT habla abiertamente sobre explotación y abuso laboral, el bar y parte del personal activo sugieren que hay una instrumentalización política detrás del caso. La disputa ya no gira únicamente en torno a las horas trabajadas; ahora también se cuestiona quién tiene legitimidad para hablar en nombre de los trabajadores.

Datos privados, redes sociales y libertad sindical

El conflicto ha abierto otro frente delicado: se han hecho públicas informaciones sobre una trabajadora que está de baja. La CNT acusa al local de difundir “datos privados” sobre esta empleada como respuesta a las denuncias sobre explotación laboral.

En sus comunicados, el sindicato:

Advierte sobre un posible ataque a la libertad sindical , al exponer públicamente a una delegada o trabajadora vinculada con su sección sindical.

, al exponer públicamente a una delegada o trabajadora vinculada con su sección sindical. Rechaza que exista una “campaña política” contra Pablo Iglesias, asegurando que su objetivo es conseguir un espacio laboral digno, no generar titulares sensacionalistas.

Este choque entre proteger la imagen del negocio y salvaguardar los derechos a representación y privacidad del personal complica aún más esta situación. La polémica trasciende ya el ámbito del convenio hostelero; ahora toca aspectos relacionados con la protección de datos y con los derechos sindicales.

El PP entra en escena: La Taberna Garibaldi como arma parlamentaria

El salto desde las mesas del bar hasta el hemiciclo se produce gracias al impulso del Partido Popular, que ha presentado iniciativas para exigir al Gobierno detalles sobre qué acciones ha tomado la Inspección de Trabajo respecto a la denuncia presentada por la CNT. En esencia, el PP quiere saber:

Si se ha tramitado dicha denuncia ante Inspección.

Si algún inspector ha visitado el local.

Si existe algún acta, sanción o expediente abierto.

Conforme avanza este asunto, no hay constancia pública hasta ahora sobre resoluciones ni sanciones laborales relacionadas específicamente con la Taberna Garibaldi; solo existen expedientes municipales por cuestiones como aforo o aspectos no laborales. Esto no implica que no haya acciones en curso; sin embargo, gran parte del debate se desarrolla a través de comunicados públicos y redes sociales.

El movimiento del PP busca algo más allá que aclarar expedientes: coloca a Pablo Iglesias en medio de un relato potente dentro del panorama político español: aquel del “explotador” que no aplica en su negocio los principios defendidos desde su rol político. Además, lo hace aprovechando que este conflicto se ha convertido en un símbolo para la CNT, quien describe al bar como “el último bastión del abuso laboral”.

De los cócteles antifascistas al Durruti Dry Martini

La Taberna Garibaldi nació bajo una narrativa muy definida: un espacio cultural y político donde cócteles como el “Durruti Dry Martini” evocan guiños antifascistas junto con una estética combativa propia de barra. Sin embargo, ahora toda esa atención se desplaza desde su carta hacia las condiciones laborales de quienes sirven esas copas.

Lo que está en juego va más allá de un simple conflicto laboral; trata sobre coherencia entre discurso y práctica dentro proyectos presentados como alternativas al modelo “capitalista explotador” denunciado por la CNT en sus escritos. El PP lo percibe como oportunidad política; para el sindicato es un ejemplo claro de lucha sindical; para el local representa una amenaza directa a su reputación.

En esta mezcla explosiva donde militancia política se une con precariedad laboral y batallas partidistas, la Taberna Garibaldi ha trascendido su condición habitual: hoy es un escenario donde se debate quién puede hablar realmente acerca de justicia social sin ser señalado por sus propias prácticas laborales.

Fuentes: