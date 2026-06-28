Renfe anula 320 trenes por la huelga de este lunes y complica la movilidad veraniega

Este lunes, la red ferroviaria se enfrenta a una jornada complicada. Renfe ha decidido cancelar 320 trenes debido a la huelga convocada por el Sindicato Ferroviario, justo cuando muchos ciudadanos comienzan sus desplazamientos estivales. Este recorte impacta principalmente en los servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías, obligando a miles de viajeros a revisar sus billetes y horarios.

El impacto se distribuye de manera diversa según el tipo de servicio. De acuerdo con los servicios mínimos establecidos por Transportes, estarán en circulación 262 trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, lo que representa el 73% de lo previsto; mientras que en Media Distancia se ofrecerán solamente 420 trenes, es decir, un 65% del total programado. En el caso de Cercanías, se garantizará el 75% del servicio durante las horas punta y un 50% durante el resto del día.

Rutas y franjas más afectadas

La mayor presión se concentrará en los corredores de largo recorrido y en los enlaces regionales más frecuentados entre semana. Renfe ha decidido suprimir 98 trenes de AVE y Larga Distancia de los 360 que estaban previstos para hoy, además de reducir en 222 servicios los trenes de Media Distancia, que contaban con un total programado de 642.

Esto afecta directamente a trayectos con alta demanda que conectan importantes capitales y nodos de transporte. Algunos medios han señalado que las rutas entre Madrid-Toledo, Madrid-Cuenca o Sevilla-Cádiz son algunas de las más perjudicadas por esta disminución en la oferta, aunque hasta ahora, Renfe no ha proporcionado un listado específico con cada uno de los trenes cancelados.

En lo que respecta a Cercanías, el ajuste resulta especialmente crítico para quienes viajan por la mañana temprano, al mediodía o al final del día. Las franjas horarias con mayor oferta garantizada son entre las 6:00 y las 9:00, de 13:30 a 16:00 y de 18:30 a 20:30 horas, momentos en los que la movilidad laboral es más intensa.

El trasfondo del conflicto: mercancías y presión sindical

Esta huelga no surge por un desacuerdo puntual sobre horarios, sino por un choque más profundo entre la empresa y el sindicato respecto al futuro del negocio de mercancías. El Sindicato Ferroviario se opone al plan de Renfe para establecer una sociedad mixta dedicada al transporte de mercancías junto a Medway, una medida que consideran una amenaza tanto para el servicio público como para el empleo.

Desde una perspectiva política y laboral, el clima no es menos tenso. Esta protesta vuelve a colocar a Óscar Puente y al Ministerio de Transportes en el centro del debate sobre el modelo ferroviario, justo cuando la red necesita estabilidad para afrontar la demanda veraniega. La tensión entre los intereses empresariales y la gestión adecuada de los servicios mínimos pone nuevamente de manifiesto lo vulnerable que es nuestro sistema ante paros programados.

Opciones para los pasajeros afectados

Frente a esta situación, Renfe ofrece dos alternativas principales para aquellos viajeros perjudicados: reubicación en otro tren con un horario similar al original o la posibilidad de cambiar o anular su billete sin coste adicional.

Reubicar el billete en otro tren si hay disponibilidad.

Cambiar la fecha sin penalización.

Anular el billete recuperando el importe correspondiente mediante los canales habituales.

Verificar antes de salir si su tren figura entre los cancelados.

La recomendación es clara: consultar el estado del viaje antes de dirigirse a la estación. La combinación entre huelga, operación salida y servicios mínimos puede resultar en esperas prolongadas, cambios inesperados de andén e incluso más aglomeraciones que lo habitual.

A pesar del esfuerzo por contener el impacto, este lunes la red ferroviaria volverá a demostrar cómo una huelga estratégicamente programada puede alterar considerablemente toda la movilidad nacional.

[Fuentes] Infobae, Renfe cancela 320 trenes por la huelga de este lunes: qué rutas se verán afectadas[/Fuentes]