Vacaciones, deporte y baja médica: cuándo puede costar el empleo en España

Durante una baja laboral, muchos trabajadores creen que lo esencial es «desconectar» y que el uso del tiempo libre es un asunto privado. Sin embargo, las recientes sentencias demuestran que no todo está permitido cuando se recibe una prestación por incapacidad temporal y se mantiene la relación con la empresa.

La Justicia envía un mensaje contundente: irse de vacaciones o hacer deporte durante la baja puede ser motivo de despido disciplinario si esa conducta va en contra del diagnóstico médico o puede retrasar la recuperación, algo que respalda directamente el Estatuto de los Trabajadores.

Qué dice exactamente la ley

El marco legal se encuentra en el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores, que regula el despido disciplinario por incumplimiento grave y culpable de las obligaciones laborales. Dentro de estos incumplimientos se incluyen:

La transgresión de la buena fe contractual .

. El abuso de confianza en el desempeño del trabajo.

Estar de baja no exime al trabajador del deber fundamental de buena fe. La normativa no prohíbe explícitamente “viajar” ni “hacer deporte” durante una incapacidad temporal, pero aquí radica el problema:

Si la actividad pone en duda la veracidad de la baja.

O si puede perjudicar o retrasar la recuperación.

En tales circunstancias, los tribunales consideran que la empresa puede recurrir al despido disciplinario basándose en el artículo 54.

Además, la Ley 15/2022 de igualdad de trato y no discriminación protege la enfermedad o condición de salud como causa frente a cualquier tipo de discriminación. Esto implica que:

Un despido basado exclusivamente en estar de baja puede ser declarado nulo , obligando a la readmisión y al pago de salarios pendientes.

en estar de baja puede ser declarado , obligando a la readmisión y al pago de salarios pendientes. No obstante, sí es posible despedir por conductas específicas durante la baja si son ajenas a la enfermedad y se demuestran como incumplimientos graves.

Qué está diciendo la Justicia en la práctica

Las resoluciones recientes siguen una línea clara, tal como señala La Razón en su análisis sobre cómo la Justicia avala el despido disciplinario para quienes viajan o hacen deporte mientras están de baja, respaldado por el Estatuto de los Trabajadores.

Los tribunales han reiterado varios criterios clave:

No hay un listado específico de actividades “prohibidas” durante una baja.

Cada caso se examina de manera individual : tipo de dolencia, recomendaciones médicas, intensidad de la actividad, duración y contexto.

: tipo de dolencia, recomendaciones médicas, intensidad de la actividad, duración y contexto. La pregunta esencial es: ¿Lo que realiza el trabajador se ajusta a su diagnóstico? ¿Puede esto retrasar su curación o poner en entredicho su baja?



Por poner un ejemplo:

Una persona con baja por dolor lumbar severo que participa en una competición deportiva demandante puede ver justificado su despido disciplinario, ya que esta actividad contradice claramente su diagnóstico.

Por otro lado, ha habido situaciones donde un viaje poco exigente, compatible con las indicaciones médicas, ha llevado a declarar el despido como improcedente, dado que no se probó perjuicio para la recuperación.

La documentación médica juega un papel crucial:

Informes del especialista que autoricen desplazamientos o actividad física ligera.

Evidencias que demuestren comportamientos recurrentes que contradicen las limitaciones médicas.

Capacidad por parte de la empresa para presentar vídeos, fotos o testimonios que evidencien actividades “incompatibles” con la baja.

Cuando un trabajador cuenta con informes médicos que respaldan sus acciones, su situación ante el juez mejora notablemente. En cambio, si carece de ellos y existen pruebas contundentes sobre actividades cuestionables, las posibilidades judiciales se reducen.

Qué puede y qué no puede hacer la empresa

Las empresas tienen cierto margen para actuar, pero no cuentan con carta blanca. Para sostener un despido disciplinario necesitan:

Fundamentar su decisión en una causa objetiva y demostrable , no en meras sospechas.

, no en meras sospechas. Vincular la conducta con alguna falta grave según lo estipulado en el artículo 54: Transgresión de la buena fe. Abuso de confianza. Indisciplina al incumplir indicaciones médicas conocidas, por ejemplo.

Cumplir con el procedimiento formal del despido disciplinario (carta escrita, hechos detallados, fechas y pruebas).

El trabajador también cuenta con varias defensas importantes:

Invocar la protección frente a discriminación por enfermedad , si considera que su despido responde únicamente a estar enfermo y no a su comportamiento.

, si considera que su despido responde únicamente a estar enfermo y no a su comportamiento. Impugnar el despido dentro de un plazo de 20 días hábiles desde su notificación, incluso si estaba fuera o disfrutando vacaciones.

desde su notificación, incluso si estaba fuera o disfrutando vacaciones. Presentar informes médicos y testimonios que demuestren que las actividades realizadas eran compatibles con su recuperación e incluso beneficiosas (como ciertos viajes durante procesos relacionados con bajas psicológicas).

Qué debería tener en cuenta cualquier trabajador de baja

Para evitar sorpresas desagradables durante una incapacidad temporal hay varias pautas sencillas a seguir:

Solicitar autorización médica por escrito antes de emprender viajes o realizar actividades físicas fuera de lo habitual.

antes de emprender viajes o realizar actividades físicas fuera de lo habitual. Conservar todos los informes e indicaciones proporcionadas por especialistas.

Evitar prácticas que puedan parecer evidentemente incompatibles con su dolencia (como practicar deportes intensos estando en baja traumatológica).

Recordar que sigue bajo el principio de buena fe contractual: estar enfermo no exime al trabajador de actuar conforme a lo establecido en su diagnóstico.

En un mercado laboral donde cada acción deja huella, discernir entre el derecho al descanso y el riesgo a ser despedido se reduce cada vez más a algo tan sencillo como mantener coherencia entre lo dictado por los médicos y lo realizado fuera del ámbito laboral.

Fuentes