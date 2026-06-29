El IVA de las gasolinas se eleva al 21%: un golpe directo al bolsillo de la clase media

La finalización de la rebaja fiscal sobre los carburantes representa un nuevo reto para los presupuestos familiares en España. Desde el 30 de junio, se extingue el IVA reducido del 10% aplicado a gasolinas y gasóleos, una medida adoptada como respuesta a la crisis, y el impuesto vuelve a su tipo general del 21%.

De acuerdo con datos proporcionados por Hacienda, la reducción del IVA y la disminución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos fueron aprobadas en marzo para mitigar el impacto de la guerra en Irán y las tensiones en los mercados internacionales de petróleo. En aquel momento, el Gobierno estimó que estas medidas fiscales podrían suponer un ahorro de hasta 30 céntimos por litro, lo que equivaldría a unos 20 euros por depósito en un coche medio.

El diario 20minutos ha explicado que al finalizar este periodo, el IVA de las gasolinas vuelve a ser del 21%, mientras que la rebaja en hidrocarburos se irá retirando gradualmente durante los próximos meses. Esto ocurrirá mediante devoluciones escalonadas de 15, 10 y 5 céntimos por litro hasta octubre, cuando desaparecerá completamente. Esta secuencia deja claro que el alivio temporal en el surtidor tiene una fecha límite muy definida.

En este marco, el cambio fiscal no afecta a precios bajos; más bien, recae sobre carburantes que ya estaban tensionados: recientemente, la gasolina sin plomo 95 se encontraba entre 1,5 y 1,54 euros por litro, y el diésel oscilaba entre 1,78 y 1,84 euros, tras incrementos vinculados a la situación geopolítica.

¿Qué notará el consumidor al repostar?

El aumento del IVA del 10% al 21% no es una cuestión menor: implica un mayor desembolso en cada repostaje. Mientras estuvo vigente la rebaja, diferentes cálculos oficiales y medios especializados indicaron ahorros como los siguientes:

Hasta 30 céntimos por litro en gasolina.

en gasolina. Entre 23 y 30 céntimos por litro en diésel, dependiendo de cómo se combinan los impuestos.

en diésel, dependiendo de cómo se combinan los impuestos. En un depósito estándar de 50 litros, se podía ahorrar entre 8 y 20 euros por repostaje según precios y estimaciones.

Con la reincorporación del 21%, ese margen irá desapareciendo poco a poco. Algunas proyecciones realizadas por organizaciones de consumidores y medios regionales sugieren que llenar el depósito podría costar hasta 15 euros más con la vuelta al tipo general y otros impuestos.

El impacto real dependerá de tres factores clave:

Precio previo del combustible Si el litro está alrededor de los 1,8 euros, cualquier subida impositiva tendrá un efecto amplificado.

La reducción fiscal anterior apenas logró contrarrestar el aumento del petróleo. Traslado efectivo de impuestos al precio Expertos han observado que parte de las rebajas fiscales tienden a “diluirse” en los márgenes empresariales, especialmente en un mercado oligopolístico.

Estudios recientes han revelado que muchas estaciones no trasladaron completamente las bajadas del IVA ni del impuesto sobre hidrocarburos al consumidor.

Si la reducción no fue total, es probable que ahora se note con mayor claridad cualquier incremento. Frecuencia de uso del coche Un conductor que llena su depósito dos veces al mes puede pasar de ahorrar unos 40 euros mensuales con la rebaja a perder esa ventaja y ver aumentar su gasto proporcionalmente.

La conclusión es evidente: manteniendo los mismos trayectos, el coste diario para moverse aumenta justo cuando muchas familias intentan ajustar cada euro.

Un encarecimiento generalizado: un contexto más pesado

La fiscalidad sobre la gasolina no opera aislada. Esta decisión llega tras meses con subidas continuas en otros suministros vitales:

La luz y el gas también han recuperado el IVA del 21%, tras finalizar las reducciones temporales al 10%.

y el también han recuperado el IVA del 21%, tras finalizar las reducciones temporales al 10%. Los precios de numerosos productos básicos siguen sujetos a las variaciones energéticas y logísticas, lo que incrementa las facturas tanto del supermercado como de los servicios.

Todo esto se suma a una inflación acumulada en sectores cruciales que ha deteriorado el poder adquisitivo. Las medidas fiscales sobre carburantes fueron diseñadas precisamente para “contener el impacto del encarecimiento energético sobre consumidores y profesionales”, según documentos oficiales. Su eliminación anticipa un nuevo reto para los hogares.

La clase media bajo presión

El impacto distributivo de estas políticas no es neutro. Varios análisis indican que las reducciones impositivas sobre combustibles benefician más a aquellos hogares con mayores ingresos debido a su mayor consumo.

Las familias con mayores ingresos pueden llegar a ahorrar cerca de 25 euros mensuales gracias a estas rebajas fiscales.

gracias a estas rebajas fiscales. En cambio, para aquellos en escalones más bajos, ese ahorro apenas asciende a unos 9 euros al mes.

Con la recuperación del IVA al 21%, esa pequeña diferencia se convierte en una nueva brecha:

La clase media , dependiente del coche para ir al trabajo o llevar a sus hijos al colegio desde áreas periféricas, verá cómo su presupuesto mensual se aprieta aún más.

, dependiente del coche para ir al trabajo o llevar a sus hijos al colegio desde áreas periféricas, verá cómo su presupuesto mensual se aprieta aún más. Los hogares con menos recursos ya destinan gran parte de sus ingresos a transporte, energía y alimentación; tienen escaso margen para asumir otro incremento.

La combinación de carburantes más caros junto con energía gravada al tipo general y precios tensados en la cesta básica refuerza la sensación de que esta “normalización” fiscal llega en un momento complicado para muchos. En un país donde tener coche es esencial para millones de trabajadores, cada céntimo adicional que sube en el surtidor recuerda diariamente cuán frágil es la situación económica para la clase media antes de caer en situaciones precarias.

Una explicación clara y accesible sobre cómo se recupera el IVA del 21% para las gasolinas mientras se mantiene progresivamente la rebaja fiscal en hidrocarburos puede consultarse en un artículo reciente de 20minutos sobre el final de esta rebaja.

En este panorama, cambiar sólo una cifra relacionada con el IVA no es meramente técnico: representa una nueva carga visible para millones de familias que sienten vivir permanentemente al límite.