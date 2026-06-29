El laberinto del ex ‘tres’ de Montero: fincas del Hard Rock y un Mercedes de 100.000 euros

El nombre de José Antonio Marco Sanjuán, ex número tres de María Jesús Montero en Hacienda y expresidente del Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), ha saltado de los entornos técnicos de la Agencia Tributaria al debate público. Imputado por un presunto delito de cohecho, los investigadores lo identifican como beneficiario de varias fincas en Tarragona relacionadas con el macroproyecto donde la conocida trama de José Luis Rodríguez Zapatero acordó una comisión que asciende a 60 millones de euros.

De acuerdo con la UDEF, Marco Sanjuán aparece como uno de los propietarios de dos fincas situadas en Les Gavarres, cerca del aeropuerto de Reus, que se incorporaron a la operación que se expandió hacia el proyecto Hard Rock en Tarragona, valorado en aproximadamente 2.000 millones. El pacto incluía una comisión del 3 %, lo que equivale a esos 60 millones que ahora están siendo investigados por la Audiencia Nacional.

En este entramado, las propiedades asociadas al ex alto cargo se integran en un complejo rompecabezas donde se entrelazan intereses urbanísticos, grandes empresas del juego y una red que, según los analistas, buscaba lucrarse a partir de decisiones administrativas cruciales. El diseño del macroproyecto, la revalorización del terreno y la negociación de comisiones son ahora piezas clave en esta historia: cómo se intentaba transformar una zona específica de Tarragona en un centro de ocio y cómo ciertos actores trataban de capitalizar esa transformación.

El papel de Marco Sanjuán en el circuito investigado

La importancia de esta nueva línea investigativa radica en quién es Marco Sanjuán y qué rol desempeñaba cuando comenzaron a detectarse estos movimientos. En su calidad de presidente del TEAC, tenía bajo su responsabilidad la resolución de disputas entre grandes contribuyentes y la Agencia Tributaria. Las pesquisas sugieren que desde esa posición se habría creado un circuito financiero paralelo que recibía pagos provenientes de empresarios con expedientes abiertos ante Hacienda.

Un informe elaborado por la Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria, vinculada a Fiscalía Anticorrupción, revela que el entramado asociado a Marco Sanjuán recibió más de 1,2 millones de euros de un empresario al que el TEAC, bajo su presidencia, había anulado previamente una deuda superior a 16 millones con el fisco. Los pagos, canalizados a través de sociedades interpuestas, habrían sido realizados mediante 138 transferencias totalizando 1.258.922 euros a una empresa administrada por un amigo suyo, considerado presunto testaferro.

La conexión entre este circuito financiero y las fincas tarraconenses introduce una dimensión política y territorial en lo que hasta ahora se había interpretado principalmente como un caso técnico dentro del ámbito fiscal. No se trata solo del quién paga o cobra; es también sobre cómo ciertas decisiones urbanísticas y fiscales convergen hacia un mismo grupo selecto de beneficiarios.

El coche de 100.000 euros y la exclusiva policial

A este escenario se añade otro elemento crucial: el seguimiento policial que ha puesto al descubierto el uso por parte de Marco Sanjuán de un automóvil premium valorado en más de 100.000 euros, registrado a nombre de una sociedad vinculada al entramado bajo investigación. La UDEF documentó cómo accedía a su hogar en Valencia conduciendo un Mercedes-Benz GLE 350D Coupé que no figura a su nombre, sino al nombre de B2B Corporación Jurídica SL, gestionada por su pareja, Carolina Verdés Pastor.

Este vehículo se ha convertido en un símbolo del caso: un bien lujoso asociado al investigado pero formalmente perteneciente a una empresa utilizada, según las indagaciones, para canalizar pagos provenientes de empresarios con problemas fiscales. La investigación revelada exclusivamente por el periodista Alejandro Entrambasaguas señala que esta sociedad es una entre las mercantiles bajo el escrutinio de Anticorrupción.

El coche valorado en 100.000 euros es solo uno más entre otras imágenes impactantes que han marcado este relato público: desde una caja fuerte oculta bajo una barbacoa hasta fajos escondidos en el baño o dinero encontrado entre libros durante un registro realizado con perros especializados en Valladolid. Todos estos elementos refuerzan la idea sobre un entramado diseñado para ocultar patrimonio y rentas.

Entramado societario y riesgo sistémico

La descripción proporcionada por la UDEF sobre el funcionamiento interno del entramado presenta un sistema estructurado con componentes coordinados entre sí. Empresarios con expedientes abiertos ante Hacienda contrataban servicios consultivos; los pagos no iban directamente al ex alto cargo sino a empresas ligadas a su entorno cercano, mientras parte del dinero terminaba en sociedades conectadas con él o su círculo más íntimo.

Desde una perspectiva económica e institucional sobre integridad, este caso plantea interrogantes significativas:

Riesgo para el regulador : cuando quien resuelve conflictos tributarios está vinculado a circuitos financieros relacionados con esos mismos conflictos, la confianza pública se ve seriamente afectada.

: cuando quien resuelve conflictos tributarios está vinculado a circuitos financieros relacionados con esos mismos conflictos, la confianza pública se ve seriamente afectada. Uso oscuro de sociedades interpuestas : recurrir a mercantiles para alojar bienes valiosos como el Mercedes mencionado complica la trazabilidad y alimenta sospechas sobre fraudes patrimoniales.

: recurrir a mercantiles para alojar bienes valiosos como el Mercedes mencionado complica la trazabilidad y alimenta sospechas sobre fraudes patrimoniales. Impacto sobre grandes proyectos: el nexo con el macroproyecto Hard Rock abre interrogantes sobre cómo se negociaron las comisiones y quiénes fueron realmente los beneficiarios tras las revalorizaciones.

Mientras tanto, las investigaciones judiciales continúan activas y las diligencias pendientes determinarán el alcance penal involucrando cohecho, posible blanqueo y eventuales responsabilidades administrativas o políticas.