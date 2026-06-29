Más de un millón de solicitudes de regularización en España: ¿normalización o coladero político?

La imagen se repite en las oficinas de extranjería, Correos y Seguridad Social: largas filas, teléfonos alzados, una mezcla palpable de nerviosismo y alivio. En el ámbito político, este mismo escenario se utiliza para narrar dos relatos divergentes: para el Gobierno, es un “acto de justicia social”; mientras que la oposición lo califica como un “coladero descontrolado” que beneficiaría a “delincuentes y caraduras”.

El plazo para acogerse a la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular finaliza este martes. Según información interna del Ministerio de Migraciones y la plataforma Mercurio, las solicitudes ya rondan los 1,3 millones, superando con creces las estimaciones iniciales que organizaciones como CEAR tenían en mente durante la fase final del proceso. A mediados de junio, el propio Gobierno admitía más de 900.000 peticiones y alrededor de 360.000 ya aceptadas a trámite, cifra que otorga a estos solicitantes un permiso provisional para trabajar y residir mientras se evalúa su expediente.

Un proceso que se les ha ido de las manos en volumen

La regularización comenzó el 16 de abril y tiene como fecha límite el 30 de junio, dejando así solo dos meses y medio para presentar solicitudes. El Ejecutivo había calculado inicialmente unos 500.000 posibles beneficiarios, cifra que coincidía con las estimaciones sobre personas en situación irregular que podrían cumplir los requisitos necesarios. Sin embargo, la realidad ha duplicado esas proyecciones.

Los datos proporcionados por Migraciones son claros:

A mediados de junio: alrededor de 900.000 solicitudes registradas.

registradas. Una semana antes del cierre: el Ministerio continuaba reportando más de 900.000 , advirtiendo sobre posibles duplicidades aún por depurar.

, advirtiendo sobre posibles duplicidades aún por depurar. Un día antes del cierre: los registros en la plataforma Mercurio ya situaban las solicitudes cerca de 1,3 millones en total.

El propio Gobierno reconoce que habrá expedientes repetidos, errores y solicitudes que no cumplen los requisitos. Pero incluso descontando ese “ruido estadístico”, el incremento respecto a lo previsto es innegable. El precedente histórico de 2005, cuando se registraron poco más de 550.000 regularizaciones, queda atrás.

La medida cuenta con un marco jurídico definido: el Real Decreto 316/2026, que establece que pueden optar quienes:

Estén en España antes del 1 de enero de 2026 .

. Demuestren cinco meses de permanencia ininterrumpida antes de presentar la solicitud.

antes de presentar la solicitud. No tengan antecedentes penales ni representen una amenaza para el orden público.

Una vez aceptada la solicitud a trámite, el solicitante puede trabajar provisionalmente desde el primer día, mientras que la Administración dispone de tres meses para resolver cada caso.

La recta final: carreras, saturación y dudas sobre el control

Con la inminente clausura este martes, las oficinas están inmersas en una verdadera carrera contrarreloj. Según datos obtenidos por medios nacionales, muchos expedientes han sido admitidos “in extremis” gracias al aumento del personal y al uso intensivo de canales telemáticos. Sin embargo:

Solo entre el 30% y 40% de las solicitudes habrían sido admitidas hasta hace pocos días según estimaciones realizadas por organizaciones especializadas; además, se han registrado retrasos frecuentes que superan los 15 días prometidos para esa primera fase.

de las solicitudes habrían sido admitidas hasta hace pocos días según estimaciones realizadas por organizaciones especializadas; además, se han registrado retrasos frecuentes que superan los 15 días prometidos para esa primera fase. La administración tendrá ahora que gestionar cientos de miles de expedientes en tres meses bajo una presión política y mediática sin precedentes.

Este embotellamiento alimenta el discurso del “coladero sin control” repetido por PP y Vox. El argumento central es sencillo: si el Estado ya está desbordado solo para registrar solicitudes, ¿cómo podrá filtrar adecuadamente antecedentes penales o documentación sospechosa?

Desde el Gobierno insisten en que:

No se acepta a personas con antecedentes penales , ni en España ni en los países donde hayan residido recientemente.

, ni en España ni en los países donde hayan residido recientemente. La cantidad total de solicitudes no equivale a regularizaciones concedidas.

Muchos expedientes serán excluidos durante la fase inicial por no cumplir con los requisitos establecidos.

Sin embargo, la comunicación política llega tarde: la narrativa del “coladero” se ha arraigado con fuerza tanto en tertulias como en redes sociales.

¿Delincuentes y “caraduras”? Lo que dicen los datos frente al eslogan

Uno de los aspectos más candentes del debate es la acusación recurrente sobre cómo esta regularización favorecería a “delincuentes y caraduras”. Sin embargo, el decreto establece claramente que es necesario no tener antecedentes penales; aquellos con órdenes de expulsión por delitos quedan automáticamente excluidos del proceso.

Es importante hacer distinciones:

Potencial delincuente : algunos discursos políticos sugieren que regularizar aumentaría el riesgo criminal.

: algunos discursos políticos sugieren que regularizar aumentaría el riesgo criminal. Datos disponibles: experiencias comparadas muestran que una adecuada integración laboral tiende a reducir la economía sumergida y facilita el control policial al sacar a individuos del limbo administrativo.

En España, las estimaciones sobre inmigración irregular alcanzaban cerca de 838.000 personas en 2025, según Funcas. Que las solicitudes se acerquen a 1,3 millones sugiere:

Una acumulación no detectada por estadísticas oficiales sobre personas en situación irregular.

Solicitudes presentadas por individuos que no cumplen requisitos esperados y previsiblemente serán denegadas.

Posibles duplicidades debido a errores o intentos múltiples.

Lo crucial no es solo cuántos han solicitado regularización sino también cuántos finalmente serán aprobados y bajo qué criterios.

Impacto económico y político: entre normalización y boomerang

Desde una perspectiva económica, el Gobierno sostiene que esta regularización permitirá:

Aflorar trabajo sumergido mediante cotizaciones adicionales a la Seguridad Social.

Reforzar sectores con alta demanda laboral (como agricultura, cuidados o hostelería).

Disminuir la vulnerabilidad entre miles de trabajadores atrapados entre irregularidad e imperiosa necesidad económica.

No obstante, las repercusiones políticas podrían ser más inmediatas que las económicas:

La oposición cuenta con un relato fuerte: “regularización masiva”, cifras abrumadoras, colas interminables y caos evidente.

Por su parte, el Ejecutivo se encuentra defendiendo matices jurídicos y económicos mientras imágenes sobre oficinas saturadas se convierten en munición electoral.

El contraste entre los estimados 500.000 beneficiarios potenciales frente al actual número superior a un millón refuerza la narrativa sobre improvisación e “efecto llamada”. El Gobierno argumenta que este fenómeno irregular ya existía previamente; mirar hacia otro lado sería lo verdaderamente irresponsable.

Lo que viene ahora: tres meses para resolver…y años llenos de debate

Con casi cerrado el plazo para presentar solicitudes comienza ahora lo verdaderamente complicado: resolver cada expediente. La Administración tiene tres meses para evaluar cada caso; sin embargo, la presión política seguirá presente mucho tiempo después.

En los próximos meses surgirán preguntas clave:

Tasa real entre aprobaciones y denegaciones .

. Capacidad del sistema para detectar documentación falsa o antecedentes ocultos.

Impacto real en el mercado laboral así como en la percepción ciudadana acerca de la inmigración.

Mientras tanto, seguirán dominando los titulares términos como “coladero”, “regularización masiva”, “delincuentes” o “tabla salvadora” para aquellos que llevan años viviendo y trabajando en España bajo condiciones irregulares. En esta batalla narrativa lo único seguro es que los expedientes seguirán multiplicándose mientras las oficinas de extranjería luchan contra su propia paciencia.

Al final del día, entre largas esperas, certificados digitales difíciles de obtener y citas imposibles, queda clara una gran paradoja: aquella regularización pensada para poner orden ha terminado retratando con precisión burocrática todo el desorden real del fenómeno migratorio en España.