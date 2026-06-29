Telefónica culminará en agosto la venta de su sede de Gran Vía a Tomás Olivo

Telefónica ha llegado a un acuerdo para vender su edificio ubicado en Gran Vía a Tomás Olivo, con la intención de cerrar la operación en agosto, sin esperar a una posible recalificación urbanística. El precio se situará alrededor de los 200 millones de euros, con un componente variable que dependerá de la obtención de permisos para modificar el uso del inmueble.

Esta transacción vuelve a poner en circulación uno de los activos más emblemáticos del centro de Madrid, un edificio histórico que durante muchos años fue el símbolo principal de la operadora. La estructura del acuerdo es fundamental: el comprador abonará una cantidad fija, y también habrá una prima si se consigue el permiso para un nuevo uso. Esta fórmula permite avanzar en la venta sin depender completamente del resultado administrativo.

Una venta con precio fijo y variable

De acuerdo con fuentes consultadas por EL PAÍS, la propuesta presentada por General de Galerías Comerciales, empresa controlada por Tomás Olivo, se divide en dos partes.

120 millones de euros como pago fijo e incondicional.

como pago fijo e incondicional. Un tramo variable que podría hacer que el total supere los 200 millones si obtienen las autorizaciones urbanísticas necesarias.

si obtienen las autorizaciones urbanísticas necesarias. La aprobación depende del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid para modificar el uso actual del edificio.

Este esquema explica cómo es posible cerrar la operación aunque aún no se haya definido el futuro urbanístico. En esencia, Telefónica logra monetizar el activo ahora, dejando al comprador el riesgo relacionado con su revalorización o posibles bloqueos regulatorios.

El peso del riesgo urbanístico

El inmueble situado en Gran Vía 28 no es un activo cualquiera. La posibilidad de transformarlo en un uso más lucrativo, como un formato comercial más intensivo o alguna explotación alternativa, está condicionada por las normativas municipales, lo que limita el número potencial de compradores y afecta al precio final.

Esta incertidumbre también ayuda a comprender por qué las estimaciones han variado en las últimas semanas. Mientras algunas fuentes colocaban el valor potencial entre los 250 y 350 millones de euros, otras ajustaban esa cifra hacia un rango más cercano a los 200 millones, debido al impacto que tienen las restricciones sobre el uso.

Un movimiento estratégico para Tomás Olivo

Para Tomás Olivo, esta transacción forma parte de una estrategia enfocada en ampliar su patrimonio mediante grandes activos singulares. El empresario murciano, al frente de General de Galerías Comerciales, añade así un inmueble destacado en Madrid a una cartera inmobiliaria cuya valoración supera los 3.000 millones de euros, según datos disponibles.

La firma de Olivo es reconocida por su sólida presencia en centros comerciales y parques comerciales repartidos por varias ciudades españolas. La adquisición de la sede histórica de Telefónica refuerza su posición en el sector inmobiliario premium y le proporciona una propiedad altamente visible en una zona muy cotizada de la capital.

Qué gana Telefónica con la venta

Esta operación se inscribe dentro del plan de desinversión inmobiliaria que está llevando a cabo Telefónica, buscando poner en valor activos que no son estratégicos para su actividad principal. Realizar esta venta ahora le permite materializar una plusvalía o, al menos, liberar capital justo cuando las grandes operadoras priorizan mantener flexibilidad financiera y simplificar su cartera.

El acuerdo también evita que la compañía quede atrapada en un proceso largo y tedioso relacionado con la recalificación, algo que podría demorar meses o incluso años antes de lograr monetizar completamente el activo. Al optar por este pacto con una cláusula futura, ambas partes pueden beneficiarse potencialmente si se produce un cambio en el uso del suelo.

Una operación muy vigilada en el mercado

Este movimiento ha captado atención porque reúne tres elementos poco comunes en una sola transacción: un inmueble icónico, una notable fortaleza inversora y una negociación marcada por la incertidumbre urbanística. Así, se genera una venta que se cierra sin esperar a un desenlace administrativo definitivo, pero con una cláusula que mantiene vivo el potencial del edificio.

En un mercado donde los inversores buscan activos escasos y bien situados, la antigua sede de Telefónica vuelve a demostrar que los edificios emblemáticos siguen siendo altamente valorados en pleno corazón de Madrid.