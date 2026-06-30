El 75% de los olivareros españoles ya trabaja a pérdidas: la tormenta perfecta del aceite de oliva

El aceite de oliva, un símbolo indiscutible de la dieta mediterránea y un emblema exportador para España, se ha transformado en un negocio ruinoso para tres de cada cuatro productores en el país. La caída drástica de los precios en origen, sumada al aumento desmesurado de los costes y a la sequía, ha llevado al sector a una situación crítica que muchas organizaciones agrarias ya describen como “rentabilidad cero” o simplemente “trabajar a pérdidas”.

En las regiones olivareras de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, el mensaje es claro: el aceite que sale de los molinos no compensa lo que cuesta producirlo. La cifra clave que manejan cooperativas y asociaciones agrarias es contundente: por debajo de los 4 euros por kilo en origen, el olivar tradicional deja de ser viable. Y lo cierto es que el mercado se encuentra moviéndose justo en esa zona peligrosa.

De acuerdo con el último boletín de precios del Ministerio de Agricultura, el virgen extra se sitúa alrededor de los 4,2 euros por kilo; sin embargo, algunas variedades como la picual de Jaén ya están por debajo de esa barrera crítica. En muchas explotaciones, especialmente aquellas dedicadas al secano y con menor tamaño, alcanzar ese nivel significa entrar en números rojos sistemáticamente.

Un reportaje reciente sobre cómo “el aceite de oliva ya no es rentable para el 75% de los productores españoles” refleja el sentir generalizado entre cooperativas que hablan abiertamente del “abandono forzado” del campo. Además, muchas explotaciones no encuentran relevo generacional porque nadie quiere asumir un negocio que no logra cubrir sus costes. Este análisis vincula la disminución de márgenes con la falta de políticas que aseguren una mínima estabilidad al sector.

Costes disparados y precios en origen a la baja

La ecuación económica del olivar se ha descompuesto por tres factores principales:

Aumento en los costes de producción Los gastos en energía, fertilizantes, mano de obra y mantenimiento han aumentado considerablemente en los últimos años. En el olivar tradicional con pendiente, donde la mecanización es escasa, los costes por hectárea son especialmente altos y la productividad se reduce significativamente.

Precios insuficientes en origen El virgen extra oscila alrededor de los 4 euros/kg y el virgen cerca de los 3,2 euros/kg. Estudios sobre costes establecen que el umbral para mantener la viabilidad del olivar tradicional debe estar por encima de los 4 a 4,5 euros/kg. Como consecuencia directa, un amplio porcentaje de productores vende por debajo del punto donde comienza a ser rentable.

Sequía y fluctuaciones climáticas España ha experimentado caídas en producción cercanas al 50% en campañas recientes debido a sequías severas. Menos cosecha significa menos ingresos; sin embargo, los costes fijos permanecen inalterados, lo que ahoga aún más las cuentas de las explotaciones.



El sector también enfrenta una fuerte volatilidad: campañas breves elevan los precios al consumidor, aunque no siempre esto beneficia al productor; mientras que campañas con mayor producción y un aumento en las importaciones pueden hacer caer las cotizaciones en origen.

El aceite tunecino: el otro frente que aprieta al sector

A esta tormenta interna se suma un factor externo que genera creciente tensión en el campo: las importaciones masivas provenientes de Túnez.

Las organizaciones agrarias, encabezadas por COAG, llevan meses denunciando la llegada del llamado “aceite fantasma tunecino”, un flujo creciente desde fuera de la comunidad europea que accede a la Unión Europea con ventajas fiscales y menores exigencias respecto a su trazabilidad.

Algunos elementos clave sobre esta presión a la baja incluyen:

Cada año, la UE permite la entrada libre hasta 56.700 toneladas de aceite virgen tunecino a granel.

Según datos aportados por estas organizaciones, solo en España habrían ingresado oficialmente más de 80.000 toneladas procedentes de Túnez durante un año; esto incluye contingentes preferenciales y exportaciones ordinarias.

habrían ingresado oficialmente más de 80.000 toneladas procedentes de durante un año; esto incluye contingentes preferenciales y exportaciones ordinarias. COAG señala una segunda vía “menos visible” mediante entradas indirectas desde otros países europeos, complicando aún más el seguimiento del producto.

Los efectos señalados por productores y cooperativas son evidentes:

Distorsión del mercado interior El aceite tunecino se comercializa a precios más bajos e ingresa sin aranceles en ciertos casos; esto presiona aún más los precios en origen dentro de España . Algunas organizaciones afirman que solo en un mes las importaciones han provocado una caída superior a 50 céntimos del precio del aceite español en origen.

Competencia desleal y falta de transparencia Se denuncia que el aceite importado no está claramente identificado en los estantes comerciales; esto permitiría mezclas o reetiquetados bajo marcas europeas sin informar al consumidor sobre su verdadero origen. Mientras tanto, los productores españoles deben cumplir estrictas exigencias relativas a certificaciones y controles; contrariamente, el producto importado opera bajo requisitos mucho más laxos.



Como resultado, existe un profundo malestar entre las zonas olivareras: muchos agricultores sienten que deben cumplir con mayores exigencias respecto a costes, obligaciones y calidad mientras compiten con aceites más baratos que llegan sin las mismas condiciones.

Un modelo que se agota y busca salida

La pregunta recurrente entre quienes forman parte del sector es cómo lograr que el aceite de oliva vuelva a ser rentable para la mayoría de productores y no solo para grandes grupos o marcas bien posicionadas.

Algunas alternativas propuestas desde dentro del propio sector incluyen:

Potenciar la venta embotellada bajo marca propia , buscando así precios por litro mucho más elevados comparados con los del granel.

, buscando así precios por litro mucho más elevados comparados con los del granel. Apostar por añadir valor: calidad certificada, procedencia clara, sostenibilidad e historias vinculadas al territorio.

Exigir a la UE y al Gobierno español: Cláusulas salvaguardias para detener importaciones que distorsionen el mercado cuando los precios caen drásticamente. Trazabilidad equivalente para todo tipo de aceite comercializado dentro del mercado europeo. Investigación sobre posibles mezclas o triangulaciones engañosas hacia el consumidor.

y al Gobierno español:

Mientras tanto, el 75% de los productores sigue lidiando con cuentas insostenibles. Observan cómo su producto emblemático se transforma campaña tras campaña en una actividad cada vez más cercana a la quiebra.

Fuentes: análisis basado en información reciente sobre la crisis económica del sector oleícola español y las denuncias sobre la entrada masiva del aceite tunecino que afecta negativamente a los precios. Entre ellas destaca la cobertura sobre cómo el aceite ya no resulta rentable para muchos productores españoles.