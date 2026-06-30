La regularización masiva de Sánchez provoca un enfrentamiento con Bruselas

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de permitir la residencia a hasta 1,6 millones de inmigrantes en situación irregular ha trascendido el ámbito nacional. Ahora se encuentra bajo la lupa de la justicia europea, inquietando a varias capitales de la UE y poniendo a prueba el frágil equilibrio entre la política migratoria española y las normativas comunes del espacio Schengen.

Lo que se planteó como una medida humanitaria y práctica podría transformarse en un ejemplo sobre cómo un solo país puede desafiar el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, así como la reciente normativa sobre retornos aprobada en Bruselas.

Acciones del Gobierno en marcha

El real decreto aprobado en abril dio inicio a un proceso extraordinario de regularización para extranjeros en situación irregular que cumplan ciertos requisitos de arraigo.

Aspectos relevantes del plan:

Se estima que podría beneficiar a entre 900.000 y 1,65 millones de personas en situación irregular.

de personas en situación irregular. Aquellos que demuestren residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y al menos cinco meses de estancia efectiva pueden acogerse.

antes del 31 de diciembre de 2025 y al menos cinco meses de estancia efectiva pueden acogerse. Desde el momento en que presentan la solicitud: Se suspenden las órdenes de expulsión por motivos administrativos. Se otorga una autorización provisional de residencia con derecho a trabajar.

Si la resolución es favorable: Se concede un permiso de residencia por un año , que podrá renovarse posteriormente por los canales ordinarios de extranjería.



El Gobierno sostiene que esta medida busca ordenar una realidad existente e integrar al mercado laboral a cientos de miles de personas que ya están trabajando en la economía sumergida, contribuyendo así con sus cotizaciones y reduciendo este fenómeno.

La intervención del Supremo

El movimiento más significativo proviene del Tribunal Supremo, que está considerando elevar el asunto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) e incluso suspender cautelarmente esta medida.

Los magistrados centran su atención en tres aspectos clave:

Carácter masivo y generalizado La directiva europea sobre retornos exige evaluar cada caso “de manera individualizada”, no colectivamente.

Una regularización masiva mediante norma reglamentaria podría entrar en conflicto con esta filosofía, que establece como norma general el retorno de quienes están en situación irregular. Falta de coordinación con otros países europeos El nuevo Pacto de Migración y Asilo, vigente desde el 12 de junio, condiciona las regularizaciones nacionales a principios como la solidaridad y responsabilidad compartida a nivel europeo.

Los jueces han señalado que no hay evidencia de coordinación previa con otros Estados miembros, a pesar de las implicaciones para Schengen. Coherencia con la Directiva de Retorno y el nuevo Reglamento sobre Retornos La normativa europea obliga a los países a gestionar el regreso de inmigrantes irregulares, salvo excepciones limitadas.

Bruselas ha promovido además un reglamento que refuerza los mecanismos para las expulsiones, incluyendo centros para retornos en terceros países y una Orden Europea de Retorno para ejecutar expulsiones más rápida y coordinadamente.

Como apunta un análisis publicado por 20minutos, el Supremo subraya que esta regularización masiva es “de carácter masivo”, “sin coordinación previa” y adoptada mediante una norma inferior a la ley, justo cuando comienzan a aplicarse las nuevas reglas europeas sobre retornos.

El tema más delicado: Schengen y la “falsa” limitación a España

El Gobierno mantiene un mensaje claro: el permiso concedido solo permite residir y trabajar en España, no se extiende al resto de la Unión Europea.

Este mensaje ha sido reiterado por el propio Secretario de Estado de Migraciones en redes sociales, además contado con el respaldo de varios ministros.

Sin embargo, la realidad jurídica es más compleja:

El Supremo recuerda que un nacional procedente de un tercer país con una primera autorización temporal para residir durante un año tiene derecho a circular por el espacio Schengen durante 90 días dentro de un período total de 180 días.

Esta regla se basa en los principios del acuerdo Schengen: una vez cruzada legalmente la frontera exterior, limitar efectivamente la movilidad interna entre países resulta complicado.

En términos prácticos:

El permiso no otorga automáticamente derecho a trabajar en otros países, ya que la autorización laboral es nacional.

en otros países, ya que la autorización laboral es nacional. Sin embargo, sí permite moverse físicamente dentro del espacio Schengen como cualquier otro residente legal durante estancias cortas.

Por tanto:

Jurídicamente hablando, el derecho al trabajo queda restringido solo a España.

Pero materialmente, distinguir entre “residir únicamente en España” y “circular por la UE” se vuelve cada vez más complicado dentro del contexto actual sin controles fronterizos sistemáticos.

El conflicto político con Bruselas y otras capitales

La medida ha suscitado preocupación en Bruselas, donde la Comisión Europea ya ha advertido que una regularización tan amplia, sin notificación ni coordinación previa, puede convertirse en “una amenaza” para todo el conjunto europeo debido a su impacto sobre Schengen y al equilibrio del sistema de retornos.

Algunas capitales del norte y este muestran recelo ante:

Un posible efecto llamada si otros países observan que España lleva a cabo regularizaciones masivas mientras ellos endurecen sus políticas migratorias.

La posibilidad realista de que algunos regularizados se desplacen hacia otros Estados miembros aprovechando la libertad para circular durante estancias cortas, lo cual podría cargar otros sistemas sociales sin haber estado implicados inicialmente en esa decisión.

Todo esto contrasta con la tendencia general marcada por la UE, que recientemente ha:

Endurecido su política migratoria al validar centros para deportaciones fuera del territorio europeo e intensificar las expulsiones.

Aprobado un Reglamento sobre Retornos destinado a homogeneizar procedimientos y aumentar significativamente las cifras repatriadas.

Mientras España opta por integrar masivamente a quienes ya se encuentran dentro del país, Bruselas parece inclinarse hacia más control y más retornos. Este desajuste será ahora evaluado por los tribunales europeos, quienes deberán mirar tanto al texto normativo como a las realidades políticas dentro del espacio Schengen.

En última instancia, lo que se pone sobre la mesa es si un país puede llevar a cabo una regularización tan amplia sin alterar ese equilibrio fundamental en un área caracterizada precisamente por su confianza mutua.

Fuentes: [Análisis sobre cómo choca la regularización masiva impulsada por Sánchez contra las leyes europeas publicado por 20minutos]