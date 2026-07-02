El nuevo barrio verde de Madrid que busca enfriar el mercado de la vivienda

En el este de Madrid se está gestando un desarrollo urbano que redefine el concepto de “barrio nuevo”. Los Cerros, ubicado en el distrito de Vicálvaro. El proyecto cuenta con 4,7 millones de m² de superficie; 14.276 viviendas proyectadas y un parque y áreas verdes que superarán la extensión de El Retiro, que actualmente abarca 118 hectáreas

Recientemente, el Ayuntamiento ha dado luz verde para que las obras de urbanización y edificación comiencen a ejecutarse simultáneamente en la primera fase. Esto permite a los promotores iniciar la construcción de edificios mientras se culminan las calles, redes y servicios necesarios. Este cambio administrativo no solo acelera los tiempos, sino que también genera una presión considerable sobre el mercado inmobiliario de la capital.

Desde el propio consistorio se señala que el proyecto se plantea como una “ciudad verde”, con un modelo caracterizado por baja densidad y una notable presencia natural. En total, habrá 1,7 millones de m² dedicados a zonas verdes, lo que equivale a unas 170 hectáreas, superando al emblemático pulmón de El Retiro.

Para una descripción exhaustiva del nuevo barrio y sus cifras, se puede consultar el reportaje sobre cómo será este nuevo espacio en Madrid con 14.276 viviendas y zonas verdes que superarán a El Retiro.

Así será la vida en Los Cerros

El diseño de Los Cerros busca integrar vivienda protegida, residencial libre, actividades económicas y amplios espacios al aire libre:

Solo un 12 % del total será edificable

del total será edificable El 50 % de las viviendas contará con algún tipo de protección oficial (VPPL o VPPB)

de las viviendas contará con algún tipo de protección oficial (VPPL o VPPB) Se prevé la promoción directa por parte del Ayuntamiento de más de 2.000 viviendas públicas

Se destinarán 550.650 m² a usos terciarios y comerciales, incluyendo oficinas, comercio y servicios

Este desarrollo se llevará a cabo en tres grandes etapas:

Etapa 1: alrededor de 4.157 viviendas , con 481 destinadas a ser municipales

, con destinadas a ser municipales Etapa 2: el núcleo residencial, donde se construirán más de 8.000 viviendas , mayormente bajo protección oficial

, mayormente bajo protección oficial Etapa 3: completará el total hasta alcanzar las 14.276 unidades

En cuanto a movilidad, se incorporará un carril bici de más de 30 km, conectándose con la red existente así como con equipamientos sociales y educativos. Además, se plantarán más de 7.000 árboles, junto con decenas de miles de arbustos y acciones reforestadoras. Todo ello es fundamental en una ciudad donde todavía hay mucha población sin acceso suficiente a zonas verdes adecuadas.

Un Retiro en el este de Madrid

La comparación con El Retiro trasciende lo meramente visual. Este parque histórico, con sus 118 hectáreas, sigue siendo el gran pulmón del centro urbano madrileño. Sin embargo, desde hace años Madrid ha ido creando otros espacios como la Casa de Campo, Madrid Río o el amplio Parque Forestal Valdebebas-Felipe VI, que abarca 470 hectáreas. Con todo esto, Los Cerros se suma a esta tendencia hacia macroespacios verdes, integrados directamente con nueva vivienda y actividad económica.

Que un barrio nazca rodeado por una masa verde superior a la de El Retiro tiene varias repercusiones económicas:

Aumenta la atractividad residencial del sureste y del distrito de Vicálvaro

del sureste y del distrito de Revaloriza el área a mediano plazo pero introduce una oferta abundante capaz de contener los precios iniciales

Refuerza la visión municipal sobre una “ciudad compacta y sostenible” para los nuevos desarrollos

En tiempos donde las olas de calor son cada vez más frecuentes y la salud urbana es motivo de preocupación, estas áreas verdes actúan como un argumento comercial… además de ser parte integral de una política pública orientada hacia la adaptación climática.

¿Puede bajar el precio de los pisos en Madrid?

La pregunta crucial es si un desarrollo como el de Los Cerros, sumado a otros grandes proyectos en marcha, puede contribuir a aliviar los precios del mercado inmobiliario en la ciudad. La reciente decisión del Ayuntamiento va precisamente en esa dirección: ha autorizado que urbanización y edificación avancen simultáneamente en la primera fase del proyecto; esta lógica también se aplica a otras áreas como Campamento o Madrid Nuevo Norte, donde miles más de viviendas estarán disponibles en los próximos años.

Se pueden anticipar ciertos efectos sobre los precios:

Más vivienda asequible en la periferia Las promociones VPPL en Los Cerros rondan entre 250.000–300.000 euros para pisos de 2–3 dormitorios; cifras muy alejadas del coste por metro cuadrado que se observa en distritos centrales como Retiro o Salamanca, donde fácilmente se superan los 4.000–10.000 €/m² .

para pisos de 2–3 dormitorios; cifras muy alejadas del coste por metro cuadrado que se observa en distritos centrales como Retiro o Salamanca, donde fácilmente se superan los . Esta diferencia podría incentivar a parte del público joven y clase media a trasladarse hacia el este o norte, aliviando así la presión sobre barrios consolidados. Efecto contención más que caída brusca Con tipos de interés aún relativamente altos y alquileres tensos, es probable que esta nueva oferta conduzca a una moderación en las subidas constantes; no obstante no esperemos desplomes drásticos.

en las subidas constantes; no obstante no esperemos desplomes drásticos. La inclusión significativa (50%) de vivienda protegida en Los Cerros establece referencias más bajas para precios regulados dentro del área . Un mercado más segmentado Barrios prime como Jerónimos, donde los precios rondan entre 10.000–15.000 €/m² por propiedades multimillonarias cercanas a El Retiro, operan bajo otra demanda internacional distinta .

por propiedades multimillonarias cercanas a El Retiro, operan bajo otra demanda internacional distinta . Los nuevos desarrollos competirán principalmente por accesibilidad, transporte y servicios antes que por lujo; su impacto será especialmente notable en lo relativo a vivienda habitual.

En definitiva, este nuevo barrio emergente entre Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares no transformará Madrid instantáneamente; sin embargo sí aporta un volumen considerable tanto en términos habitacionales como áreas verdes suficientes para modificar cómo y dónde podrán residir sus habitantes durante los próximos años. Ahora queda pendiente asegurar que esa “ciudad verde” del sureste llegue puntualmente conectada y con precios ajustados a las realidades económicas madrileñas.