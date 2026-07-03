Bares repletos, campos desiertos: el mapa desigual del empleo en España

La España que se despierta cada mañana está viendo cómo se amplían las brechas entre dos realidades laborales. Por un lado, la bulliciosa barra del bar; por el otro, la finca desierta, sin manos que recojan sus frutos. Este contraste se refleja en las cifras del empleo: mientras los bares son el pilar del mercado laboral urbano y turístico, el campo sufre una sangría de trabajadores que resulta difícil de asimilar.

De acuerdo con el último informe sobre ocupación y afiliación, la hostelería y el comercio son responsables de una gran parte de los nuevos contratos, especialmente en áreas turísticas y grandes ciudades. Este mercado está marcado por la temporalidad y la parcialidad. En contraposición, el empleo agrario ha estado en constante descenso, con casi 139.000 trabajadores menos inscritos en la Seguridad Social desde 2018.

Uno de cada tres empleos proviene de una barra

El impacto de los bares y restaurantes en el ámbito laboral es notable. El subsector de la hostelería concentra alrededor del 64% del empleo turístico en España, sumando cerca de 1,8 millones de trabajadores entre restauración y alojamiento. La mayor parte de esta mano de obra se encuentra en bares, cafeterías y terrazas que configuran la vida social en Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla.

En términos prácticos:

La hostelería ocupa la sexta posición entre las actividades que más empleo generan.

entre las actividades que más empleo generan. Entre febrero y julio de 2025, el sector incorporó más de 300.000 empleos durante la temporada alta.

durante la temporada alta. Sin embargo, solo unos 40.000 puestos se mantuvieron al finalizar el año; más de 100.000 desaparecieron en noviembre.

Este patrón parece persistir en 2026, aunque con un ritmo algo más tenue: en los últimos seis meses, la hostelería ha creado poco más de 309.000 empleos, cifra inferior a años anteriores. Se ha convertido en una máquina que contrata y despide al compás del turismo, con jornadas fragmentadas y horarios maratonianos.

La reforma laboral ha reducido el uso del contrato temporal tradicional; sin embargo, en bares y restaurantes ha aumentado significativamente el número de contratos a tiempo parcial: un 33% de los empleados en este sector ya trabaja bajo esta modalidad. En muchos casos, las horas reales superan lo estipulado en sus contratos, especialmente durante fines de semana, noches y festivos.

Los bares españoles: muchos locales pero escaso descanso

España sigue siendo conocida como la tierra de los bares. Aunque las cifras exactas pueden variar según las fuentes consultadas, los datos sobre afiliación y actividad restauradora indican que hay cientos de miles de establecimientos repartidos por todo el país. El patrón es bastante claro:

Alta concentración de locales en zonas turísticas costeras y grandes urbes.

Notable densidad de bares en provincias con fuerte cultura gastronómica como Granada , Zaragoza o Córdoba .

, o . Un importante número de microempresas familiares que trabajan con márgenes ajustados y dependen completamente del turismo estacional.

El bar continúa siendo una puerta abierta al mercado laboral para jóvenes y nuevos migrantes. No obstante, su otra cara es menos atractiva: salarios por debajo del promedio nacional, horarios fragmentados e inestabilidad laboral son moneda corriente. Según informes recientes, un abrumador 95% de los trabajadores del sector percibe menos que el salario medio nacional.

Solo los inmigrantes aceptan trabajar en hostelería

El empleo en bares y restaurantes depende cada vez más del trabajo extranjero. La Seguridad Social cerró su último ejercicio con más de 3,1 millones de afiliados extranjeros, representando el 14,1% del total de cotizantes. Y este fenómeno es especialmente evidente en la hostelería:

Cerca del 30% de los empleados son extranjeros.

de los empleados son extranjeros. Aproximadamente 550.000 trabajadores foráneos están registrados en bares, restaurantes y hoteles.

están registrados en bares, restaurantes y hoteles. Este sector tiene la mayor concentración de población trabajadora migrante dentro del conjunto económico español.

Mientras muchos españoles evitan las condiciones laborales que ofrece la hostelería —salarios bajos, trabajo durante fines de semana y horarios cambiantes— son los extranjeros quienes llenan esos vacíos laborales disponibles. Para muchos recién llegados a España, este ámbito representa su primera opción laboral a pesar de ser considerado un trabajo “de baja calidad”, tal como lo describe un informe elaborado por CCOO: largas jornadas laborales, salarios ajustados y escasas oportunidades para avanzar.

El drama silencioso del campo: 800 empleos menos al día

Mientras las ciudades proliferan con nuevos bares, las zonas rurales sufren una alarmante falta de mano de obra. Entre 2018 y 2025, el Sistema Especial Agrario ha perdido cerca de 139.000 afiliados, pasando así de más de 811.000 trabajadores a 672.439; lo que representa una caída del 17% en siete años.

Las razones son múltiples:

Aumento constante en los costes productivos (energía, fertilizantes, transporte).

Precios bajos para productos agrícolas debido a la competencia internacional.

Mecanización y automatización que sustituyen tareas antes realizadas por humanos.

Población agraria envejecida sin relevo generacional.

Efectos devastadores provocados por sequías prolongadas e inundaciones sobre cosechas clave.

A esto se añade el descontento hacia las normativas europeas; muchos agricultores critican la «burocracia» proveniente desde Bruselas, considerando complejas las ayudas derivadas de la PAC así como los requisitos ambientales que les ahogan bajo un mar interminable de papeleo.

El resultado es un éxodo silencioso: cada vez hay menos jóvenes dispuestos a permanecer en el campo; numerosas explotaciones cierran o cambian su actividad; mientras tanto se produce un despoblamiento rural que afecta tanto a servicios como a población activa. En este contexto complicado para el sector primario español sigue existiendo una necesidad creciente por productos alimenticios; sin embargo, cada vez dependemos más importaciones económicas.